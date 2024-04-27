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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 апреля 2024, 14:17  •  138951 просмотра

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26 апреля 2024, 11:49  •  138447 просмотра

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26 апреля 2024, 10:44  •  138114 просмотра

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26 апреля 2024, 10:18  •  124324 просмотра

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26 апреля 2024, 09:54  •  87660 просмотра

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26 апреля 2024, 08:28  •  82114 просмотра

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alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.

Культура •   •  3589 просмотра
alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Австралия договорились разработать и подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, продлить беспошлинную торговлю для украинского бизнеса до 2026 года, увеличить товарооборот, а Австралия примет участие в мирном саммите в Швейцарии.

Экономика •   •  5175 просмотра
Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации

Сегодня в небе над Одесской областью легкой авиацией во взаимодействии с Южным командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены два российских разведывательных беспилотника.

Война •   •  6321 просмотра
Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации

Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

Украинская женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле в венгерском Сегеде.

спорт •   •  5966 просмотра
Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

На Днепропетровщине сбили беспилотник рф

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в Днепровском районе.

Война •   •  8605 просмотра
На Днепропетровщине сбили беспилотник рф

Имеет тенденцию к обострению: Сырский на "Рамштайн" рассказал о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте

На встрече в Рамштайн командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал членов коалиции о сложной оперативной ситуации в Украине, ухудшении стратегической обстановки, насущной потребности в ракетах и боеприпасах.

Война •   •  10707 просмотра
Имеет тенденцию к обострению: Сырский на "Рамштайн" рассказал о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте

Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие

россияне обстреляли Станислав, ранив 21-летнюю женщину, и из минометов обстреляли Козацкое, ранив трех мужчин в возрасте 41, 47 и 53 лет.

Война •   •  10132 просмотра
Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие

Март или апрель: СМИ рассказали, как Зеленский поставил Джонсону срок оказания военной помощи

Декабрьская встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с президентом Зеленским, на которой Зеленский предупредил, что Украина сможет выдержать российские атаки только до марта или апреля, во многом повлияла на решение Джонсона одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Война •   •  10960 просмотра
Март или апрель: СМИ рассказали, как Зеленский поставил Джонсону срок оказания военной помощи

Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы

Российские оккупанты в последнее время начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69 для нанесения ударов по различным объектам инфраструктуры Украины, причем Х-69 являются более модернизированными, имеют большую дальность полета и несколько большую мощность, сообщил представитель Воздушно-космических сил Илья Евлаш.

Война •   •  11506 просмотра
Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы

Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии вопросы стратегического сотрудничества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил стратегическое сотрудничество с Министром обороны Австралии Ричардом Марлсом, сосредоточившись на укреплении обороноспособности Украины и создании предпосылок для дальнейшего успеха на поле боя.

Война •   •  13225 просмотра
Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии вопросы стратегического сотрудничества