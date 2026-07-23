Произошло 178 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

$44.770.0251.070.03
ukenru
17:20 • 5052 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
15:58 • 11426 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
14:16 • 11323 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Эксклюзив
23 июля, 13:29 • 15383 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
23 июля, 11:09 • 20839 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 31795 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 27009 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 27091 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 30602 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 31995 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.2м/с
57%
743мм
Популярные новости
В подмосковье упал военный самолет, предположительно новейший российский истребитель Су-57Photo23 июля, 10:41 • 6854 просмотра
Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям23 июля, 11:36 • 4462 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 17285 просмотра
В Хмельницкой области ТЦК приковали человека к автомобилю - реакция Лубинца не заставила себя ждатьVideo15:06 • 4112 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto15:32 • 11697 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto15:32 • 11727 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 17322 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 31795 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 91147 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 84600 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Мохаммед бин Салман
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 28788 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 33837 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 70842 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 61009 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 71567 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Truth Social
Серия Airbus A320
Боинг 737
Ракетная система С-300

Произошло 178 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 994 просмотра

С начала суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар, 60 авиаударов и применил 6424 дрона-камикадзе.

Произошло 178 боевых столкновений, враг запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 198 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 198 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6424 дрона-камикадзе и совершил 2359 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили одну атаку противника. Также враг нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и совершил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений у Волчанска, Хатнего, Юрченково, Вильчи, Лимана и Старицы.

На Купянском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Десять попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман и Озерное. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Пискуновки, Николаевки, Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки; еще два боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Привольного, Никифоровки и Маркового.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи Ильиновки, Константиновки, Иванополья и Николаеполья.

Всего 21 атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Анновка, Шевченко, Никаноровка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Мирное и Удачное. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 39 оккупантов и 9 — ранено; уничтожена одна единица автомобильной, четыре единицы специальной техники и один пункт управления беспилотных летательных аппаратов врага. Повреждены две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 297 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Три атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда, Калиновского и Рыбного.

Девять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Зализничное, Горькое, Воздвижевка, Доброполье, Цветково и Староукраинка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Щербаков и Степового.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки: почти полторы тысячи солдат и более 1600 БПЛА23.07.26, 07:33 • 4220 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск