alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам
Киев • УНН
Рэперша alyona alyona показала кадры в синем боди и призвала донатить на нужды защитниц. Артистка отметила силу женщин на фронте и в тылу.
Украинская рэперша alyona alyona обнародовала в соцсетях новые кадры с фотосессии и посвятила пост украинским женщинам по случаю Международного дня борьбы за права женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.
Детали
Снимками артистка поделилась на странице в фотоблоге. На кадрах исполнительница предстает в ярком образе — синем боди с кружевными деталями и розовых ботинках. Часть образа также дополняет шуба.
В своем посте певица отметила важную роль женщин в жизни страны, в частности тех, кто сегодня защищает Украину.
"Украинские женщины ежедневно доказывают, насколько они сильны. Они воюют на фронте, спасают жизни как медики, волонтерят, работают в самых разнообразных сферах, поддерживают экономику, воспитывают детей, заботятся о близких. Это настоящая суперсила".
Артистка также призвала поддерживать украинских защитниц не только словами, но и донатами.
"Поддержите и скажите, как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость".
Напомним
