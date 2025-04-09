Молодёжная сборная Украины по MMA заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ

Украинская сборная по ММА заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ среди детей, юношей и юниоров. Команда завоевала 33 медали в трех возрастных категориях, став лучшей среди 700 спортсменов из 47 стран.