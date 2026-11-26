рф уже завершает подготовку к новому массированному удару по Украине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях 26 ноября, пишет УНН.

К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, целями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах - сообщил Зеленский по итогам селекторного совещания.

Президент ожидает доклад МИД Украины "по результатам коммуникации с партнерами относительно поставок ПВО". "Перехватчики для "пэтриотов" и "насамсов" — это ключевая задача", — подчеркнул он.

Ситуация на фронте

"Был отдельный доклад Главнокомандующего ВСУ относительно ситуации на фронте, и прежде всего в Константиновке в Донецкой области и вокруг города. Специальные задачи для наших войск, которые обороняют это направление, определены и должны быть полностью реализованы", — указал Зеленский.

Зеленский анонсировал новые санкции против рф

"Готовим и новые санкционные решения против российских предприятий и лиц, которые задействованы в производстве их баллистики. Будем синхронизировать шаги с партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" — отметил Глава государства.

Ситуация в энергетике — где сложнее всего

"Россияне продолжают бить по подстанциям, по воздушным линиям электропередачи и всей сети поставок электроэнергии", — указал Зеленский, поблагодарив при этом "все ремонтные бригады, каждого и каждую в энергетических компаниях, в коммунальных службах, в ГСЧС Украины, кто действительно эффективно выполняет задачи и восстанавливает поставки электроэнергии после российских ударов".

"Ситуация по состоянию на этот день особенно сложная в Днепре, в Днепровском районе области, а также в Павлограде. Все необходимые силы для ремонтов задействованы. Отмечу работу еще в Одессе и области, на Харьковщине, в Конотопе и в целом на Сумщине. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады квалифицированные и работа продолжается 24/7", — отметил Президент.

Премьер-министр Сергей Корецкий отдельно сообщил, что "этой ночью Россия атаковала объекты водоснабжения, тепловые сети, торговые центры и жилые дома". "Удары были нанесены по Киеву и семи областям. Известно как минимум о десяти пострадавших", — отметил Премьер и перечислил:

в Днепропетровской области враг несколько раз за ночь атаковал объекты водоканала. Премьер подчеркнул: "Это сознательный террористический удар, цель которого — оставить людей без воды". В Кривом Роге и Павлограде в результате атак горели торговые центры;

в Запорожье под ударом оказались тепловые сети, на промышленном предприятии поврежден водопровод;

в Харькове дрон попал в многоэтажный жилой дом;

в Киеве был ракетный удар по гражданской инфраструктуре.

"В море вблизи Одессы россияне атаковали два иностранных гражданских судна, которые перевозили более 100 тысяч тонн зерна", — сообщил Корецкий.

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