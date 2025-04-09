Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что будет голосовать за законопроект о финансировании правительственных структур США. Он считает это лучшим выбором для страны.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном шатдауне в Америке. Он возложил ответственность за остановку работы правительства на демократов из-за их позиции по финансированию.
Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Шумер подчеркнул, что демократы продолжат борьбу за свободу и демократию.
Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.
19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета.
Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент позволил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.
Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.
Байден не будет вводить запрет TikTok перед передачей власти Трампу. Новоизбранный президент пообещал сохранить приложение, а CEO TikTok получит VIP-место на инаугурации вместе с другими tech-лидерами.
Американский Сенат проголосовал против двух резолюций, которые имели целью ограничить поставки танковых и минометных снарядов Израилю. Инициативы сенатора Берни Сандерса не получили поддержки большинства из-за обеспокоенности безопасностью Израиля.
Во время визита в США Зеленский очертил план победы и просил разрешения на использование ракет большой дальности.
Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США для встречи с депутатами обеих партий. Визит связан с планом передачи "плана победы" Украины президенту США, кандидатам и Конгрессу.
Бывший председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.
Вице-президент США Камала Харрис опередила Дональда Трампа на 2% в общенациональном опросе после выхода Байдена из гонки. 56% избирателей считают, что Харрис способна справиться с вызовами.
Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.
Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер попросил Джо Байдена не баллотироваться на президентских выборах 2024 года.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.
Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признавал бы законное право на доступ к средствам контрацепции по всей стране.
Президент Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса США, поблагодарив их за военную помощь Украине и обсудив необходимость дальнейшего развития систем противовоздушной обороны и дальнего радиолокационного контроля.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине.
Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.
Сенат США провел процедурное голосование по предоставлению Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. 80 сенаторов поддержали предложение принять пакет с помощью Украине по сокращенной процедуре.
Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи, который включает пакет военной поддержки Украины. Однако перед окончательным голосованием сенаторы будут иметь 30 часов для обсуждения документа.
Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.
Во вторник Сенат проголосует за принятие законопроекта о пакете помощи Украине, предварительно одобренный Палатой представителей, что требует сначала 60+ голосов, а затем окончательного большинства в 50+ голосов.
Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине, пообещав продолжать прилагать усилия для победы Украины, которая необходима для того, чтобы мир жил по принципу верховенства права.