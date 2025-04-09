В МИД Украины заявили, что формирование переходного правительства в Сирии является важным этапом для создания демократической страны. Также это будет способствовать реформам, которых ожидает сирийский народ.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
За последний месяц в Средиземном море зафиксировано три случая повреждения нефтяных танкеров взрывами. Инциденты произошли у берегов Италии, Турции и Ливии, причины взрывов пока неизвестны.
В разных регионах Ливии обнаружены тела 29 мигрантов, из них 19 в массовых захоронениях на ферме. Десять тел найдено возле порта Завия после крушения судна.
Российские военные корабли направляются к базе в Тартусе для вывоза техники и вооружения в Ливию. К операции привлекут пять судов, включая десантные корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский».
Грузовое судно «Sparta», которое должно было вывезти российское вооружение из Сирии, сломалось в открытом море из-за неисправности двигателя. Российские войска в Сирии должны покинуть страну до февраля 2025 года по требованию местных властей.
ISW сообщает о возможной потере российских баз в Сирии, что повлияет на военное присутствие РФ в регионе. Потеря баз нарушит логистику и ослабит операции России в Африке и на Ближнем Востоке.
Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК "Вагнер". Их задержали в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.
Великобритания ввела крупнейший за год пакет санкций против военно-промышленного комплекса РФ. Ограничения коснутся 28 поставщиков военного оборудования и 3 группы наемников.
Американские стелс-бомбардировщики B-2 атаковали склады оружия хуситов в Йемене. Операция направлена на уменьшение атак группировки на коммерческое судоходство в Красном море.
Россия усиливает атаки на портовую инфраструктуру Украины для снижения экспортного потенциала. За 3 месяца повреждено 300 объектов, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна, пострадало 79 гражданских.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 0,7-0,8% из-за лучшего прогноза предложения и слабого роста спроса. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и возможное восстановление добычи в Ливии также повлияли на рынок.
Нидерланды официально попрощались с F-16 после 45 лет службы. Последние 14 истребителей будут переданы Украине, а 18 используются для подготовки украинских пилотов в Румынии.
За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,4 млн баррелей до 430,7 млн баррелей за неделю. Запасы бензина и дистиллятов снизились на фоне увеличения спроса, сообщает The Wall Street Journal.
В пригороде Триполи произошла стычка между двумя вооруженными группировками. В результате многочасовой стрельбы погибли по меньшей мере 9 человек, 16 получили ранения.
В Ливии генпрокурор распорядился арестовать неназванного министра нефти за поведение, несовместимое с должностью. На фоне этого NOC приостановила добычу на крупнейшем месторождении страны из-за форс-мажора.
Цены на нефть подскочили из-за беспокойства относительно рисков поставок на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США. Brent выросла до $78,39, WTI - до $75,39 за баррель, восстановившись после минимумов 2024 года.
Нефть подешевела из-за распродажи на фондовом рынке, вызванной страхом рецессии в США. Снижение ограничено из-за потери поставок из Ливии и риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац призвал НАТО исключить Турцию из-за угроз Эрдогана вторгнуться в Израиль. Кац поручил дипломатам связаться с членами НАТО для осуждения Турции и требования ее исключения из альянса.
МИД Турции отреагировал на сравнение Эрдогана с Хусейном, сделанное главой МИД Израиля. В ответ турецкие дипломаты сравнили премьера Израиля Нетаньяху с Гитлером.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на угрозу Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с Саддамом Хусейном. Кац напомнил о судьбе диктатора, намекая на возможные последствия для Эрдогана.
Президент Турции Эрдоган заявил о готовности страны действовать в отношении Израиля так же решительно, как в Карабахе и Ливии.
Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.
Президент Зеленский отпраздновал ифтар с представителями мусульманской общины, наградил украинских воинов-мусульман и поблагодарил за их службу в защите Украины от российской агрессии.
россия создает "африканский корпус" наемников для поддержки диктаторов в Того, Ливии, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике, а также для усиления влияния в регионе Сахеля и Центральной Африки.
Президент Зеленский объявил, что с начала работы украинского коридора через Черное море было перевезено более 23 миллионов тонн грузов без помощи россии.
Турецкий производитель беспилотников Baykar объявил, что строит новый завод под Киевом, на котором будут работать 500 человек для производства своих моделей TB2 и TB3.
Сирийских граждан обманом заставляют подписывать контракты с российскими военными, обещая им работу и гражданство, а на самом деле отправляют воевать в Украину.