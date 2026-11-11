Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби видит шанс найти решение до Нового года
Киев • УНН
Давид Арахамия сообщил о положительном импульсе после переговоров украинской делегации в Абу-Даби. Он допускает решение до Нового года.
Участник украинской делегации на переговорах в Абу-Даби, народный депутат Давид Арахамия считает, что решение может быть найдено до Нового года. Об этом он сообщил во время брифинга 11 ноября по итогам встреч в ОАЭ, пишет УНН.
Я думаю, что у нас есть хороший импульс, чтобы найти решение до Нового года
Он также обратился к присутствовавшим на брифинге посланникам США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру после того, как последний анонсировал запланированный на 12 ноября визит в москву для переговоров с главой кремля владимиром путиным и последующие переговоры в Дублине с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я призываю вас, ребята... провести вторую сессию, определить дату и объявить дату следующей сессии как можно скорее", - указал Арахамия.
Украинская делегация с США после переговоров с рф в Абу-Даби встретились с европейцами - СМИ11.11.26, 13:09 • 1064 просмотра
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11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и рф. Второй день переговоров продолжался около двух часов.
Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.
Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет ключевыми приоритетами прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.