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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28353 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

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В Запорожской области мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона

В Запорожской области 50-летний мужчина получил ранение возле Степногорска. Россияне нанесли 497 ударов по 13 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили.

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На фронте 138 боестолкновений: враг нанес 76 авиаударов и задействовал 794 дрона

ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.

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98 боевых столкновений на фронте: самое горячее на Покровском направлении

Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.

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90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.

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Генштаб: 66 атак врага, самое горячее на Покровском и Торецком направлениях

Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.

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259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.

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Агрессор нанес 303 удара по Запорожской области: есть погибшие

Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 303 удара. В Запорожье в результате ракетного удара погибли 3 человека, 19 ранены, среди них 8-летняя девочка.

Война • 22 октября, 04:06 • 21560 просмотра

За сутки захватчики нанесли 229 ударов по Запорожской области

За сутки российские захватчики совершили 229 атак на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. Зафиксировано 17 сообщений о разрушениях, но жертв среди мирного населения нет.

Война • 21 октября, 04:09 • 33786 просмотра

Запорожская область под огнем: оккупанты нанесли 247 ударов

Вражеские войска совершили 247 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 6 авиаударов, 142 атаки дронов, 4 обстрела РСЗО и 95 артобстрелов, ранены 10 человек в Запорожье.

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Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

Оккупанты атаковали Запорожскую область 424 раза за сутки, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.

Общество • 17 октября, 04:20 • 28694 просмотра

Оккупанты нанесли 388 ударов по Запорожской области: есть разрушения

Террористы совершили 388 атак на Запорожскую область, включая 5 авиаударов и 263 атаки беспилотников. Зафиксировано 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Война • 16 октября, 04:07 • 15095 просмотра

Оккупанты нанесли 366 ударов по Запорожской области

Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 366 ударов. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, но жертв среди гражданских нет.

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Оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области: без жертв

Вражеские войска атаковали Запорожскую область, нанеся 177 ударов по 9 населенным пунктам. Зафиксировано 4 авиаудара, 84 атаки беспилотников, 7 обстрелов из РСЗО и 82 артиллерийских удара.

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Войска рф нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожья: четыре человека ранены

Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 329 ударов. Пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура в регионе.

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Ночной удар КАБами по Запорожью: россияне попали по объекту инфраструктуры, среди пострадавших 11-летний ребенок

россия нанесла удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и частный сектор. Пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку. За сутки оккупанты совершили 425 ударов по 11 населенным пунктам области.

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В Генштабе заявили о сложной ситуации на Кураховском направлении: там Силы обороны отбили 14 штурмов россиян с начала суток

На фронте произошло 78 боевых столкновений с начала суток. Самые активные бои на Кураховском и Покровском направлениях, где ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов и продолжают сдерживать врага.

Война • 11 октября, 13:20 • 13765 просмотра

Войска рф нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 474 удара различными видами оружия. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Общество • 11 октября, 04:20 • 20683 просмотра

Оккупанты нанесли 459 ударов по Запорожской области: два человека ранены

Вражеские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 459 ударов. Утром террористы обстреляли Запорожье, ранив двух человек. Зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Общество • 10 октября, 04:33 • 21480 просмотра

Оккупанты нанесли 377 ударов по Запорожской области: есть жертвы

Российские войска совершили 377 атак на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. В Васильевском районе погиб 71-летний мужчина, 67-летняя женщина ранена.

Общество • 9 октября, 04:20 • 16944 просмотра

Оккупанты нанесли 392 удара по Запорожской области: есть раненые

Вражеские войска совершили 392 атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, ранены 6 человек.

Война • 8 октября, 04:12 • 28779 просмотра

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

За сутки российские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела Гуляйполя ранена 61-летняя женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Общество • 7 октября, 04:24 • 81974 просмотра

Войска рф нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожья

Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 18 сообщений о разрушениях, но мирные жители не пострадали.

Общество • 6 октября, 04:09 • 65541 просмотра

Войска рф нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожья

Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 30 сообщений о разрушениях, но мирные жители не пострадали.

Общество • 5 октября, 04:10 • 50404 просмотра

Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область

Террористы нанесли 493 удара по Запорожской области в течение суток. Зафиксировано 5 авиаударов, 288 атак беспилотников, 5 обстрелов из РСЗО и 195 артиллерийских обстрелов, повреждена инфраструктура.

Война • 4 октября, 04:15 • 38047 просмотра

Оккупанты нанесли 402 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

За сутки российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 402 удара. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура.

Война • 3 октября, 04:10 • 21381 просмотра

255 ударов по Запорожской области: есть жертвы среди гражданских

За сутки оккупанты нанесли 255 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погиб один гражданский, двое ранены, поступило 225 сообщений о разрушениях.

Война • 2 октября, 04:23 • 20200 просмотра

Оккупанты ударили более 350 раз по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть разрушения

российские войска 30 сентября атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 359 ударов. Зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

Война • 1 октября, 05:40 • 13617 просмотра