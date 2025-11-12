Украина и еще восемь стран присоединились к санкциям ЕС против руководства Приднестровья
Киев • УНН
Украина и еще восемь стран присоединились к решению ЕС о введении санкций против руководства Приднестровья. Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению.
Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Украина присоединяются к ... Решению Совета
Девять стран обеспечат соответствие своей национальной политики этому Решению Совета.
Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его - указано в сообщении.
Напомним
Ранее ЕС продлил против руководства Приднестровского региона Республики Молдова до 31 октября 2026 года.