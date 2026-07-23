Произошло 178 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 198 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 198 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6424 дрона-камикадзе и совершил 2359 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили одну атаку противника. Также враг нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и совершил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений у Волчанска, Хатнего, Юрченково, Вильчи, Лимана и Старицы.

На Купянском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Десять попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман и Озерное. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Пискуновки, Николаевки, Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки; еще два боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Привольного, Никифоровки и Маркового.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи Ильиновки, Константиновки, Иванополья и Николаеполья.

Всего 21 атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Анновка, Шевченко, Никаноровка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Мирное и Удачное. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 39 оккупантов и 9 — ранено; уничтожена одна единица автомобильной, четыре единицы специальной техники и один пункт управления беспилотных летательных аппаратов врага. Повреждены две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 297 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Три атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда, Калиновского и Рыбного.

Девять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Зализничное, Горькое, Воздвижевка, Доброполье, Цветково и Староукраинка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Щербаков и Степового.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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