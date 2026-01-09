$42.990.27
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 3608 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 7636 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 5116 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 9012 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 5390 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11675 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12759 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13879 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 12092 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело

Киев • УНН

 • 3628 просмотра

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2025 года замедлилась до 8% в годовом измерении. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки не изменились, тогда как транспорт подорожал на 0,7%.

Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8% в годовом исчислении по итогам декабря 2025 года с 9,3% в ноябре, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,2, с декабрем 2024 года – 8,0%.

Базовая инфляция в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем составила 0,1%, с декабрем 2024 года – 8,0%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились, увеличившись в годовом исчислении на 10,2%.

При этом в декабре на 5,6-0,7% выросли цены на яйца, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, подсолнечное масло, сало, овощи, говядину, молоко. В то же время на 4,1-0,2% за месяц снизились цены на фрукты, сахар, мясо птицы, свинину, рис, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в декабре повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 3,9%, в частности, обувь – на 4,4%, одежда – на 3,6%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом исчислении – повышение на 2,3%.

Цены на транспорт выросли в декабре на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и топлива и смазочных материалов на 1,1%. Подорожание транспорта за год – 6,1%.

Услуги образования за месяц не изменились в цене. Подорожание за год – 14,4%.

Услуги в сфере здравоохранения в декабре подешевели на 0,3%, за год подорожание на 6%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Дефицит внешней торговли вырос наполовину: с кем и чем торгует Украина10.12.25, 15:11 • 2927 просмотров

Юлия Шрамко

