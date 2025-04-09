Усик планирует длительную паузу после победы над Фьюри: когда вернется на ринг

Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.