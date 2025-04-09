Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.