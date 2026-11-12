путіна схвилював Зеленський та його "привіти" Трампу - про що російський диктатор говорив із Віткоффом та Кушнером

володимир путін

Розмова російського диктора володимира путіна з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була змістовною, конструктивною, відвертою і корисною. Про це повідомив росЗМІ помічник господаря кремля юрій ушаков і додав, що путін і президент США Дональд Трамп на запланованій у Китаї зустрічі можуть продовжити обговорення всього комплексу тем щодо війни в Україні, передає УНН.

Усі тези ушакова про переговори спецпредставників Трампа та путіна у москві:

🔹Віткофф та Кушнер підтримали пропозицію путіна організувати гуманітарну місію в Костянтинівці з досвіду Олешків;

🔹путін обговорив з Віткоффом і Кушнером поведінку Зеленського та його "привіти" Трампу;

🔹за підсумками зустрічі умовлено розпочати контакти з організації гуманітарної місії у Костянтинівці;

🔹росія та США домовилися про продовження тристоронніх переговорів;

Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі

🔹москва сподівається, що Віткофф і Кушнер донесуть сигнали з москви до європейців та українців у Дубліні;

🔹росія сподівається, що тристороння зустріч лідерів росії, США та Китаю вплине на всю міжнародну обстановку;

🔹путін і Трамп на запланованій у Китаї зустрічі можуть продовжити обговорення всього комплексу тем "українського врегулювання";

🔹очевидно, що нинішня система безпеки світу не працює;

🔹путін нагадав спецпосланцям про пропозиції росії щодо формування архітектури безпеки, висунутих у 2021 році;

🔹москва має намір додати нові міркування до пропозицій 2021-го з урахуванням уроків протистояння із Заходом;

🔹росія сподівається, що представники Європи підтримають роботу щодо узгодження параметрів нової довгострокової архітектури безпеки.

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Доповнення

Кушнер та Віткофф мали зустрітися з главою кремля володимиром путіним 12 листопада. Потім вони планували вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустрічі відбудуться після тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі представник української делегації Давид Арахамія заявив, що є "хороший імпульс", щоб досягти угоди до Нового року. А глава російської делегації володимир мединський заявив, що сторони "наблизилися до миру".

Посланці хочуть "спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там деякі відкриття та можливості", – сказав Кушнер журналістам у середу, 11 листопада, про що повідомляє Bloomberg. Територіальні питання залишаються найскладнішою частиною переговорів, хоча сторони домовилися про суттєвий обмін полоненими, сказав він.

Посланці вирушать до Дубліна, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, "щоб провести з ним розмову та глибше обговорити деякі ідеї, які ми сьогодні (11 листопада) тут запропонували", сказав Кушнер.