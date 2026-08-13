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Заместитель министра Польши заявил, что без украинцев экономика страны может остановиться

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Заместитель министра Польши Мацей Дущик заявил, что украинцы восполняют нехватку работников и без них экономика остановилась бы. Он раскритиковал депортацию безработных украинцев, назвав это неэффективным.

Заместитель министра Польши заявил, что без украинцев экономика страны может остановиться

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил, что прекращение работы всеми украинцами в стране фактически могло бы остановить польскую экономику. Об этом он сказал в эфире программы "Gość Wydarzeń" на Polsat News, сообщает УНН.

Подробности

По словам Дущика, украинцы работают во многих сферах польской экономики, в частности в торговле, строительстве, транспорте и сфере услуг. Он подчеркнул, что они восполняют нехватку работников на польском рынке.

Если бы не граждане Украины, мы ждали бы автобус 10 минут, а не пять. Потому что они восполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому определенная часть польской экономики зависит от беженцев из Украины. Если бы однажды все украинцы объединились и не вышли на работу, польская экономика остановилась бы

- сказал Дущик.

Дущик раскритиковал идею депортации безработных украинцев

Заместитель министра также раскритиковал предложение партии "Право и справедливость" о депортации из Польши безработных украинских мужчин призывного возраста. В публичных дискуссиях упоминалась цифра около 3 тысяч человек.

Три тысячи — это небольшая бригада. Напомню, что в Украине мобилизовано 900 тысяч человек, поэтому это вовсе не помощь. На самом деле те, кто не работает в Польше, — это те, кто ухаживает за своими детьми-инвалидами, или те, кто получил ранения на передовой и проходит реабилитацию в Польше

- заявил Дущик.

Он также высказал мнение, что после окончания войны значительная часть украинцев может остаться в Польше. По словам чиновника, если люди отдают детей в польские школы, изучают язык и работают, их социальные и экономические связи с Польшей становятся крепче.

На мой взгляд, вероятность того, что многие украинцы вернутся домой, невелика, хотя определенная часть такого масштаба будет, они вернутся, но их жизненные интересы будут в Польше

- сказал заместитель министра.

Масштабная утечка данных в Польше затронула почти 19 миллионов человек12.08.26, 23:28 • 1104 просмотра

Степан Гафтко

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