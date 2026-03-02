$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 398 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 1994 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 1258 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 4360 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10832 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 19549 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 14505 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39040 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71952 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66326 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
60%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 11927 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 28694 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 8324 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 17166 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 12051 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 4518 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 12322 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 19552 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 131278 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 136864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 4062 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 6536 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71469 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 69062 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 64260 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Зеленский заявил, что обсуждается вопрос об изменении европейского законодательства, чтобы конфисковать нефть задержанных судов "теневого флота" россии.

Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф

Украина совместно с руководством Европейского Союза обсуждает возможность конфискации нефти с задержанных судов российского "теневого флота". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Мы обсуждали с представителями ЕС, с лидерами из Еврокомиссии, с президентами ЕС. Мы обсуждали вопрос об изменении соответственно европейского законодательства, чтобы конфисковать нефть задержанных судов "теневого флота" России. Это проговаривается 

- сказал Зеленский. 

Он заявил, что считает, что это будет правильным результатом. 

Я считаю, что это правильный результат, потому что задержание – это одна история, потом их отпускать, в принципе, влияния на теневой флот на уменьшение нефти или денег с этой нефти, которые идут потом на войну против нас. Ну, такого результата не будет без изменения соответствующего законодательства 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Бельгии конфисковать танкер из так называемого "теневого флота" РФ, который, по его словам, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании продолжал незаконно перевозить российскую нефть под фальшивым флагом и с поддельными документами.

Павел Башинский

Политика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Франция
Бельгия
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина