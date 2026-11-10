Зеленский уже кратко переговорил с делегацией в Абу-Даби, подробнее поговорит позже - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уже провёл короткий разговор с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позже получит более подробный брифинг. Об этом журналистам сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Президент уже коротко переговорил с делегацией, позже ещё поговорит более подробно", сообщили в ОП.

Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.

Дополнение

В Абу-Даби 10 ноября начались двухдневные переговоры в трёхстороннем формате Украина–США–Россия. Глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров указал, что на повестке дня — ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира.

Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби ранее, встретившись с представителями Европы и НАТО, к которым должна была присоединиться американская сторона, сообщил участник делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров.

Ключевые приоритеты Украины, сообщал Умеров, — прекращение боевых действий, надёжные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. И украинская делегация работает над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир.

россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, которые стартуют в Абу-Даби 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы", указывал источник в российской делегации.