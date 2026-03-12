СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"

Фото: иллюстративное

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "тихорецк" в одноименном населенном пункте краснодарского края рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Подробности

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге россии. Там расположены крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

Зафиксировано попадание по объекту, после чего начался масштабный пожар. На видео видно несколько источников возгорания - предположительно, горят резервуары с топливом.

российские власти подтвердили атаку на НПС и сообщили, что к тушению пожара привлечено 26 единиц техники.

В начале марта СБУ совместно с Силами обороны успешно отработала по нефтяной инфраструктуре порта новороссийск. Сегодняшнее же поражение тихорецкого нефтяного хаба, который является единственной веткой поставки нефтепродуктов в новороссийск, стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага. Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, усложняют транспортировку нефтепродуктов в порты и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности россии, так и ее экономическую способность вести войну - сообщил информированный источник в СБУ.

