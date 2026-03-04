$43.450.22
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 29386 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 58352 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 48812 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 54627 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 53501 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 31011 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 27174 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25333 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35317 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
В РФ официально подтвердили поражение своего СПГ-танкера в Средиземном море

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Россия подтвердила поражение своего СПГ-танкера Arctic Metagaz в Средиземном море, обвинив Украину. Экипаж судна, находящегося под санкциями, не пострадал.

В РФ официально подтвердили поражение своего СПГ-танкера в Средиземном море

Россия подтвердила поражение российского СПГ-танкера Arctic Metagaz в Средиземном море и обвинила Украину, о чем заявили в минтрансе РФ, пишет УНН.

Детали

Российское ведомство заявило, что "3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск". Минтранс РФ выступил с обвинениями в совершении этого якобы "с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины".

Экипаж из 30 граждан России, как утверждают в минтрансе РФ, не пострадал.

В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом03.03.26, 21:49 • 6778 просмотров

Как отмечает Reuters, во вторник источники в службе морской безопасности сообщили, что танкер для перевозки СПГ Arctic Metagaz под российским флагом загорелся в Средиземном море, тогда как вооруженные силы Мальты заявили, что экипаж судна был найден в безопасности в спасательной шлюпке в ливийском поисково-спасательном регионе (SRR).

Судно, находящееся под санкциями США и Великобритании, в последний раз сообщало о своем местонахождении у побережья Мальты в понедельник, согласно данным отслеживания судов на платформе MarineTraffic.

"Один из источников, не предоставив доказательств, сообщил, что судно, возможно, было атаковано военным беспилотником, а Украину подозревают в проведении операции", - отмечало Reuters.

Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сообщение о бедствии относительно судна и нашли его, не уточняя состояние судна.

"Во время поисковых работ выжившие были найдены в ливийском SRR в спасательной шлюпке. Сообщается, что весь экипаж благополучно находится на борту спасательной шлюпки", – говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook.

Российская управляющая компания судна ООО "СМП Техменеджмент", российский производитель СПГ "Новатэк" и министерство транспорта России, как сообщило издание, не сразу ответили на запросы о комментариях.

Служба безопасности Украины, как указало Reuters, отдельно не ответила на запрос о комментарии.

Юлия Шрамко

