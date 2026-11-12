Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером

$45.320.1850.480.60
ukenru
17:20 • 3500 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
16:35 • 8864 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
16:23 • 9110 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
15:07 • 12666 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 14144 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 19891 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 37698 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 33622 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
12 ноября, 11:33 • 29473 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
12 ноября, 11:18 • 24851 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 39610 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12 ноября, 08:28 • 32028 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 27948 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 31110 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 12129 просмотра
публикации
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 4334 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 12232 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 37705 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 54659 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 57964 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo17:20 • 3518 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ16:51 • 2306 просмотра
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс16:18 • 4284 просмотра
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 5400 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 31197 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Старлинк
Ка-50

Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером

Киев • УНН

 • 784 просмотра

ушаков назвал переговоры путина с Уиткоффом и Кушнером конструктивными. Стороны договорились продолжить трёхсторонние контакты и обсуждение войны.

Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером
Владимир Путин

Разговор российского диктатора владимира путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на помощника хозяина кремля юрия ушакова, добавив, что путин и президент США Дональд Трамп на запланированной в Китае встрече могут продолжить обсуждение всего комплекса тем, касающихся войны в Украине, передает УНН.

Все тезисы ушакова о переговорах спецпредставителей Трампа и путина в москве:

🔹Уиткофф и Кушнер поддержали предложение путина организовать гуманитарную миссию в Костянтиновке по опыту Олешков;

🔹путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером поведение Зеленского и его "приветы" Трампу;

🔹по итогам встречи договорились начать контакты по организации гуманитарной миссии в Костянтиновке;

🔹россия и США договорились о продолжении трехсторонних переговоров;

Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи12.11.26, 18:35 • 8880 просмотров

🔹москва надеется, что Уиткофф и Кушнер донесут сигналы из москвы до европейцев и украинцев в Дублине;

🔹россия надеется, что трехсторонняя встреча лидеров россии, США и Китая повлияет на всю международную обстановку;

🔹путин и Трамп на запланированной в Китае встрече могут продолжить обсуждение всего комплекса вопросов "украинского урегулирования";

🔹очевидно, что нынешняя система безопасности мира не работает;

🔹путин напомнил спецпосланникам о предложениях россии по формированию архитектуры безопасности, выдвинутых в 2021 году;

🔹москва намерена добавить новые соображения к предложениям 2021 года с учетом уроков противостояния с Западом;

🔹россия надеется, что представители Европы поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры безопасности.

США просят россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой — СМИ раскрыли детали11.11.26, 23:12 • 22955 просмотров

Дополнение

Кушнер и Уиткофф должны были встретиться с главой кремля владимиром путиным 12 ноября. Затем они планировали отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи состоятся после трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации владимир мединский заявил, что стороны "приблизились к миру". 

Посланцы хотят "попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, поскольку мы видим там определенные открытия и возможности", — сказал Кушнер журналистам в среду, 11 ноября, о чем сообщает Bloomberg. Территориальные вопросы остаются самой сложной частью переговоров, хотя стороны договорились о существенном обмене пленными, сказал он.

Посланцы отправятся в Дублин, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы провести с ним разговор и глубже обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня (11 ноября) здесь предложили", сказал Кушнер.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Новый год
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Bloomberg L.P.
Олешки
Абу-Даби
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Константиновка