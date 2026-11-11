Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року
Київ • УНН
Давид Арахамія повідомив про позитивний імпульс після переговорів української делегації в Абу-Дабі. Він допускає рішення до Нового року.
Учасник української делегації на переговорах в Абу-Дабі, народний депутат Давид Арахамія вважає, що можливе знаходження рішення до Нового року. Про це він повідомив під час брифінгу 11 листопада за підсумками зустрічей в ОАЕ, пише УНН.
Я думаю, що у нас є хороший імпульс, щоб знайти рішення до Нового року
Він також звернувся до присутніх під час брифінгу посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після анонсування останнім запланованого на 12 листопада візиту до москви для переговорів з главою кремля володимиром путіним та подальших переговорів у Дубліні з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Я закликаю вас, хлопці... провести другу сесію, визначити дату та оголосити дату наступної сесії якомога швидше", - вказав Арахамія.
Українська делегація з США після переговорів з рф в Абу-Дабі зустрілися з європейцями - ЗМІ11.11.26, 13:09 • 1882 перегляди
Доповнення
11 листопада в Абу-Дабі звершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.
Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.
Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.