Нефть дорожает на фоне ударов по судам и застоя в переговорах с Ираном
Киев • УНН
Цены на нефть выросли из-за ударов по судам на Ближнем Востоке и отсутствия переговоров между Ираном и США. Запасы нефти в США выросли на 9,1 млн баррелей, что может уменьшить опасения по поводу дефицита.
Цены на нефть выросли в среду на фоне волатильных торгов после того, как удары по двум судам усилили опасения по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, а переговоры о прекращении войны с Ираном зашли в тупик, сообщает Reuters, пишет УНН.
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Фьючерсы на Brent выросли на 35 центов, или 0,4%, до 89,26 доллара за баррель к 12:19 по Гринвичу (15:19 по Киеву), что обеспечивает шестой день роста. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 57 центов, или 0,7%, до 83,77 доллара, демонстрируя рост пятый день подряд.
Оба контракта ранее выросли более чем на 1 доллар, прежде чем ненадолго упасть на фоне того, что внимание переключилось на данные о запасах нефти в США, которые, по данным отраслевых источников, могли увеличиться.
Они возобновили рост после того, как высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что между Ираном и США не было никаких переговоров о продлении соглашения о прекращении огня, поскольку, с точки зрения Тегерана, соглашение не имело даты начала действия, и поэтому продлевать было нечего.
Соединенные Штаты и связанные с Ираном йеменские хуситы сообщили об отдельных ударах по судоходству в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах во вторник — двух ключевых экспортных маршрутах для нефти и газа с Ближнего Востока, помимо Суэцкого канала.
Данные о судоходстве показали, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, во вторник упало до недельного минимума — восьми. До войны через этот важный водный путь ежедневно проходило от 125 до 140 судов.
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Внимание инвесторов также было сосредоточено на данных о запасах нефти в США, которые должны быть опубликованы позднее в тот же день.
Источники на рынке, ссылающиеся на данные Американского института нефти, сообщили, что запасы нефти в США резко выросли, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились.
Запасы нефти выросли примерно на 9,1 миллиона баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,5 миллиона баррелей и 596 000 баррелей соответственно по сравнению с предыдущей неделей, сообщили источники.
Рост запасов нефти значительно превысил ожидания и, если это подтвердится отчетом Управления энергетической информации США, может уменьшить обеспокоенность рынка по поводу дефицита поставок, говорится в заметке Haitong Futures.
В Ливии Национальная нефтяная корпорация страны заявила, что все пожары в резервуарах для хранения топлива на нефтяном комплексе Завия находятся под контролем, что также ослабляет давление на рост цен.
Что касается долгосрочных поставок, МЭА (EIA) ожидает, что значительные перебои с поставками нефти на Ближнем Востоке сохранятся до конца 2027 года. EIA заявила, что ожидает, что средняя цена на нефть Brent в 2026 году составит 86,81 доллара за баррель, а на WTI — 80,88 доллара.
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