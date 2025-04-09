Инвестиционная группа MGX из Абу-Даби вложила 2 млрд долларов в Binance. Сделка укрепит позиции Binance в ОАЭ, где у компании около 1000 сотрудников.
Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.
Президенты Турции и Украины встретятся 18 февраля в Анкаре для обсуждения стратегического партнерства. На повестке дня укрепление сотрудничества и обмен мнениями по региональным вопросам.
Президент Украины провел встречу с лидером ОАЭ в Абу-Даби, где обсудили освобождение пленных и подписали экономическое соглашение. Документ упрощает доступ украинских товаров на рынок ОАЭ.
Президент Украины с первой леди совершают официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Среди ключевых тем - освобождение пленных, инвестиции и гуманитарная программа.
ООН ввела Международный день человеческого братства в честь исторической встречи Папы Римского и Великого имама в Абу-Даби. В этот же день отмечают День создания вакуума и чтят память Исидора Пилусиотского.
Японская актриса и певица Михо Накаяма умерла в возрасте 54 лет в своем доме в Токио. Ее тело обнаружили в ванной после того, как она не появилась на работе.
Деби Нельсон, мать рэпера Эминема, умерла в возрасте 69 лет после борьбы с раком легких. Неизвестно, повлияет ли это на запланированный концерт артиста после гонок Formula-1 в Абу-Даби.
В ОАЭ обнаружили тело пропавшего 21 ноября раввина Цви Когана, посланника движения «Хабад» в Абу-Даби. Израиль квалифицировал произошедшее как антисемитский террористический акт и пообещал найти виновных.
Роберт Габек не смог вернуться из Португалии из-за неисправности двигателя правительственного самолета Airbus 350-900. Это уже не первый случай технических проблем с правительственными самолетами Германии.
Одна из трех известных машинописей "Маленького принца" с правками Сент-Экзюпери выставлена на продажу. Артефакт содержит оригинальные эскизы и исторический чек автора.
Украинская сборная по ММА заняла первое место на чемпионате мира в ОАЭ среди детей, юношей и юниоров. Команда завоевала 33 медали в трех возрастных категориях, став лучшей среди 700 спортсменов из 47 стран.
Эксперт назвала самые популярные направления для покупки недвижимости за рубежом и возможности для инвесторов.
Украинский дизайнер Роман Прядко представил свое видение премиального украинского автомобильного бренда под названием Leleka, представив концептуальную модель лифтбека в стиле Porsche Panamera под названием Leleka GTS Concept 2025.
В Абу-Даби самоуправляемый автомобиль соревновался с бывшим гонщиком Формулы-1 Даниилом Квятом. Как оказалось, сейчас человек за рулем болида может легко обогнать автономное транспортное средство.
Сильные дожди, грозы и град обрушились на ОАЭ с 8 по 10 марта, затопив улицы в крупных городах, вызвав задержку авиарейсов и заставив власти объявить погодные предупреждения.