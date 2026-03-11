В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее

$43.860.0351.040.33
ukenru
Эксклюзив
13:06 • 3978 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 10411 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
09:10 • 19583 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 30988 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 30682 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 43500 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116443 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87291 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 45296 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46495 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116442 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее

Киев • УНН

 • 6092 просмотра

В странах ЕС дизель резко прибавил в стоимости из-за войны на Ближнем Востоке. Украинский рынок реагирует на глобальные изменения с задержкой в две недели.

В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее

Европейские автозаправочные станции в марте переживают резкий рост цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и нестабильности на мировом рынке нефти. В ряде стран ЕС бензин и дизель подорожали значительно быстрее, чем в Украине, несмотря на то, что украинский рынок работает в значительно более сложных условиях - после уничтожения нефтеперерабатывающей инфраструктуры и почти полной зависимости от импорта. Об этом свидетельствуют данные европейских рынков топлива, передает УНН.

За последнюю неделю резкий рост стоимости топлива зафиксирован во многих странах Европы.

Польша:

• дизель: +23,35 грн/л;

• бензин: +8,73 грн/л.

Германия:

• дизель: +22,04 грн/л;

• бензин: +13,80 грн/л.

Италия:

• дизель: +18,88 грн/л;

• бензин: +12,57 грн/л.

Испания:

• дизель: +12,11 грн/л;

• бензин: +10,18 грн/л.

Франция:

• дизель: +16,20 грн/л;

• бензин: +11,40 грн/л.

Нидерланды:

• дизель: +17,90 грн/л;

• бензин: +12,60 грн/л.

Бельгия:

• дизель: +15,70 грн/л;

• бензин: +10,90 грн/л.

Греция:

• дизель: +14,80 грн/л;

• бензин: +11,70 грн/л.

Португалия:

• дизель: +13,60 грн/л;

• бензин: +10,20 грн/л.

Литва:

• дизель: +16,10 грн/л;

• бензин: +9,80 грн/л.

Латвия:

• дизель: +15,30 грн/л;

• бензин: +9,40 грн/л.

Эстония:

• дизель: +14,50 грн/л;

• бензин: +9,10 грн/л.

Такая ситуация связана с глобальными рисками для поставок нефти через Персидский залив, где проходит один из ключевых мировых энергетических маршрутов. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке рынки реагируют ростом котировок на нефть и нефтепродукты.

Украина реагирует на рост с опозданием

Несмотря на то, что Украина почти полностью зависит от импортного топлива, внутренний рынок реагирует на глобальные изменения медленнее, чем страны Европейского Союза.

На это обратил внимание глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко во время выступления в Верховной Раде. По его словам, подорожание в Европе произошло раньше, а украинские цены отреагировали примерно через две недели.

По состоянию на 23 февраля рост в Европе достиг отметки 10,5%, при этом такого уровня роста цены на АЗС нашей страны испытали лишь 4 марта текущего года, то есть через 14 дней 

– отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что украинский рынок в значительной степени зависит от импортных поставок, ведь собственная нефтепереработка была фактически остановлена после российских атак.

После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине более 85% светлых нефтепродуктов зависят от импорта 

– пояснил глава Антимонопольного комитета.

По словам Кириленко, комитет уже начал расследование относительно возможных антиконкурентных действий на рынке топлива.

Опыт 2022 года помог избежать дефицита

Несмотря на сложные условия, украинский рынок топлива остается относительно стабильным и не демонстрирует таких резких колебаний, как во многих странах Европы.

Как объясняет эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн, ключевую роль сыграла перестройка топливной логистики после начала полномасштабного вторжения России.

Мы все это проходили в 2022 году. Тогда в очень короткое время Украине удалось перестроить логистику и диверсифицировать поставки. Мы смогли построить систему, которая работает даже в условиях войны и глобального топливного кризиса без дефицита и паники 

– отметил он.

Именно эта диверсификация поставок позволяет украинскому рынку оставаться относительно стабильным даже в периоды резких колебаний на мировом энергетическом рынке.

Президент США объявил о снятии ограничений для снижения цен на топливо. Частичное ослабление санкций, связанных с торговлей нефтью, может помочь стабилизировать ситуацию на мировом энергетическом рынке на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщил в комментарии УНН экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области, финансист Виктор Гальчинский.

Гальчинский объясняет, что на этом фоне растет спрос на нефть из других регионов, которая не зависит от маршрута через Персидский залив.

Если говорить о санкционных вопросах, то с одной стороны это логичный шаг. Растет спрос на нефть, которая не находится в Персидском заливе и не проходит через него. Мы видим, что даже заявления Дональда Трампа, достаточно эмоциональные, повлияли на рынок и снизили стоимость нефти 

- отметил он.

Говоря о ценах на топливо, эксперт отметил, что ключевым фактором остается не столько санкционная политика, сколько физические объемы нефти на рынке.

Это больше связано не с санкциями, а с физическим объемом нефти. Если цена на нефть не будет расти и будут стабильные поставки, то есть шанс, что цены стабилизируются. Хотя у нас ситуация лучше, чем в Европе 

- пояснил он.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мирапубликации