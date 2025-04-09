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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29290 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чемпионский пояс Усика остался в Белом доме: Зеленский не забрал его после встречи с Трампом - Time

Владимир Зеленский привез чемпионский пояс Усика в качестве подарка Трампу, но не забрал его после спора. Сейчас пояс хранится в Белом доме как напоминание о неудачных переговорах.

политика • 24 марта, 14:48 • 7169 просмотра

Зеленский планировал подарить Трампу пояс Усика, но показал фото украинских военнопленных

Владимир Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика, но не вручил. Вместо этого, он показал фотографии украинских военнопленных, подвергшихся пыткам в плену.

Война • 24 марта, 13:30 • 16566 просмотра

Боксер Усик стал доктором философии в области права, защитив диссертацию

Всемирно известный боксер Александр Усик успешно защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел. Ему присуждена степень доктора философии в области права.

Общество • 19 марта, 06:32 • 14479 просмотра

Усик вынужден менять планы из-за решения Всемирной боксерской организации? Чемпион мира ответил

Александр Усик заявил о приоритете боя с Даниэлем Дюбуа за титул, несмотря на решение WBO о поединке с Джозефом Паркером. Боксер поблагодарил украинских военных за защиту Украины.

спорт • 18 марта, 12:20 • 10883 просмотра

WBO обязала Усика провести следующий бой с Паркером

Александр Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO уже приняла соответствующее решение, предоставив боксерам 30 дней на переговоры.

спорт • 13 марта, 08:38 • 14418 просмотра

Зеленский принес на встречу с Трампом пояс Усика на встречу с Трампом

Президент Украины принес на встречу с Трампом чемпионский пояс WBC Александра Усика. Этот пояс был подарен Зеленскому в прошлом году, и ранее президент пообещал передать его Трампу.

политика • 28 февраля, 18:21 • 58695 просмотра

Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен

Чемпион IBF Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула против Джозефа Паркера из-за вирусной инфекции. Организаторы рассматривают на замену кандидатуры Околи, Аделее и Алиева.

спорт • 21 февраля, 12:06 • 25697 просмотра

Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира

Победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде станет следующим соперником Усика. Бой будет за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

спорт • 19 февраля, 11:12 • 117779 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля отмечают День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов и Международный день перетягивания каната. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.

Общество • 19 февраля, 04:10 • 201506 просмотра

кремль приглашает Трампа после его звонка Путину: что предлагают в москве

Песков заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным страны будут решать проблемы через диалог. В кремле уверяют, что новый диалог будет «о мире» и приглашают Трампа посетить Россию.

политика • 16 февраля, 17:30 • 47769 просмотра

Сможет звонить напрямую: Трамп дал Зеленскому свой личный номер

Во время телефонного разговора Трамп предоставил Зеленскому свой личный номер для прямой связи. Зеленский в ответ пообещал передать чемпионский пояс Александра Усика.

политика • 13 февраля, 20:54 • 27917 просмотра

Усик вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Украинский боксер Александр Усик занял 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico с доходом $122 млн. В список также вошли футболисты, баскетболисты и гольфист.

спорт • 13 февраля, 16:45 • 30859 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Александр Усик заявил, что проведет еще только два боя перед завершением карьеры. Следующим соперником станет победитель поединка между Дюбуа и Паркером за титул IBF.

спорт • 12 февраля, 19:01 • 132604 просмотра

Баду Джек готовится к поединку с Александром Усиком после обязательной защиты титула

Баду Джек готовится к поединку с Александром Усиком после обязательной защиты титула.

спорт • 24 января, 10:16 • 28259 просмотра

Усик на пике славы: что ждет легендарного боксера дальше?

Александр Усик достиг исторических высот в боксе, победив всех сильнейших соперников. Из-за ограниченного количества достойных оппонентов и личных обстоятельств, будущее чемпиона остается под вопросом.

спорт • 18 января, 21:23 • 31106 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Александр Усик отмечает 38-й день рождения 17 января, как и его кумир Мухаммед Али. Рассматриваются четыре потенциальных соперника для украинского боксера: Вальдер, Баколе, Паркер и Дюбуа.

спорт • 17 января, 16:00 • 205267 просмотра

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри заявил о завершении боксерской карьеры после двух поражений от Усика. Эксперты анализируют причины такого решения и вероятность возвращения британца на ринг.

спорт • 13 января, 18:55 • 215554 просмотра

Фьюри после поражения от Усика объявил, что уходит из бокса

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение принято после второго поражения от украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом весе.

спорт • 13 января, 14:20 • 26949 просмотра

Усик стал "Лучшим боксером года" после двух побед над Фьюри в 2024 - The Ring

Александр Усик получил звание "Лучший бойцом года" от The Ring. Украинский чемпион дважды победил Тайсона Фьюри и сохранил все чемпионские пояса в тяжелом весе.

спорт • 12 января, 06:54 • 35092 просмотра

Усик после боя с Фьюри набрал почти 10 кг

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что его вес вырос до более 110 кг после боя с Тайсоном Фьюри. Чемпион заявил, что сейчас хочет отдохнуть и не думает о предстоящих поединках.

спорт • 11 января, 06:28 • 43636 просмотра

«Укрпочта» планирует выпуск в 2025 году новых марок, несмотря на падение спроса на них - Смелянский

«Укрпочта» планирует выпустить новые марки, посвященные Мариуполю и ВСУ, несмотря на снижение спроса. Последней успешной была марка в честь победы Усика над Фьюри, выпущенная в декабре.

Общество • 7 января, 10:00 • 29685 просмотра

Усик вернулся в Украину и встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил Александра Усика с возвращением домой после боя с Тайсоном Фьюри. Встреча состоялась 31 декабря, а боксер планирует возобновить тренировки только в конце апреля.

спорт • 31 декабря, 16:26 • 33236 просмотра

Известная украинская чемпионка по художественной гимнастике объявила о завершении карьеры: что произошло

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ по художественной гимнастике Мария Высочанская объявила о завершении спортивной карьеры. За 18 лет в спорте спортсменка получила 6 медалей чемпионатов Европы и «бронзу» ЧМ-2023.

спорт • 29 декабря, 15:19 • 32377 просмотра

Украинский боксер Василий Ломаченко получил травму - под угрозой его карьера

Чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко получил серьезную травму спины на тренировке. Боксер пройдет МРТ, результаты которого определят его дальнейшую карьеру, возможен бой в 2025 году.

спорт • 29 декабря, 03:47 • 28273 просмотра

Усик планирует длительную паузу после победы над Фьюри: когда вернется на ринг

Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.

спорт • 28 декабря, 17:38 • 25357 просмотра

Усик возглавил мировой рейтинг в тяжелом весе по версии GiveMeSport

Александр Усик занял первое место в мировом рейтинге тяжеловесов по версии GiveMeSport. Украинский чемпион с рекордом 23-0 опередил Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров дивизиона.

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«Мы сделаем это": Усик готов записать совместную песню с Пивоваровым

Александр Усик заявил о готовности записать совместную песню с Артемом Пивоваровым. Боксер высоко оценил творчество артиста, который исполнял гимн Украины перед боем с Фьюри.

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Михайлюк установил личный рекорд сезона в НБА

Святослав Михайлюк набрал 18 очков за 20 минут игры в матче «Юта Джаз» против «Бруклин Нетс». Украинец показал отличную точность, реализовав все двухочковые и 50% трехочковых бросков.

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Усик раскрыл детали второго боя с Фьюри и ответил на обвинения промоутера британца

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в матче-реванше единогласным решением судей. Украинский боксер защитил титулы WBA, WBC и WBO, назвав второй бой легче первого.

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