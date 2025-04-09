Войска рф нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Ранен 60-летний житель Пологовского района, повреждены дома.
С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
В Запорожской области 50-летний мужчина получил ранение возле Степногорска. Россияне нанесли 497 ударов по 13 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.
На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.
Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.
В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.
Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 303 удара. В Запорожье в результате ракетного удара погибли 3 человека, 19 ранены, среди них 8-летняя девочка.
За сутки российские захватчики совершили 229 атак на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. Зафиксировано 17 сообщений о разрушениях, но жертв среди мирного населения нет.
Вражеские войска совершили 247 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 6 авиаударов, 142 атаки дронов, 4 обстрела РСЗО и 95 артобстрелов, ранены 10 человек в Запорожье.
Оккупанты атаковали Запорожскую область 424 раза за сутки, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.
Террористы совершили 388 атак на Запорожскую область, включая 5 авиаударов и 263 атаки беспилотников. Зафиксировано 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Вражеские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 366 ударов. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, но жертв среди гражданских нет.
Вражеские войска атаковали Запорожскую область, нанеся 177 ударов по 9 населенным пунктам. Зафиксировано 4 авиаудара, 84 атаки беспилотников, 7 обстрелов из РСЗО и 82 артиллерийских удара.
Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 329 ударов. Пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура в регионе.
россия нанесла удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и частный сектор. Пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку. За сутки оккупанты совершили 425 ударов по 11 населенным пунктам области.
На фронте произошло 78 боевых столкновений с начала суток. Самые активные бои на Кураховском и Покровском направлениях, где ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов и продолжают сдерживать врага.
российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 474 удара различными видами оружия. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Вражеские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 459 ударов. Утром террористы обстреляли Запорожье, ранив двух человек. Зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.
Российские войска совершили 377 атак на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. В Васильевском районе погиб 71-летний мужчина, 67-летняя женщина ранена.
Вражеские войска совершили 392 атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, ранены 6 человек.
За сутки российские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела Гуляйполя ранена 61-летняя женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 18 сообщений о разрушениях, но мирные жители не пострадали.
Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 30 сообщений о разрушениях, но мирные жители не пострадали.
Террористы нанесли 493 удара по Запорожской области в течение суток. Зафиксировано 5 авиаударов, 288 атак беспилотников, 5 обстрелов из РСЗО и 195 артиллерийских обстрелов, повреждена инфраструктура.
За сутки российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 402 удара. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура.
За сутки оккупанты нанесли 255 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погиб один гражданский, двое ранены, поступило 225 сообщений о разрушениях.
российские войска 30 сентября атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 359 ударов. Зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.