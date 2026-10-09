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Техника

За оскорбления Claude можно потерять доступ — Anthropic вводит новые правила

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

С 12 ноября 2026 года Anthropic запретит длительное оскорбительное обращение с Claude. За нарушение доступ могут ограничить или прекратить.

За оскорбления Claude можно потерять доступ — Anthropic вводит новые правила

Anthropic обновила правила Claude. С 12 ноября 2026 года за длительное оскорбительное обращение с моделями могут ограничить или прекратить доступ. Об этом говорится в официальном блоге компании, пишет УНН.

Anthropic обновила правила пользования своими моделями искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 12 ноября 2026 года. Компания запрещает длительное и необоснованное оскорбительное или жестокое обращение с нейросетями

- говорится в сообщении.

При подозрении в нарушении пользователь может получить предупреждение. Компания также оставляет за собой право ограничить, приостановить или полностью прекратить доступ. Автоматической блокировки за каждое отдельное оскорбление документ не предусматривает.

Правила распространяются на пользователей Claude.ai и Claude Code, разработчиков и компании, работающие через API, а также клиентов сторонних продуктов с интегрированным Claude.

Помимо обращения с моделями, документ регулирует другие способы использования сервисов. В частности, запрещено:

  • разрабатывать оружие и программное обеспечение для его применения;
    • организовывать кампании влияния через фальшивые аккаунты;
      • следить за людьми без их согласия;
        • обходить блокировки с помощью других учетных записей.

          Anthropic донесла на пользователя в полицию из-за чата с Claude06.10.26, 10:28 • 4327 просмотров

          Ольга Розгон

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