Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе

В Сети распространяется видео, снятое якобы в штабе одного из украинских подразделений в центре Гуляйполя. На нем российские военные утверждают, что захватили командно-наблюдательный пункт первого батальона 106-й бригады территориальной обороны. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, сейчас видео проверяется правоохранителями, передает корреспондент УНН.

Есть факт появления видео. Сейчас мы проводим расследование. Компетентные представители правоохранительного органа должны определить, действительно ли это видео является подлинным, действительно ли такая ситуация происходила. Должны быть установлены причины и предпосылки возникновения этой ситуации, почему она возникла. И только после окончания такого следствия будет предоставлена информация о том, что на самом деле произошло, почему это видео было в сети