Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Киев • УНН
Потребительская инфляция в Украине в декабре 2025 года замедлилась до 8% в годовом измерении. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки не изменились, тогда как транспорт подорожал на 0,7%.
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8% в годовом исчислении по итогам декабря 2025 года с 9,3% в ноябре, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.
Детали
Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,2, с декабрем 2024 года – 8,0%.
Базовая инфляция в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем составила 0,1%, с декабрем 2024 года – 8,0%.
Цены на продукты и товары
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились, увеличившись в годовом исчислении на 10,2%.
При этом в декабре на 5,6-0,7% выросли цены на яйца, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, подсолнечное масло, сало, овощи, говядину, молоко. В то же время на 4,1-0,2% за месяц снизились цены на фрукты, сахар, мясо птицы, свинину, рис, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в декабре повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.
Одежда и обувь за месяц подешевели на 3,9%, в частности, обувь – на 4,4%, одежда – на 3,6%.
Стоимость услуг
Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом исчислении – повышение на 2,3%.
Цены на транспорт выросли в декабре на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и топлива и смазочных материалов на 1,1%. Подорожание транспорта за год – 6,1%.
Услуги образования за месяц не изменились в цене. Подорожание за год – 14,4%.
Услуги в сфере здравоохранения в декабре подешевели на 0,3%, за год подорожание на 6%.
Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.
