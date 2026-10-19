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ИИ-гигант Anthropic хочет передать 5% акций в "фонд общественного блага"

Киев • УНН

 • 5270 просмотра

Anthropic планирует передать 5% акций фонду для поддержки общественных инициатив и преодоления влияния ИИ на рынок труда. Компанию могут оценить более чем в $1 трлн.

ИИ-гигант Anthropic хочет передать 5% акций в "фонд общественного блага"

Гигант искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic заявляет, что выделит 5% своих акций в фонд, который будет делать пожертвования на "общественное благо". Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Это объявление появилось на фоне подготовки Anthropic к потенциальному блокбастеру для листинга на фондовом рынке, который может оценить компанию более чем в 1 трлн долларов.

Индустрия ИИ недавно оказалась под пристальным вниманием из-за проблем с безопасностью и опасений по поводу её влияния на общество и экономику. Как сообщается, Anthropic в своей заявке на первичное публичное размещение акций (IPO) заявила, что ИИ может представлять "катастрофические или экзистенциальные риски для человечества".

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Anthropic заявила, что предложенный фонд может поддерживать некоммерческие организации и усилия по решению проблемы влияния ИИ на рынок труда.

Добавлено, что ни одна из акций, принадлежащих фонду, не будет использована для лоббирования или политических пожертвований в США или за рубежом.

Фонд общественной пользы Anthropic также может получить ещё 2% акций компании по усмотрению совета директоров, заявил разработчик Claude в своём заявлении, опубликованном в воскресенье, 18 октября.

Технологический миллиардер Илон Маск ответил на объявление в социальных сетях: "Я рекомендую выдавать акции непосредственно общественности. Именно это я и буду делать", — добавил он.

На прошлой неделе Anthropic сообщила потенциальным инвесторам, что её доход вырос на 45% — до 16,8 млрд долларов за три месяца до конца сентября.

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Юлия Шрамко

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