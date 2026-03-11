В Европе цены на топливо выросли раньше, чем в Украине - Кириленко

Рост цен на топливо сначала произошел на европейском рынке, а в Украине он проявился с задержкой почти в две недели. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

По его словам, комитет анализирует ситуацию на рынке нефтепродуктов на основе официальных данных Европейской комиссии и информации, полученной от операторов рынка.

Кириленко подчеркнул, что подорожание топлива в Украине произошло позже, чем в странах Европейского Союза.

По состоянию на 23 февраля рост цен в Европе достиг отметки 10,5%. При этом такого уровня роста цены на АЗС нашей страны испытали лишь 4 марта текущего года, то есть через 14 дней - сказал он.

Глава АМКУ подчеркнул, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с началом полномасштабного вторжения, когда основной проблемой была логистика.

Указанную ситуацию нельзя сравнивать с ситуацией в начале полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины, когда в Украине были огромные проблемы с логистикой, но был имеющийся ресурс и он был устойчив в Евросоюзе - отметил Кириленко.

Он добавил, что сейчас украинский рынок в значительной степени зависит от импорта, а европейские поставщики в первую очередь обеспечивают собственные потребности.

Одновременно происходило сокращение предложения со стороны европейских поставщиков в связи с необходимостью наполнения собственных рынков - пояснил глава Антимонопольного комитета.

Напомним

Глава АМКУ Павел Кириленко сообщил об открытии дела относительно антиконкурентных действий сетей АЗС. Комитет проверяет обоснованность повышения стоимости.