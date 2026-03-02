В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово

В Украине начались текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования, продолжается ликвидация аварийной ямочности на автодорогах, сообщили в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко и Агентство восстановления, пишет УНН.

В Украине стартовали текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. Выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров. Речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже позволяют погодные условия

По словам Премьера, прежде всего это "международные и национальные маршруты, обеспечивающие военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых общинах". "Сейчас привлечено более 140 бригад - это почти 1000 работников", указала она.

"Правительство в дальнейшем будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирование", - подчеркнула Свириденко.

В Украине зафиксировано более 23 млн кв. м повреждений на основных автомобильных дорогах - Кулеба

В Агентстве восстановления, в свою очередь, указали, что продолжают "ликвидацию аварийной ямочности на автодорогах".

"Работы продолжаются во всех областях Украины при благоприятных погодных условиях. С начала года на дорогах государственного значения уже ликвидировано 35,7 тыс. м² повреждений покрытия", - отметили в агентстве.

Как отмечается, 1 марта работали 98 ремонтных бригад - 577 дорожных работников. "Работы выполнялись на десяти международных автодорогах и отдельных участках национальных трасс. В течение суток ликвидировано 4,1 тыс. м² аварийной ямочности с использованием холодных и частично горячих асфальтобетонных смесей", - говорится в сообщении.

"На 2 марта запланированы работы по ликвидации ямочности асфальтобетонными смесями во всех областях в соответствии с погодными условиями и установленным графиком. Плановые показатели в зависимости от погодных условий составят не менее 9 тысяч кв. м, выполнение которых обеспечивают 143 бригады (919 человек). Работы продолжаются на основных дорогах государственного значения", - отметили в агентстве.

В условиях военного положения приоритетом остаются прифронтовые дороги. Из-за многолетнего отсутствия полноценных капитальных ремонтов и сложных погодных условий этой зимой наблюдается значительное разрушение покрытия и в других регионах. Сейчас погодные условия не позволяют проводить массовые ремонты. При низких температурах и повышенной влажности такие работы не обеспечивают надлежащего качества и долговечности. Как только погодные условия стабилизируются, будут начаты масштабные ремонтные работы