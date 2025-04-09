Чемпион IBF Даниэль Дюбуа рассматривает бой с Александром Усиком, Дереком Чисорой и третьим неизвестным тяжеловесом. Поединок может состояться в Лондоне в июле 2025 года.
Владимир Зеленский привез чемпионский пояс Усика в качестве подарка Трампу, но не забрал его после спора. Сейчас пояс хранится в Белом доме как напоминание о неудачных переговорах.
Владимир Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика, но не вручил. Вместо этого, он показал фотографии украинских военнопленных, подвергшихся пыткам в плену.
Всемирно известный боксер Александр Усик успешно защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел. Ему присуждена степень доктора философии в области права.
Александр Усик заявил о приоритете боя с Даниэлем Дюбуа за титул, несмотря на решение WBO о поединке с Джозефом Паркером. Боксер поблагодарил украинских военных за защиту Украины.
Александр Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO уже приняла соответствующее решение, предоставив боксерам 30 дней на переговоры.
Президент Украины принес на встречу с Трампом чемпионский пояс WBC Александра Усика. Этот пояс был подарен Зеленскому в прошлом году, и ранее президент пообещал передать его Трампу.
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула против Джозефа Паркера из-за вирусной инфекции. Организаторы рассматривают на замену кандидатуры Околи, Аделее и Алиева.
Победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде станет следующим соперником Усика. Бой будет за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
19 февраля отмечают День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов и Международный день перетягивания каната. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.
Песков заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным страны будут решать проблемы через диалог. В кремле уверяют, что новый диалог будет «о мире» и приглашают Трампа посетить Россию.
Во время телефонного разговора Трамп предоставил Зеленскому свой личный номер для прямой связи. Зеленский в ответ пообещал передать чемпионский пояс Александра Усика.
Украинский боксер Александр Усик занял 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico с доходом $122 млн. В список также вошли футболисты, баскетболисты и гольфист.
Александр Усик заявил, что проведет еще только два боя перед завершением карьеры. Следующим соперником станет победитель поединка между Дюбуа и Паркером за титул IBF.
Баду Джек готовится к поединку с Александром Усиком после обязательной защиты титула.
Александр Усик достиг исторических высот в боксе, победив всех сильнейших соперников. Из-за ограниченного количества достойных оппонентов и личных обстоятельств, будущее чемпиона остается под вопросом.
Александр Усик отмечает 38-й день рождения 17 января, как и его кумир Мухаммед Али. Рассматриваются четыре потенциальных соперника для украинского боксера: Вальдер, Баколе, Паркер и Дюбуа.
Тайсон Фьюри заявил о завершении боксерской карьеры после двух поражений от Усика. Эксперты анализируют причины такого решения и вероятность возвращения британца на ринг.
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение принято после второго поражения от украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом весе.
Александр Усик получил звание "Лучший бойцом года" от The Ring. Украинский чемпион дважды победил Тайсона Фьюри и сохранил все чемпионские пояса в тяжелом весе.
Украинский боксер Александр Усик сообщил, что его вес вырос до более 110 кг после боя с Тайсоном Фьюри. Чемпион заявил, что сейчас хочет отдохнуть и не думает о предстоящих поединках.
«Укрпочта» планирует выпустить новые марки, посвященные Мариуполю и ВСУ, несмотря на снижение спроса. Последней успешной была марка в честь победы Усика над Фьюри, выпущенная в декабре.
Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил Александра Усика с возвращением домой после боя с Тайсоном Фьюри. Встреча состоялась 31 декабря, а боксер планирует возобновить тренировки только в конце апреля.
Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ по художественной гимнастике Мария Высочанская объявила о завершении спортивной карьеры. За 18 лет в спорте спортсменка получила 6 медалей чемпионатов Европы и «бронзу» ЧМ-2023.
Чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко получил серьезную травму спины на тренировке. Боксер пройдет МРТ, результаты которого определят его дальнейшую карьеру, возможен бой в 2025 году.
Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.
Александр Усик занял первое место в мировом рейтинге тяжеловесов по версии GiveMeSport. Украинский чемпион с рекордом 23-0 опередил Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров дивизиона.
Александр Усик заявил о готовности записать совместную песню с Артемом Пивоваровым. Боксер высоко оценил творчество артиста, который исполнял гимн Украины перед боем с Фьюри.
Святослав Михайлюк набрал 18 очков за 20 минут игры в матче «Юта Джаз» против «Бруклин Нетс». Украинец показал отличную точность, реализовав все двухочковые и 50% трехочковых бросков.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри в матче-реванше единогласным решением судей. Украинский боксер защитил титулы WBA, WBC и WBO, назвав второй бой легче первого.