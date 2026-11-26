Илон Маск, самый богатый человек в мире, заявил в среду, 25 ноября, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX — космической компании и компании в сфере ИИ, которой он руководит, — пообещав пожертвование на сумму около 18 миллиардов долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Маск и конкурирующая компания Anthropic, занимающаяся разработками в сфере ИИ, недавно представили различные планы по распределению части прибыли от бума ИИ на фоне растущего общественного и политического внимания к отрасли.

Американские дети получат по одной акции от компании и по одной акции лично от него, заявил Маск в коротком сообщении в X, не вдаваясь в подробности.

В отдельном сообщении Маск заявил, что акции SpaceX будут переданы в следующем месяце.

"Акция, переданная непосредственно от меня, будет передана после окончания срока действия моего ограничения на продажу акций в июне следующего года", — добавил Маск.

В среду компания SpaceX заявила, что перечислит по одной вновь выпущенной акции своего обыкновенного класса A на каждый счет Trump Account, добавив, что Маск лично пожертвует такое же количество акций, как и компания.

Trump Account — это программа, разработанная для того, чтобы дать американцам младше 18 лет долю на фондовом рынке и помочь им накапливать богатство с раннего возраста.

В октябре Белый дом заявил, что открыл почти 70 миллионов счетов. Акции SpaceX закрылись в среду на отметке $127,44, что оценивает сумму пожертвования почти в 18 миллиардов долларов.

Компания SpaceX не сразу ответила на запрос о комментарии относительно того, будут ли пожертвования акций SpaceX Маска связаны со счетами Trump Account.

"Это позволяет создать огромную долгосрочную базу розничных акционеров", — сказал Кристофер Бранкин, советник по глобальным рынкам брокерской компании Mitrade Group. "Это обеспечивает немедленное вовлечение в рынок и создает огромный поток финансово грамотных клиентов для торговых платформ по мере взросления этого поколения", — отметил он.

Маск, чье состояние оценивается примерно в 824 миллиарда долларов, заявил в прошлом месяце, что подарит по одной из своих акций SpaceX каждому ребенку в Америке. По состоянию на июнь он владел примерно 6,42 миллиарда акций компании.

"В следующем году я подарю по одной из своих акций SpaceX каждому ребенку в Америке. Это будет первым из многих", — написал Маск в своем посте в X в то время.

"Передача акций, представляющих долю в будущей экономике, непосредственно людям — это правильный путь", — добавил Маск.

Большая часть благотворительной деятельности Маска осуществлялась через фонд Musk Foundation, активы которого, как сообщается, превышают 14 миллиардов долларов.

В октябре президент SpaceX Гвинн Шотвелл и ее муж пообещали передать часть своих акций SpaceX каждому из более чем 2 миллионов детей в рамках инициативы Трампа.

Компания Anthropic, которая недавно вышла на биржу, заявила в прошлом месяце, что направляет 5% своих акций в новый фонд "общественного блага".

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Anthropic заявила, что ее инициатива, оцениваемая примерно в 54 миллиарда долларов по текущим ценам, предоставит ей больше гибкости и масштабов для пожертвований на благо человечества.

Другие руководители также запустили крупные долгосрочные благотворительные проекты.

Сообщается, что почетный председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, одна из наиболее заметных фигур в филантропии, уже пожертвовал 60 миллиардов долларов, а большая часть его состояния, составляющего около 150 миллиардов долларов, также предназначена для благотворительности.

С момента своего основания в 2000 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation распределил более 100 миллиардов долларов, часть из которых поступила благодаря пожертвованиям Баффета.

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