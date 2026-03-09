$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
19:03 • 1276 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 10333 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 19145 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 26149 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 18158 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 40193 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30344 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46869 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65388 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 110311 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 33608 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана9 марта, 12:07 • 11311 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 15784 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 21951 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 6848 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 22034 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 33691 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 40182 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 44007 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 110297 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 3768 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 5160 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 6320 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 6876 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 15838 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Золото
Социальная сеть

Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Эксперт оценил риски атаки Тегерана после обращения 11 стран к Киеву за поддержкой. Масштабный удар маловероятен из-за дефицита ресурсов Ирана.

Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели вопрос эскалации на Ближнем Востоке – в том числе запросы государств на поддержку безопасности Украиной в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам, на данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана.

После заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что 11 стран обратились к Украине за помощью в сбитии иранских дронов типа "шахед", возникает вопрос о возможных последствиях для Киева. Ранее Тегеран заявлял, что готов отвечать всем странам, которые поддерживают его противников.

По мнению эксперта-международника, кандидата политических наук Станислава Желиховского, определенные риски для Украины теоретически существуют. В то же время он считает, что вероятность масштабных действий со стороны Ирана сейчас низкая. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Украина уже находится в конфликте с Ираном

После появления информации о помощи Украины другим государствам в противодействии иранским беспилотникам появились предположения, что Тегеран может рассматривать Киев как одну из целей для ответа. Однако, как отмечает эксперт, Украина и так находится в фактически враждебных отношениях с Ираном из-за его поддержки России в войне.

Конечно, мы должны понимать, что определенные риски существуют. Иран – это государство, которое очень чутко реагирует на любые действия, которые, по его мнению, могут угрожать режиму или его интересам. Украина теоретически может попасть в поле такого внимания. Но стоит понимать, что между нами и так фактически существуют враждебные отношения. Тегеран помогает российской федерации в войне против Украины, в частности передавая технологии и беспилотные системы, которые используются для атак по нашей территории

-  пояснил Желиховский.

Массированная атака Ирана по Украине маловероятна

По словам эксперта, даже если Иран и рассматривает вариант атаки, масштабный удар по Украине выглядит маловероятным. Одной из причин является то, что Украина уже имеет опыт противодействия ракетным и дроновым атакам.

Для Ирана важным фактором является психологический эффект. Многие страны, которые сейчас попадают под удары, не жили в условиях войны и не готовы психологически к ракетным или дроновым атакам. Украина в этом смысле отличается. Мы уже давно находимся в войне и имеем опыт противодействия таким ударам. Поэтому даже если Иран попытается что-то подобное, эффект для него может быть минимальным

- отметил эксперт.

Кроме того, Тегеран вынужден учитывать собственные военные ресурсы, которые уже в значительной степени используются в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Желиховского, сейчас Иран сталкивается с давлением со стороны США и Израиля, которые системно уничтожают его военную инфраструктуру.

Я не думаю, что Иран сейчас готов к массированной атаке против Украины. Он и без того распыляет свои ресурсы, не зная, насколько долгим будет нынешний конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, США и Израиль активно уничтожают его пусковые установки, производственные мощности и другие военные объекты. Это существенно ограничивает возможности Тегерана

- пояснил он.

НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции09.03.26, 14:26 • 3194 просмотра

Дальнобойные ракеты – дорогой ресурс

Еще одним сдерживающим фактором эксперт называет высокую стоимость дальнобойного оружия, которое Иран может использовать в конфликте с более приоритетными для себя противниками.

Дальнобойные ракеты – это дорогой и ограниченный ресурс. Ирану они могут понадобиться для ударов по Израилю или американским базам. Если же использовать их против Украины, где они могут быть просто сбиты, эффект будет минимальным, а ресурсы – потеряны. Поэтому я не уверен, что Тегеран захочет тратить такое оружие на украинское направление

- сказал Желиховский.

В то же время он подчеркнул, что полностью исключать любые сценарии нельзя, ведь речь идет об авторитарном режиме, который уже участвует в войне против Украины через поддержку России.

Исключать ничего нельзя, потому что это диктаторский режим, который уже приложился к войне России против Украины. Но сейчас я не вижу предпосылок для масштабной атаки со стороны Ирана. Украина и так находится в состоянии войны, имеет опыт противодействия таким ударам и продолжает укреплять свою систему противовоздушной обороны вместе с партнерами

- подытожил Желиховский.

Напомним

Зеленский подтвердил отправку специалистов для борьбы с иранскими БПЛА. Киев надеется получить дипломатическую поддержку и новые системы ПВО.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Израиль
НАТО
Шахед-136
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Киев