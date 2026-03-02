Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф

Украина совместно с руководством Европейского Союза обсуждает возможность конфискации нефти с задержанных судов российского "теневого флота". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы обсуждали с представителями ЕС, с лидерами из Еврокомиссии, с президентами ЕС. Мы обсуждали вопрос об изменении соответственно европейского законодательства, чтобы конфисковать нефть задержанных судов "теневого флота" России. Это проговаривается

Он заявил, что считает, что это будет правильным результатом.

Я считаю, что это правильный результат, потому что задержание – это одна история, потом их отпускать, в принципе, влияния на теневой флот на уменьшение нефти или денег с этой нефти, которые идут потом на войну против нас. Ну, такого результата не будет без изменения соответствующего законодательства