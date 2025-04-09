Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Президент Сербии Александар Вучич объявил, что до 18 апреля будет сформировано новое правительство во главе с эндокринологом Джуро Мацутом. Ожидается, что Мацут будет занимать должность до 2027 года.
Якуб Меншик, 54-я ракетка турнира, одолел Новака Джоковича в финале ATP 1000 в Майами. Это испортило сербу шанс получить 100-й титул.
Суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.
Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
В ЕС согласованы изменения в правила выдачи водительских прав, усилены наказания за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС. Также вводятся цифровые права и снижен возраст для водителей автобусов.
Еврокомиссия призвала Сербию провести реформы, включая свободу СМИ и борьбу с коррупцией, на фоне массовых протестов. Вучич заявил о приверженности пути в ЕС.
Заместитель премьер-министра Сербии заявил, что российские разведслужбы помогают властям Белграда реагировать на антиправительственные протесты. Он выразил благодарность за поддержку в борьбе с цветными революциями.
Президент Литвы заявил, что Украина может завершить процедуру вступления в ЕС до 2030 года, опередив страны Западных Балкан, такие как Сербия и Черногория. Все зависит от обязательств.
Парламент Сербии отправил в отставку правительство Вучевича после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде. Начинается 30-дневный период для формирования нового правительства.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
В Сербии протесты достигли пика. Правозащитники заявили об использовании "звуковых пушек" против демонстрантов, но правительство отрицает эти обвинения, несмотря на растущее давление.
Во время акции протеста в Белграде водитель BMW сбил трех человек, протащив женщину на капоте. Полиция задержала виновника, пострадавшие в больнице.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС необходима единогласная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.
Сербия отозвала голос в поддержку резолюции ООН по осуждению агрессии рф против Украины, изменив его на "воздержалась". Министр иностранных дел Сербии заявил об адаптации к геополитическим изменениям.
Сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуевце.
Оппозиционные депутаты Сербии устроили протест в парламенте, бросив дымовые шашки и распылив газ. Трое депутатов пострадали, одна из них в критическом состоянии после инсульта.
В сербском городе Ниш десятки тысяч людей почтили память 15 погибших во время обвала крыши на вокзале. Студенты и другие граждане протестуют против коррупции, которая привела к трагедии.
Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН, но президент Вучич назвал это ошибкой. Он объяснил такое решение собственной усталостью и извинился перед гражданами.
Ярослава Магучих победила на турнире Banskobystricka latka с результатом 2. 01 м. Это первый прыжок за 2 метра в женских соревнованиях этого сезона и вторая подряд победа украинки на мировом туре.
Тысячи студентов собрались в Крагуеваце на 15-часовой протест из-за гибели людей на вокзале в Новом Саде. Требуют расследования трагедии и наказания виновных в коррупционном скандале.
Федеральная разведка Швейцарии обнаружила попытки россии приобрести подсанкционные товары через третьи страны. Основными посредниками выступают Турция, Сербия, Индия, страны Центральной Азии и Китай.
Автомобиль из кортежа президента Сербии Вучича потерял колесо во время движения, что зафиксировала камера видеорегистратора. Охрана быстро отреагировала, пострадавших нет, причины инцидента расследуются.
Независимая экспертная группа из Белграда обнаружила «оглушительную коррупцию» при расследовании обвала навеса вокзала в Нови Сад. Трагедия, унесшая жизни 15 человек, вызвала массовые протесты в Сербии.
Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке во время внеочередной пресс-конференции. Решение принимается на фоне двухмесячных студенческих протестов из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде.
Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.
Президент Зеленский очертил условия для начала переговоров с россией. Ключевыми требованиями являются гарантии безопасности и отвод российских войск до позиций 24 февраля 2022 года.
Избранный президент США поручил организовать телефонный разговор с путиным сразу после принятия присяги. Трамп намерен обсудить личную встречу для попытки завершения войны в Украине.