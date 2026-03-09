alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам

$43.730.0850.540.36
12:46 • 2012 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 7342 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
11:13 • 17204 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 20579 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 41369 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 62235 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 98923 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 54961 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 46758 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33949 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 32676 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 25665 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 20868 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 16948 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 22786 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 11573 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
11:13 • 17235 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 23067 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 98941 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 99119 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Виктор Орбан
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 2676 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 17183 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 21093 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 32384 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 39160 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136

alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам

Киев • УНН

 • 2698 просмотра

Рэперша alyona alyona показала кадры в синем боди и призвала донатить на нужды защитниц. Артистка отметила силу женщин на фронте и в тылу.

alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам

Украинская рэперша alyona alyona обнародовала в соцсетях новые кадры с фотосессии и посвятила пост украинским женщинам по случаю Международного дня борьбы за права женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

Детали

Снимками артистка поделилась на странице в фотоблоге. На кадрах исполнительница предстает в ярком образе — синем боди с кружевными деталями и розовых ботинках. Часть образа также дополняет шуба.

В своем посте певица отметила важную роль женщин в жизни страны, в частности тех, кто сегодня защищает Украину.

"Украинские женщины ежедневно доказывают, насколько они сильны. Они воюют на фронте, спасают жизни как медики, волонтерят, работают в самых разнообразных сферах, поддерживают экономику, воспитывают детей, заботятся о близких. Это настоящая суперсила".

Артистка также призвала поддерживать украинских защитниц не только словами, но и донатами.

"Поддержите и скажите, как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость".

Напомним

Ранее УНН писал о том, как Алена Алена пожаловалась на то, что заболела бронхитом. Артистка заявила об ухудшении самочувствия.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Война в Украине
благотворительность
Алёна Алёна
Украина