В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее

Европейские автозаправочные станции в марте переживают резкий рост цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и нестабильности на мировом рынке нефти. В ряде стран ЕС бензин и дизель подорожали значительно быстрее, чем в Украине, несмотря на то, что украинский рынок работает в значительно более сложных условиях - после уничтожения нефтеперерабатывающей инфраструктуры и почти полной зависимости от импорта. Об этом свидетельствуют данные европейских рынков топлива, передает УНН.

За последнюю неделю резкий рост стоимости топлива зафиксирован во многих странах Европы.

Польша:

• дизель: +23,35 грн/л;

• бензин: +8,73 грн/л.

Германия:

• дизель: +22,04 грн/л;

• бензин: +13,80 грн/л.

Италия:

• дизель: +18,88 грн/л;

• бензин: +12,57 грн/л.

Испания:

• дизель: +12,11 грн/л;

• бензин: +10,18 грн/л.

Франция:

• дизель: +16,20 грн/л;

• бензин: +11,40 грн/л.

Нидерланды:

• дизель: +17,90 грн/л;

• бензин: +12,60 грн/л.

Бельгия:

• дизель: +15,70 грн/л;

• бензин: +10,90 грн/л.

Греция:

• дизель: +14,80 грн/л;

• бензин: +11,70 грн/л.

Португалия:

• дизель: +13,60 грн/л;

• бензин: +10,20 грн/л.

Литва:

• дизель: +16,10 грн/л;

• бензин: +9,80 грн/л.

Латвия:

• дизель: +15,30 грн/л;

• бензин: +9,40 грн/л.

Эстония:

• дизель: +14,50 грн/л;

• бензин: +9,10 грн/л.

Такая ситуация связана с глобальными рисками для поставок нефти через Персидский залив, где проходит один из ключевых мировых энергетических маршрутов. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке рынки реагируют ростом котировок на нефть и нефтепродукты.

Украина реагирует на рост с опозданием

Несмотря на то, что Украина почти полностью зависит от импортного топлива, внутренний рынок реагирует на глобальные изменения медленнее, чем страны Европейского Союза.

На это обратил внимание глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко во время выступления в Верховной Раде. По его словам, подорожание в Европе произошло раньше, а украинские цены отреагировали примерно через две недели.

По состоянию на 23 февраля рост в Европе достиг отметки 10,5%, при этом такого уровня роста цены на АЗС нашей страны испытали лишь 4 марта текущего года, то есть через 14 дней – отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что украинский рынок в значительной степени зависит от импортных поставок, ведь собственная нефтепереработка была фактически остановлена после российских атак.

После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине более 85% светлых нефтепродуктов зависят от импорта – пояснил глава Антимонопольного комитета.

По словам Кириленко, комитет уже начал расследование относительно возможных антиконкурентных действий на рынке топлива.

Опыт 2022 года помог избежать дефицита

Несмотря на сложные условия, украинский рынок топлива остается относительно стабильным и не демонстрирует таких резких колебаний, как во многих странах Европы.

Как объясняет эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн, ключевую роль сыграла перестройка топливной логистики после начала полномасштабного вторжения России.

Мы все это проходили в 2022 году. Тогда в очень короткое время Украине удалось перестроить логистику и диверсифицировать поставки. Мы смогли построить систему, которая работает даже в условиях войны и глобального топливного кризиса без дефицита и паники – отметил он.

Именно эта диверсификация поставок позволяет украинскому рынку оставаться относительно стабильным даже в периоды резких колебаний на мировом энергетическом рынке.

Президент США объявил о снятии ограничений для снижения цен на топливо. Частичное ослабление санкций, связанных с торговлей нефтью, может помочь стабилизировать ситуацию на мировом энергетическом рынке на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщил в комментарии УНН экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области, финансист Виктор Гальчинский.

Гальчинский объясняет, что на этом фоне растет спрос на нефть из других регионов, которая не зависит от маршрута через Персидский залив.

Если говорить о санкционных вопросах, то с одной стороны это логичный шаг. Растет спрос на нефть, которая не находится в Персидском заливе и не проходит через него. Мы видим, что даже заявления Дональда Трампа, достаточно эмоциональные, повлияли на рынок и снизили стоимость нефти - отметил он.

Говоря о ценах на топливо, эксперт отметил, что ключевым фактором остается не столько санкционная политика, сколько физические объемы нефти на рынке.

Это больше связано не с санкциями, а с физическим объемом нефти. Если цена на нефть не будет расти и будут стабильные поставки, то есть шанс, что цены стабилизируются. Хотя у нас ситуация лучше, чем в Европе - пояснил он.

