На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.
"Суспільне Мовлення" не получало никаких жалоб или штрафов за якобы нарушение правил Евровидения относительно alyona alyona в футболке "Free Azovstal Defenders".
Участница "Евровидения 2024" от Украины alyona alyona рассказала, как ей и ее команде удалось появиться на конкурсе в футболках "Free Azovstal Defenders", несмотря на запрет, надев их под другую одежду и быстро расстегнув во время съемок на камеру.
Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.
Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.
Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после некого инцидента.
Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa & Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.
кремль использует бот-атаки, обвинения в "сливе" средств и намеренные фейки, связанные с нацизмом, чтобы попытаться дискредитировать Украину на Евровидении и не допустить ее победы.
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.
Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.
Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.
Украинские певцы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал песенного конкурса Евровидение 2024 вместе с артистами из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.
alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.
Украинская команда Евровидения, alyona alyona & Jerry Heil, провели две сценические репетиции и две генеральные, в том числе одну, на которой голосовало жюри, активно готовясь к выступлению в полуфинале конкурса.
Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
Песенный конкурс "Евровидение-2024" начинается в шведском городе Мальме с усиленными мерами безопасности для 37 стран-участниц.
Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, известная своей работой с такими международными звездами, как Lil Nas X и Гарри Стайлз, поставит спектакль для украинских участников Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil.
Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в Вооруженных силах Украины, осваивает профессию авиационного инженера, не забывая при этом о творчестве.
Джерри Хайль и alyona alyona провели вторую репетицию своего выступления на Евровидении "Teresa & Maria", продемонстрировав уверенные шаги Джерри Хайля и огненные визуальные эффекты.
Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona & Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.
Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.
alyona alyona & Jerry Heil, представители Украины на Евровидении 2024, провели первую репетицию на сцене Malmö Arena, прославляя своим выступлением женскую силу и стойкость, и выступят под номером 5 в первом полуфинале 7 мая.
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.
Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa & Maria".
UNITED24 вместе с представителями Украины на Евровидении-2023 Аленой Аленой и Джерри Хайлем собирают средства на восстановление гимназии в Великокостромской общине Днепропетровской области, которая была разрушена российской ракетой.
Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.
Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria & Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.
Представители Украины alyona alyona & Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.
С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.
Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.