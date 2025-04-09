Президент Сербии заявил, что не будет вводить санкций против России - СМИ

Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.