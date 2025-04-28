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"Признак слабости США": лидер демократов в Сенате жестко раскритиковал Трампа из-за Украины

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Чак Шумер осудил действия Трампа в отношении войны в Украине, заявив, что США рискуют альянсами и выглядят слабыми. Он предупредил, что стратегия Трампа может "ободрить противников" США.

"Признак слабости США": лидер демократов в Сенате жестко раскритиковал Трампа из-за Украины

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер осудил действия президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам политика, США рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "выглядящей слабой" перед внешними противниками.

Европейцы вступились за нас – весь Запад вступился за нас. Они вложили деньги. Они использовали всевозможные дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать нас, и как Европа снова будет нам доверять, если Трамп откажется?

- спросил лидер демократов в Сенате США.

Он предупредил, что стратегия Трампа может "ободрить противников нации".

Хуже всего то, что это признак того, что Соединенные Штаты слабы. Это посылает сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы начнете запугивать Трампа, вы добьетесь своего

- подчеркнул Шумер.

Он добавил, что было бы "моральной трагедией предать Зеленского" и выйти из переговоров о прекращении огня, при этом Трамп "направляется в этом направлении".

Напомним

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио27.04.25, 19:01 • 3288 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Чак Шумер
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