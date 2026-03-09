Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели вопрос эскалации на Ближнем Востоке – в том числе запросы государств на поддержку безопасности Украиной в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам, на данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана.

После заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что 11 стран обратились к Украине за помощью в сбитии иранских дронов типа "шахед", возникает вопрос о возможных последствиях для Киева. Ранее Тегеран заявлял, что готов отвечать всем странам, которые поддерживают его противников.

По мнению эксперта-международника, кандидата политических наук Станислава Желиховского, определенные риски для Украины теоретически существуют. В то же время он считает, что вероятность масштабных действий со стороны Ирана сейчас низкая. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Украина уже находится в конфликте с Ираном

После появления информации о помощи Украины другим государствам в противодействии иранским беспилотникам появились предположения, что Тегеран может рассматривать Киев как одну из целей для ответа. Однако, как отмечает эксперт, Украина и так находится в фактически враждебных отношениях с Ираном из-за его поддержки России в войне.

Конечно, мы должны понимать, что определенные риски существуют. Иран – это государство, которое очень чутко реагирует на любые действия, которые, по его мнению, могут угрожать режиму или его интересам. Украина теоретически может попасть в поле такого внимания. Но стоит понимать, что между нами и так фактически существуют враждебные отношения. Тегеран помогает российской федерации в войне против Украины, в частности передавая технологии и беспилотные системы, которые используются для атак по нашей территории - пояснил Желиховский.

Массированная атака Ирана по Украине маловероятна

По словам эксперта, даже если Иран и рассматривает вариант атаки, масштабный удар по Украине выглядит маловероятным. Одной из причин является то, что Украина уже имеет опыт противодействия ракетным и дроновым атакам.

Для Ирана важным фактором является психологический эффект. Многие страны, которые сейчас попадают под удары, не жили в условиях войны и не готовы психологически к ракетным или дроновым атакам. Украина в этом смысле отличается. Мы уже давно находимся в войне и имеем опыт противодействия таким ударам. Поэтому даже если Иран попытается что-то подобное, эффект для него может быть минимальным - отметил эксперт.

Кроме того, Тегеран вынужден учитывать собственные военные ресурсы, которые уже в значительной степени используются в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Желиховского, сейчас Иран сталкивается с давлением со стороны США и Израиля, которые системно уничтожают его военную инфраструктуру.

Я не думаю, что Иран сейчас готов к массированной атаке против Украины. Он и без того распыляет свои ресурсы, не зная, насколько долгим будет нынешний конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, США и Израиль активно уничтожают его пусковые установки, производственные мощности и другие военные объекты. Это существенно ограничивает возможности Тегерана - пояснил он.

Дальнобойные ракеты – дорогой ресурс

Еще одним сдерживающим фактором эксперт называет высокую стоимость дальнобойного оружия, которое Иран может использовать в конфликте с более приоритетными для себя противниками.

Дальнобойные ракеты – это дорогой и ограниченный ресурс. Ирану они могут понадобиться для ударов по Израилю или американским базам. Если же использовать их против Украины, где они могут быть просто сбиты, эффект будет минимальным, а ресурсы – потеряны. Поэтому я не уверен, что Тегеран захочет тратить такое оружие на украинское направление - сказал Желиховский.

В то же время он подчеркнул, что полностью исключать любые сценарии нельзя, ведь речь идет об авторитарном режиме, который уже участвует в войне против Украины через поддержку России.

Исключать ничего нельзя, потому что это диктаторский режим, который уже приложился к войне России против Украины. Но сейчас я не вижу предпосылок для масштабной атаки со стороны Ирана. Украина и так находится в состоянии войны, имеет опыт противодействия таким ударам и продолжает укреплять свою систему противовоздушной обороны вместе с партнерами - подытожил Желиховский.

