Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра

Лихорадка у ребенка – одна из самых частых причин паники среди родителей. Подробнее о том, почему не стоит кутать ребенка во время температуры, когда давать жаропонижающие и в каких случаях действительно следует обращаться за неотложной помощью, рассказала журналистке УНН руководитель подразделения катамнестического наблюдения при роддоме №2, педиатр Марта Копань.

Как сбить высокую температуру ребенку дома

Повышение температуры – это естественная реакция организма на вирусную или бактериальную инфекцию, а самая большая ошибка родителей, по словам врача, – начать активно "согревать" ребенка, когда его морозит, потому что в этот момент растет температура ядра тела, и организм, наоборот, нуждается в возможности излучать тепло в пространство.

"Когда ребенок во время повышения температуры говорит, что ему холодно, его начинают кутать. Но если создать вокруг него "термос" из одеял и теплой одежды, тепло не сможет излучаться в пространство. Температура ядра тела продолжит расти.

Если у ребенка лоб горячий, а конечности холодные, и температура продолжает расти, то это признак спазма сосудов, и такого ребенка следует раздеть, но при этом согреть конечности, чтобы уравновесить температуру", - отмечает врач Марта

Марта Копань советует обеспечить комфортные температуру и влажность в комнате на время болезни.

Ребенка, у которого температура тела выросла выше нормы, стоит:

в первую очередь раздеть догола, для облегчения теплоотдачи и обязательно снять с него подгузник (у детей первых лет жизни он закрывает собой 20-30% поверхности тела);

начать выпаивать всем, что ребенок соглашается пить;

не повышать температуру в помещении.

Если есть возможность, поможет теплый душ или купание в воде привычной для ребенка температуры.

Теплое влажное тело отдает тепло значительно лучше, чем сухое. Можно посадить ребенка в ванну или зайти с ним под душ, чтобы быть рядом и контролировать состояние. Если же он категорически отказывается - грейте руки и ноги, а к участкам прохождения крупных сосудов прикладывайте холод. Это безопасно, если делать с умом и недолго - утверждает врач-педиатр.

Когда можно давать ребенку жаропонижающие препараты. Отдельная тема - жаропонижающие препараты. Педиатр подчеркивает: ориентироваться нужно не на цифру в термометре, а на самочувствие ребенка. Если ребенок активен и чувствует себя хорошо, даже при 38,5°C спешить с лекарствами не стоит.

Мы даем парацетамол или ибупрофен не для того, чтобы "сбить цифру", а чтобы улучшить состояние. Если при 37,6 ребенку плохо и он вялый, стонет, отказывается пить, то препарат можно дать. Если же при 39 он прыгает и играет, достаточно раздеть, поить и наблюдать - говорит Марта Копань.

Как улучшить состояние ребенка при высокой температуре

Также Марта Копань акцентирует внимание на критической ошибке относительно недостаточного питья. Без достаточного количества жидкости организм не сможет эффективно отдавать тепло. Кроме того, во время болезни важен именно объем выпитого, а не "идеальность" напитка.

Идеально - вода. Но когда ребенок болеет, нам важно, чтобы он пил вообще. Если соглашается на компот, морс, чай или даже сладкий напиток - это лучше, чем ничего. Любой способ - трубочка, маленькие глотки - главное, чтобы жидкость поступала регулярно - подчеркивает врач.

В каких случаях к ребенку стоит вызывать скорую помощь

Педиатр также предостерегает от безосновательных вызовов скорой помощи. Высокая температура сама по себе не является причиной для паники, если ребенок в сознании, пьет и реагирует на родителей.

Невозможно умереть от вирусной температуры, если родители действуют правильно. Опасными являются перегрев, обезвоживание и игнорирование состояния. Скорую нужно вызывать, если нарушено сознание, есть настоящие судороги, ребенок не реагирует или температура не снижается после адекватных действий - отмечает Марта Копань.

Отдельно врач упоминает о фебрильных судорогах. Они могут выглядеть пугающе, но часто не представляют долговременной угрозы. В то же время важно отличить их от опасных неврологических состояний.



Если подергивания прекращаются, когда вы фиксируете конечность, то это не эпилептические судороги. Но если конечность продолжает сокращаться несмотря на удержание - это повод немедленно обратиться за медицинской помощью. В любом случае главное сохранять спокойствие и действовать последовательно - объясняет специалист.

Марта Копань подытоживает: температура – это союзник организма в борьбе с инфекцией. Она помогает вырабатывать защитные вещества и активизирует иммунный ответ, тогда как худшее, что могут сделать взрослые - это поддаться панике.

Температуры не надо бояться. Надо бояться необдуманных действий. Раздеть, напоить, обеспечить теплоотдачу и наблюдать за состоянием - вот базовый алгоритм. И помнить: мы лечим не цифру на термометре, а ребенка - отмечает Марта Копань.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас или ваших близких беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.