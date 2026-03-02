Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Киев • УНН
Зеленский заявил, что обсуждается вопрос об изменении европейского законодательства, чтобы конфисковать нефть задержанных судов "теневого флота" россии.
Украина совместно с руководством Европейского Союза обсуждает возможность конфискации нефти с задержанных судов российского "теневого флота". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Мы обсуждали с представителями ЕС, с лидерами из Еврокомиссии, с президентами ЕС. Мы обсуждали вопрос об изменении соответственно европейского законодательства, чтобы конфисковать нефть задержанных судов "теневого флота" России. Это проговаривается
Он заявил, что считает, что это будет правильным результатом.
Я считаю, что это правильный результат, потому что задержание – это одна история, потом их отпускать, в принципе, влияния на теневой флот на уменьшение нефти или денег с этой нефти, которые идут потом на войну против нас. Ну, такого результата не будет без изменения соответствующего законодательства
Напомним
1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Бельгии конфисковать танкер из так называемого "теневого флота" РФ, который, по его словам, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании продолжал незаконно перевозить российскую нефть под фальшивым флагом и с поддельными документами.