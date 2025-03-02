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Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
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Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro
Канада объявила новые санкции против россии
"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"
Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону
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Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"
Стармер раскрыл четыре шага к прочному миру в Украине: что предложил премьер
Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
На фронте более 70 боевых столкновений за сутки: высокая активность на Покровском и Торецком направлениях - Генштаб
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек
Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове
Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы
Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки
Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили
россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший
Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины
Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки
ПВО за одну ночь сбила 63 БпЛА - ПС
Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения
Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro
Президент Франции заявил, что в ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Макрон с премьером Британии предлагают месячное перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре.
Канада объявила новые санкции против россии
Канада ввела санкции против 31 россиянина и российских парамилитарных групп, поддерживающих агрессию в Украине. Решение объявлено Джастином Трюдо во время саммита в Лондоне.
"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне
На саммите мировых лидеров определили, что основой перемирия должны быть гарантии безопасности для Украины через механизмы НАТО. Обмен пленных и возвращение детей рассматривают как первый шаг к миру.
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший
В воскресенье вечером российский дрон атаковал жилой дом в Киевском районе Харькова, вызвав пожар. В результате атаки пострадал один человек.
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о надежности США как союзника. Он также сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами над планом прекращения войны в Украине.
Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения
Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине
Каш Патель просит Конгресс США расследовать, куда пошли выделенные Украине 110 млрд долларов. Он выразил недоверие к Зеленскому относительно прозрачности использования средств.
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону
Председатель Еврокомиссии анонсировала новый план усиления обороны ЕС на саммите 6 марта. План предусматривает увеличение инвестиций в оборону и предоставление гарантий безопасности Украине.
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд
Украина получит высокоточные ракеты-интерсепторы LMM и пусковые установки для укрепления ПВО в рамках проекта LMM-RapidRanger. Соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий до 2030 года.
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран
Премьер-министр Великобритании сообщил о готовности некоторых стран присоединиться к плану обеспечения мира в Украине. По словам Стармера, мирное соглашение должно включать Россию, но не позволять ей определять условия безопасности.
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что россия должна быть включена в мирное соглашение, но не может диктовать условия безопасности. Британия предоставит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет ПВО.
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"
Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент в Украину для защиты выполнения будущего мирного соглашения. Британия также усилит военную помощь, включая авиацию и флот.
Стармер раскрыл четыре шага к прочному миру в Украине: что предложил премьер
Британский премьер Кир Стармер представил четыре ключевых шага для достижения устойчивого мира в Украине. План предусматривает военную помощь, гарантии суверенитета, усиление обороны и создание коалиции для защиты соглашения.
Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
Кир Стармер анонсировал выделение 1,6 млрд фунтов на производство более 5000 зенитных ракет в Белфасте. Финансирование направлено на усиление противовоздушной обороны и защиту критической инфраструктуры Украины.
На фронте более 70 боевых столкновений за сутки: высокая активность на Покровском и Торецком направлениях - Генштаб
За сутки произошло 72 боевых столкновения, наибольшая активность на Покровском и Торецком направлениях. Противник нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, украинские силы успешно отражают атаки.
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Италии относительно плана действий для достижения справедливого мира. Стороны обсудили важность единства союзников и усиления позиций Украины во взаимодействии со странами Европы и США.
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне
Марк Рютте очертил три главных аспекта саммита: поддержка Украины, достижение прочного мира и усиление НАТО. На встрече в Лондоне присутствуют Владимир Зеленский и европейские лидеры.
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте
93-летний Юрий Ратушный ушел из жизни естественной смертью 1 марта. За день до этого на фронте от вражеского FPV-дрона погиб его внук Василий, пилот БпЛА из подразделения «Птицы Мадьяра».
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.
Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек
В Днепровском районе Херсона российский дрон атаковал маршрутный автобус №47, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Среди 10 раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.
Оккупанты за февраль повредили более 160 домов в Харькове
За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.
Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.
Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки
Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.
Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили
Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.
россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть пострадавший
Оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и РСЗО, повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате атаки пострадал 51-летний мужчина в Петропавловке.
Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины
Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.
Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки
В результате атаки вражеского беспилотника в селе Пироговцы Хмельницкого района повреждены 9 жилых домов. Пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали.
ПВО за одну ночь сбила 63 БпЛА - ПС
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 63 из 79 вражеских БПЛА, преимущественно «Шахедов». Атака состоялась в 13 областях Украины, также было зафиксировано 16 имитаторов беспилотников.
Обстрелы Херсонщины: один человек погиб, 10 человек получили ранения
Российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак погибла 65-летняя женщина, ранены 10 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.
Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1110 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 25 БМП, 51 артсистему и 192 беспилотника противника.