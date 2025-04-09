Алёна Алёна

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26520 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.

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Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

"Суспільне Мовлення" не получало никаких жалоб или штрафов за якобы нарушение правил Евровидения относительно alyona alyona в футболке "Free Azovstal Defenders".

Общество • 15 мая, 10:38 • 17030 просмотра

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

Участница "Евровидения 2024" от Украины alyona alyona рассказала, как ей и ее команде удалось появиться на конкурсе в футболках "Free Azovstal Defenders", несмотря на запрет, надев их под другую одежду и быстро расстегнув во время съемок на камеру.

Общество • 15 мая, 08:06 • 15982 просмотра

Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.

Культура • 13 мая, 20:19 • 115487 просмотра

Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"

Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.

Культура • 11 мая, 23:00 • 29836 просмотра

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после некого инцидента.

Культура • 11 мая, 10:58 • 136528 просмотра

Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa &amp; Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.

Культура • 11 мая, 10:34 • 131070 просмотра

Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении

кремль использует бот-атаки, обвинения в "сливе" средств и намеренные фейки, связанные с нацизмом, чтобы попытаться дискредитировать Украину на Евровидении и не допустить ее победы.

Война • 11 мая, 07:15 • 33557 просмотра

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.

Культура • 11 мая, 06:57 • 109238 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть

Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.

Культура • 9 мая, 15:51 • 97574 просмотра

"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.

Культура • 8 мая, 16:25 • 25741 просмотра

Украина прошла в финал Евровидения-2024

Украинские певцы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал песенного конкурса Евровидение 2024 вместе с артистами из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.

Культура • 7 мая, 21:23 • 26938 просмотра

alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa &amp; Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.

Культура • 7 мая, 19:51 • 27008 просмотра

"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

Украинская команда Евровидения, alyona alyona &amp; Jerry Heil, провели две сценические репетиции и две генеральные, в том числе одну, на которой голосовало жюри, активно готовясь к выступлению в полуфинале конкурса.

Культура • 7 мая, 11:49 • 116467 просмотра

Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona &amp; Jerry Heil с песней "Teresa &amp; Maria".

Культура • 7 мая, 08:29 • 130450 просмотра

Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу

Песенный конкурс "Евровидение-2024" начинается в шведском городе Мальме с усиленными мерами безопасности для 37 стран-участниц.

Культура • 6 мая, 09:59 • 66460 просмотра

Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"

Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, известная своей работой с такими международными звездами, как Lil Nas X и Гарри Стайлз, поставит спектакль для украинских участников Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil.

УНН Lite • 3 мая, 15:00 • 103253 просмотра

Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины

Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в Вооруженных силах Украины, осваивает профессию авиационного инженера, не забывая при этом о творчестве.

Культура • 2 мая, 13:12 • 17764 просмотра

Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Джерри Хайль и alyona alyona провели вторую репетицию своего выступления на Евровидении "Teresa &amp; Maria", продемонстрировав уверенные шаги Джерри Хайля и огненные визуальные эффекты.

Культура • 1 мая, 22:55 • 23419 просмотра

Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.

Культура • 1 мая, 14:15 • 19523 просмотра

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.

Культура • 28 апреля, 23:13 • 115911 просмотра

Евровидение-2024: появилось видео первой репетиции alyona alyona & Jerry Heil, следующая - 1 мая

alyona alyona &amp; Jerry Heil, представители Украины на Евровидении 2024, провели первую репетицию на сцене Malmö Arena, прославляя своим выступлением женскую силу и стойкость, и выступят под номером 5 в первом полуфинале 7 мая.

Культура • 28 апреля, 09:18 • 22984 просмотра

alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.

Культура • 27 апреля, 15:39 • 29070 просмотра

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa &amp; Maria".

Культура • 26 апреля, 09:05 • 153146 просмотра

Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы

UNITED24 вместе с представителями Украины на Евровидении-2023 Аленой Аленой и Джерри Хайлем собирают средства на восстановление гимназии в Великокостромской общине Днепропетровской области, которая была разрушена российской ракетой.

Общество • 25 апреля, 19:01 • 58516 просмотра

Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров

Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.

Культура • 1 апреля, 07:32 • 24193 просмотра

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria &amp; Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.

Культура • 1 апреля, 06:47 • 25910 просмотра

Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Представители Украины alyona alyona &amp; Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.

Культура • 26 марта, 19:15 • 28890 просмотра

В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024

С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.

Культура • 25 марта, 11:18 • 24188 просмотра

Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Alyona alyona &amp; Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa &amp; Maria" после победы в национальном отборе.

Культура • 4 февраля, 17:47 • 38080 просмотра