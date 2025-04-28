"Признак слабости США": лидер демократов в Сенате жестко раскритиковал Трампа из-за Украины
Киев • УНН
Чак Шумер осудил действия Трампа в отношении войны в Украине, заявив, что США рискуют альянсами и выглядят слабыми. Он предупредил, что стратегия Трампа может "ободрить противников" США.
Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер осудил действия президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
По словам политика, США рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "выглядящей слабой" перед внешними противниками.
Европейцы вступились за нас – весь Запад вступился за нас. Они вложили деньги. Они использовали всевозможные дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать нас, и как Европа снова будет нам доверять, если Трамп откажется?
Он предупредил, что стратегия Трампа может "ободрить противников нации".
Хуже всего то, что это признак того, что Соединенные Штаты слабы. Это посылает сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы начнете запугивать Трампа, вы добьетесь своего
Он добавил, что было бы "моральной трагедией предать Зеленского" и выйти из переговоров о прекращении огня, при этом Трамп "направляется в этом направлении".
Напомним
В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.
россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио27.04.25, 19:01 • 3288 просмотров