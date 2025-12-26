$41.930.22
12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 19612 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 18385 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 13770 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 11028 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 14075 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 11469 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 30375 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 28813 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 84738 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 85566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Борис Писториус
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаевская область
Польша
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 11466 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 21716 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 25485 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 26435 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 29483 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе

Киев • УНН

 804 просмотра

По сети распространяется видео, на котором российские военные заявляют о захвате командно-наблюдательного пункта в Гуляйполе. Правоохранители проверяют подлинность видео и обстоятельства происшествия, сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе

В Сети распространяется видео, снятое якобы в штабе одного из украинских подразделений в центре Гуляйполя. На нем российские военные утверждают, что захватили командно-наблюдательный пункт первого батальона 106-й бригады территориальной обороны. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, сейчас видео проверяется правоохранителями, передает корреспондент УНН.

Есть факт появления видео. Сейчас мы проводим расследование. Компетентные представители правоохранительного органа должны определить, действительно ли это видео является подлинным, действительно ли такая ситуация происходила. Должны быть установлены причины и предпосылки возникновения этой ситуации, почему она возникла. И только после окончания такого следствия будет предоставлена информация о том, что на самом деле произошло, почему это видео было в сети 

- подчеркнул Волошин.

Кроме того, он рассказал, какова сейчас ситуация в городе Гуляйполе.

Ситуация в самом городе Гуляйполе довольно тяжелая, противник продолжает свои штурмовые действия, продолжает попытки вытеснить силы обороны из города. На улице продолжаются бои. Ежедневно мы фиксируем по два-три десятка боевых столкновений, которые происходят непосредственно в Гуляйполе. Противник пытается завести группы закрепления и оставить их, чтобы они были на определенных позициях, чтобы они удерживались на таких позициях, силы обороны Украины блокируют продвижение врага и наносят огневое поражение по таким группам 

– добавил Волошин.

Ранее

В сети появилось видео, на котором оккупанты показали кадры с якобы контрольно-наблюдательного пункта на улице Соборной в Гуляйполе.

российские военные показали флаг бригады теробороны Вооруженных сил Украины, компьютеры, радиостанции, карту командира и якобы незапароленные телефоны.

Алла Киосак

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Украина