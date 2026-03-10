$43.900.1750.710.17
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

США ослабляют ограничения на торговлю российской нефтью из-за кризиса в Персидском заливе. Это даст россии дополнительные средства для финансирования войны в Украине.

США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать

Президент США объявил о снятии ограничений для снижения цен на топливо. Также Трамп анонсировал скорое завершение войны против Ирана в ближайшее время.

Частичное ослабление санкций, связанных с торговлей нефтью, может помочь стабилизировать ситуацию на мировом энергетическом рынке на фоне войны на Ближнем Востоке. Однако даже такие временные решения дают России дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть использованы в войне против Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области, финансист Виктор Гальчинский.

Частичное снятие санкций - логика рынка

По словам эксперта, ослабление ограничений на торговлю нефтью частично объясняется ситуацией на мировом рынке. Из-за войны на Ближнем Востоке резко возросли риски для транспортировки нефти через Персидский залив, в частности через Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов для мировых поставок энергоносителей.

Гальчинский объясняет, что на этом фоне растет спрос на нефть из других регионов, которая не зависит от маршрута через Персидский залив.

Если говорить о санкционных вопросах, то с одной стороны это логичный шаг. Растет спрос на нефть, которая не находится в Персидском заливе и не проходит через него. Мы видим, что даже заявления Дональда Трампа, достаточно эмоциональные, повлияли на рынок и снизили стоимость нефти

- отметил он.

Эксперт добавил, что одним из факторов решения могла стать также потребность обеспечить стабильные поставки для крупных потребителей, в частности Индии.

Частичное снятие санкций, в частности для индийских поставщиков, может удовлетворить тот большой спрос, который генерирует эта страна на мировом рынке

- пояснил Гальчинский.

В то же время это решение, по его словам, частично выглядит как попытка выиграть время, пока международное сообщество ищет способы разблокировать Ормузский пролив, который сейчас используется значительно меньше из-за рисков атак.

Россия получит дополнительные доходы, но не в полной мере

Гальчинский отмечает, что в краткосрочной перспективе Россия может получить выгоду от ослабления санкций, ведь часть ее танкеров с нефтью сейчас фактически ожидает возможности продать груз.

В краткосрочной перспективе Россия может выиграть от этой истории. Часть танкеров с нефтью просто стоит в море и ждет возможности продать груз. Если появится шанс это сделать - Россия получит за это деньги

- сказал он.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что воспользоваться этой ситуацией в полной мере Россия не сможет.

Использовать это на полную Россия не сможет из-за ограниченной пропускной способности альтернативных экспортных маршрутов и ограничений в собственном танкерном флоте

- пояснил Гальчинский.

По его словам, ослабление санкций может позволить удержать цены на нефть на относительно стабильном уровне до того момента, пока ситуация с морскими маршрутами не стабилизируется.

Могут ли санкции снять на более долгий срок

Одним из рисков является возможность того, что временное ослабление санкций может затянуться. Это может произойти в случае, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться долго и транспортные маршруты будут оставаться заблокированными.

Если война в Персидском заливе затянется и Ормузский пролив будет фактически заблокирован, то мир может столкнуться с нехваткой нефти из этого региона. В таком случае временные решения могут продолжаться

- отметил Гальчинский.

Впрочем, он подчеркнул, что в случае быстрой стабилизации ситуации продолжение таких решений выглядит менее вероятным.

Дональд Трамп связывает дальнейшее снятие санкций с России с завершением войны против Украины. А мы видим, что Россия на такие предложения не соглашается. Поэтому в условиях стабильной работы нефтяного рынка дальнейшее снятие санкций выглядит маловероятным

- пояснил эксперт.

При этом Гальчинский заметил, что прогнозировать решения Трампа довольно сложно.

Комментировать или прогнозировать решения президента Трампа, наверное, никто не может. Он довольно непредсказуем: сегодня может сделать одно заявление, а уже через несколько часов - совсем противоположное

- добавил он.

Повлияет ли это на цены на топливо в Украине

Говоря о ценах на топливо, эксперт отметил, что ключевым фактором остается не столько санкционная политика, сколько физические объемы нефти на рынке.

Это больше связано не с санкциями, а с физическим объемом нефти. Если цена на нефть не будет расти и будут стабильные поставки, то есть шанс, что цены стабилизируются

- пояснил он.

Украина, по словам Гальчинского, зависит прежде всего от европейского рынка нефтепродуктов, поэтому цены на топливо внутри страны в значительной степени повторяют тенденции в Европе.

Если нефть будет стоить около 120 долларов за баррель, это серьезно повлияет на цены на топливо. Мы просто не сможем найти дешевые нефтепродукты для закупки

- отметил эксперт.

В то же время, при стабильных поставках нефти и топлива в Европу рынок имеет шанс стабилизироваться.

Если физические поставки нефти и топлива на европейский рынок будут стабильны и по понятной цене, тогда и в Украине цены не будут сильно расти

- подытожил Гальчинский.

Энергетика как инструмент войны

Ситуация с возможным частичным ослаблением санкций против российской нефти в очередной раз демонстрирует, что энергетический рынок тесно переплетен с геополитикой. Формально такие решения могут объясняться стремлением стабилизировать мировые цены на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке и рисков для поставок через Ормузский пролив. Однако для Украины такие шаги имеют значительно более глубокие последствия.

Любое ослабление санкций против российского энергетического сектора означает увеличение валютных поступлений в бюджет РФ. Именно эти средства Кремль использует для финансирования войны - производства оружия, закупки компонентов и поддержки военной машины. Даже частичное расширение возможностей для продажи российской нефти может дать Москве дополнительный ресурс для продолжения агрессии.

В этом контексте для Украины важно не только фиксировать риски, но и активно работать с партнерами, чтобы объяснять последствия таких решений. Киев должен настаивать на том, что санкционное давление на Россию должно оставаться системным и долгосрочным инструментом сдерживания агрессора.

Иначе любое ослабление санкций может создать опасный прецедент: агрессия приносит экономические потери лишь временно, а затем мир вынужден снова открывать рынки из-за глобальных кризисов. Именно поэтому для Украины вопрос санкций против российской энергетики остается не только экономическим, но и безопасностным - и борьба за их сохранение должна быть одним из ключевых направлений дипломатической работы.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Дональд Трамп
Индия
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Иран