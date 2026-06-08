“Мы и дальше будем pushing the horses” — Кабайел выложил видео с лошадью и снова вызвал на бой Усика
Киев • УНН
Агит Кабайел призвал Александра Усика защитить титул WBC или освободить пояс. Ранее организация официально санкционировала проведение этого поединка.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика. В Instagram боксер выложил видео с лошадью на ринге и призвал "pushing the horses", передает УНН.
Прошла неделя с тех пор, как WBC назначила этот бой. Новостей до сих пор нет. Усик, давай дадим болельщикам то, чего они хотят, — или же освободи пояс и дай возможность выйти на арену следующему поколению. А до того времени мы и дальше будем pushing the horses
Боксер записал для Усика видео, где находится на ринге с лошадью, под трек "Don't push the horses" от группы Мюсли UA.
Дополнение
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верховеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабайела, иначе рискует остаться без пояса.
Ранее Кабайел в соцсетях уже вызывал Усика на бой.
Пока Кабайел готовится к возможному будущему поединку, Усик проводит время, играя в компьютерные игры.