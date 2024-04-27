alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в Мальме, передает УНН со ссылкой на официальный сайт песенного конкурса.

"alyona alyona и Jerry Heil на репетиции Teresa & Maria на первой репетиции первого полуфинала на Malmö Arena", - сообщили на сайте Евровидения и обнародовали фото.

Напомним

В четверг, 25 апреля, Alyona Alyona и Jerry Heil, которые представляют Украину на "Евровидении-2024", отправились в Мальме, где в этом году состоится песенный конкурс.

Как сообщал УНН, в Швеции компания телерадиокомпания SVT, которая организует "Евровидение-2024", показала фото и детали удивительной сцены на Malmö Arena, где будет проходить нынешний песенный конкурс.