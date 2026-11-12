Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Путин

Разговор российского диктатора владимира путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на помощника хозяина кремля юрия ушакова, добавив, что путин и президент США Дональд Трамп на запланированной в Китае встрече могут продолжить обсуждение всего комплекса тем, касающихся войны в Украине, передает УНН.

Все тезисы ушакова о переговорах спецпредставителей Трампа и путина в москве:

🔹Уиткофф и Кушнер поддержали предложение путина организовать гуманитарную миссию в Костянтиновке по опыту Олешков;

🔹путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером поведение Зеленского и его "приветы" Трампу;

🔹по итогам встречи договорились начать контакты по организации гуманитарной миссии в Костянтиновке;

🔹россия и США договорились о продолжении трехсторонних переговоров;

Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи

🔹москва надеется, что Уиткофф и Кушнер донесут сигналы из москвы до европейцев и украинцев в Дублине;

🔹россия надеется, что трехсторонняя встреча лидеров россии, США и Китая повлияет на всю международную обстановку;

🔹путин и Трамп на запланированной в Китае встрече могут продолжить обсуждение всего комплекса вопросов "украинского урегулирования";

🔹очевидно, что нынешняя система безопасности мира не работает;

🔹путин напомнил спецпосланникам о предложениях россии по формированию архитектуры безопасности, выдвинутых в 2021 году;

🔹москва намерена добавить новые соображения к предложениям 2021 года с учетом уроков противостояния с Западом;

🔹россия надеется, что представители Европы поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры безопасности.

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Дополнение

Кушнер и Уиткофф должны были встретиться с главой кремля владимиром путиным 12 ноября. Затем они планировали отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи состоятся после трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации владимир мединский заявил, что стороны "приблизились к миру".

Посланцы хотят "попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, поскольку мы видим там определенные открытия и возможности", — сказал Кушнер журналистам в среду, 11 ноября, о чем сообщает Bloomberg. Территориальные вопросы остаются самой сложной частью переговоров, хотя стороны договорились о существенном обмене пленными, сказал он.

Посланцы отправятся в Дублин, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы провести с ним разговор и глубже обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня (11 ноября) здесь предложили", сказал Кушнер.