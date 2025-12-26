Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Киев • УНН
По сети распространяется видео, на котором российские военные заявляют о захвате командно-наблюдательного пункта в Гуляйполе. Правоохранители проверяют подлинность видео и обстоятельства происшествия, сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
В Сети распространяется видео, снятое якобы в штабе одного из украинских подразделений в центре Гуляйполя. На нем российские военные утверждают, что захватили командно-наблюдательный пункт первого батальона 106-й бригады территориальной обороны. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, сейчас видео проверяется правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Есть факт появления видео. Сейчас мы проводим расследование. Компетентные представители правоохранительного органа должны определить, действительно ли это видео является подлинным, действительно ли такая ситуация происходила. Должны быть установлены причины и предпосылки возникновения этой ситуации, почему она возникла. И только после окончания такого следствия будет предоставлена информация о том, что на самом деле произошло, почему это видео было в сети
Кроме того, он рассказал, какова сейчас ситуация в городе Гуляйполе.
Ситуация в самом городе Гуляйполе довольно тяжелая, противник продолжает свои штурмовые действия, продолжает попытки вытеснить силы обороны из города. На улице продолжаются бои. Ежедневно мы фиксируем по два-три десятка боевых столкновений, которые происходят непосредственно в Гуляйполе. Противник пытается завести группы закрепления и оставить их, чтобы они были на определенных позициях, чтобы они удерживались на таких позициях, силы обороны Украины блокируют продвижение врага и наносят огневое поражение по таким группам
Ранее
В сети появилось видео, на котором оккупанты показали кадры с якобы контрольно-наблюдательного пункта на улице Соборной в Гуляйполе.
российские военные показали флаг бригады теробороны Вооруженных сил Украины, компьютеры, радиостанции, карту командира и якобы незапароленные телефоны.