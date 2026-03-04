В РФ официально подтвердили поражение своего СПГ-танкера в Средиземном море

Россия подтвердила поражение российского СПГ-танкера Arctic Metagaz в Средиземном море и обвинила Украину, о чем заявили в минтрансе РФ, пишет УНН.

Детали

Российское ведомство заявило, что "3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск". Минтранс РФ выступил с обвинениями в совершении этого якобы "с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины".

Экипаж из 30 граждан России, как утверждают в минтрансе РФ, не пострадал.

В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом

Как отмечает Reuters, во вторник источники в службе морской безопасности сообщили, что танкер для перевозки СПГ Arctic Metagaz под российским флагом загорелся в Средиземном море, тогда как вооруженные силы Мальты заявили, что экипаж судна был найден в безопасности в спасательной шлюпке в ливийском поисково-спасательном регионе (SRR).

Судно, находящееся под санкциями США и Великобритании, в последний раз сообщало о своем местонахождении у побережья Мальты в понедельник, согласно данным отслеживания судов на платформе MarineTraffic.

"Один из источников, не предоставив доказательств, сообщил, что судно, возможно, было атаковано военным беспилотником, а Украину подозревают в проведении операции", - отмечало Reuters.

Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сообщение о бедствии относительно судна и нашли его, не уточняя состояние судна.

"Во время поисковых работ выжившие были найдены в ливийском SRR в спасательной шлюпке. Сообщается, что весь экипаж благополучно находится на борту спасательной шлюпки", – говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook.

Российская управляющая компания судна ООО "СМП Техменеджмент", российский производитель СПГ "Новатэк" и министерство транспорта России, как сообщило издание, не сразу ответили на запросы о комментариях.

Служба безопасности Украины, как указало Reuters, отдельно не ответила на запрос о комментарии.