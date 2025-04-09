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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.

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"Выполняют грязную работу путина": лидер большинства в Сенате Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса

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Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения несмотря на критику

Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.

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Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент позволил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.

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Белый дом приостанавливает федеральное финансирование и займы: последствия для ключевых программ

Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.

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Байден не будет вводить запрет на TikTok, оставляя судьбу приложения Трампу - AP

Байден не будет вводить запрет TikTok перед передачей власти Трампу. Новоизбранный президент пообещал сохранить приложение, а CEO TikTok получит VIP-место на инаугурации вместе с другими tech-лидерами.

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Сенат США отклонил резолюции по ограничению военной помощи Израилю

Американский Сенат проголосовал против двух резолюций, которые имели целью ограничить поставки танковых и минометных снарядов Израилю. Инициативы сенатора Берни Сандерса не получили поддержки большинства из-за обеспокоенности безопасностью Израиля.

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В Сенате и Палате представителей США анонсировали на сегодня двухпартийные встречи с Зеленским

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СМИ: Зеленский в четверг посетит Капитолий для встречи с конгрессменами

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США для встречи с депутатами обеих партий. Визит связан с планом передачи "плана победы" Украины президенту США, кандидатам и Конгрессу.

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Бывший председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.

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После выхода Байдена из гонки, Харрис опережает Трампа - Reuters

Вице-президент США Камала Харрис опередила Дональда Трампа на 2% в общенациональном опросе после выхода Байдена из гонки. 56% избирателей считают, что Харрис способна справиться с вызовами.

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Доноры-демократы начинают мобилизоваться для сбора денег для Харрис на случай выхода Байдена из гонки - Politico

Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.

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Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

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Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.

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Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признавал бы законное право на доступ к средствам контрацепции по всей стране.

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Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США

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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

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Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

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Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование

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Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.

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Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Во вторник Сенат проголосует за принятие законопроекта о пакете помощи Украине, предварительно одобренный Палатой представителей, что требует сначала 60+ голосов, а затем окончательного большинства в 50+ голосов.

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Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине, пообещав продолжать прилагать усилия для победы Украины, которая необходима для того, чтобы мир жил по принципу верховенства права.

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