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Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

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Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

Украина получит высокоточные ракеты-интерсепторы LMM и пусковые установки для укрепления ПВО в рамках проекта LMM-RapidRanger. Соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий до 2030 года.

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Премьер Британии Кир Стармер заявил, что россия должна быть включена в мирное соглашение, но не может диктовать условия безопасности. Британия предоставит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет ПВО.

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Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент в Украину для защиты выполнения будущего мирного соглашения. Британия также усилит военную помощь, включая авиацию и флот.

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Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

93-летний Юрий Ратушный ушел из жизни естественной смертью 1 марта. За день до этого на фронте от вражеского FPV-дрона погиб его внук Василий, пилот БпЛА из подразделения «Птицы Мадьяра».

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Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.

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Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

В Днепровском районе Херсона российский дрон атаковал маршрутный автобус №47, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Среди 10 раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.

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Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове

За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.

Общество • 2 марта, 12:00 • 26749 просмотра
Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.

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Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки

Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки

Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.

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Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.

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россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший

Оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и РСЗО, повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате атаки пострадал 51-летний мужчина в Петропавловке.

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Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины

Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины

Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.

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Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки

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ПВО за одну ночь сбила 63 БпЛА - ПС

ПВО за одну ночь сбила 63 БпЛА - ПС

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 63 из 79 вражеских БПЛА, преимущественно «Шахедов». Атака состоялась в 13 областях Украины, также было зафиксировано 16 имитаторов беспилотников.

Война • 2 марта, 06:48 • 30256 просмотра
Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения

Российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погибла 65-летняя женщина, ранены 10 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.

Общество • 2 марта, 06:19 • 51994 просмотра
Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб

Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1110 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 25 БМП, 51 артсистему и 192 беспилотника противника.

Война • 2 марта, 05:06 • 30046 просмотра