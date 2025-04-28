"Признак слабости США": лидер демократов в Сенате жестко раскритиковал Трампа из-за Украины

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер осудил действия президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

По словам политика, США рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "выглядящей слабой" перед внешними противниками.

Европейцы вступились за нас – весь Запад вступился за нас. Они вложили деньги. Они использовали всевозможные дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать нас, и как Европа снова будет нам доверять, если Трамп откажется?