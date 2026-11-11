$45.500.0951.080.26
ukenru
13:05 • 196 перегляди
"Шлях звужується": Reuters вказало на скептицизм у ЄС щодо швидкого вступу України
11:49 • 9288 перегляди
Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року
10:42 • 12699 перегляди
рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина
08:44 • 24968 перегляди
В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф
Ексклюзив
11 листопада, 06:41 • 40182 перегляди
"Вагітна не повинна доводити, що їй погано": акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв – про симптоми, які не можна ігнорувати під час вагітності
11 листопада, 06:35 • 22508 перегляди
Інфляція зросла до 11% - найбільше подешевшали яйця, подорожчала комуналка і пальнеPhoto
11 листопада, 04:28 • 24845 перегляди
Україна сподівається випробувати антибалістичну систему Freyja вже цієї зими - Зеленський
10 листопада, 23:48 • 30450 перегляди
Палата представників США провалила спробу оголосити імпічмент Піту Гегсету
10 листопада, 22:46 • 25447 перегляди
"Чи зміг би я пробачити путіна в останній день свого життя? Ні" - Зеленський
10 листопада, 20:50 • 23488 перегляди
В Абу-Дабі обговорювалось питання великого обміну 1000 на 1000 або 1500 на 1500 - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Британія створює військово-морський альянс десяти країн проти рф - The Guardian11 листопада, 03:25 • 12222 перегляди
Що святкують 11 листопада в Україні та світі11 листопада, 03:57 • 8580 перегляди
У Донецьку окупанти відкриють парк для мілітаризації дітей - ЦПДPhoto11 листопада, 05:22 • 4616 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 19988 перегляди
Україна прагне 10 років підтримки для 800-тисячної армії після війни - AFP07:49 • 6340 перегляди
Публікації
"Вагітна не повинна доводити, що їй погано": акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв – про симптоми, які не можна ігнорувати під час вагітності
Ексклюзив
11 листопада, 06:41 • 40182 перегляди
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto10 листопада, 19:15 • 47974 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo10 листопада, 17:46 • 40717 перегляди
Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу Photo10 листопада, 16:06 • 37456 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
Ексклюзив
10 листопада, 16:00 • 39633 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олег Кіпер
Давид Арахамія
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею13:01 • 214 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 20061 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 24542 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 21844 перегляди
Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюківVideo10 листопада, 18:22 • 22465 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ка-50
Saab JAS 39 Gripen

Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року

Київ • УНН

 • 9294 перегляди

Давид Арахамія повідомив про позитивний імпульс після переговорів української делегації в Абу-Дабі. Він допускає рішення до Нового року.

Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року

Учасник української делегації на переговорах в Абу-Дабі, народний депутат Давид Арахамія вважає, що можливе знаходження рішення до Нового року. Про це він повідомив під час брифінгу 11 листопада за підсумками зустрічей в ОАЕ, пише УНН.

Я думаю, що у нас є хороший імпульс, щоб знайти рішення до Нового року

- сказав Арахамія.

Він також звернувся до присутніх під час брифінгу посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після анонсування останнім запланованого на 12 листопада візиту до москви для переговорів з главою кремля володимиром путіним та подальших переговорів у Дубліні з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я закликаю вас, хлопці... провести другу сесію, визначити дату та оголосити дату наступної сесії якомога швидше", - вказав Арахамія.

Українська делегація з США після переговорів з рф в Абу-Дабі зустрілися з європейцями - ЗМІ11.11.26, 13:09 • 1882 перегляди

Доповнення

11 листопада в Абу-Дабі звершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Новий рік
Давид Арахамія
Абу-Дабі