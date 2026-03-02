$43.100.11
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 5226 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 5438 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 33139 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 66407 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 62894 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 67752 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75047 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75093 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78507 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 5278 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 126076 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 131871 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 112930 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

«Дело Odrex» получило широкий общественный резонанс, и на этом фоне журналисты начали публиковать истории из Telegram-канала StopOdrex. В нем бывшие пациенты и семьи умерших после лечения анонимно делятся своим опытом. Они рассказывают о выписках в критическом состоянии, посторонних предметах в теле после операций и, по словам семей, ненадлежащем лечении.

Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex

Обращаясь в частную клинику, пациент ожидает высокого уровня сервиса, передовых технологий и особого внимания со стороны медиков. Однако для героев этого материала обращение в одесскую клинику Odrex стало началом совсем другой истории: борьбы за свое здоровье или за правду о причинах смерти близких, сообщает УНН.

Из-за широкого резонанса вокруг "Дела Odrex" на эти анонимные отзывы обратили внимание украинские медиа. Ведь в телеграм-канале StopOdrex бывшие пациенты клиники и семьи умерших после лечения там анонимно публикуют истории, которые никогда не попадут в рекламные брошюры медучреждения. Это анонимные отзывы о выписках в критическом состоянии, посторонних предметах, оставленных в теле пациентов после операций, а также об обещаниях выздоровления благодаря дорогостоящим препаратам, которые, по словам семей, не дали результата. 

"Бинт просто затолкали глубже, я выжила только благодаря антибиотикам"

История первой пациентки, опубликованная в Telegram-канале StopOdrex, звучит как медицинский триллер и одновременно как один из самых больших страхов людей перед операцией.

Как утверждает женщина, в Odrex ей проводили операцию по очистке бартолиновой железы. После вмешательства установили дренаж из марлевого бинта, который, по ее словам, должны были менять ежедневно. Пациентка отмечает, что регулярно приезжала на промывание в Odrex и выполняла все рекомендации врачей.

Впоследствии ее состояние начало ухудшаться, а в месте операции появилось нагноение и боль. Пациентка сама говорила врачам клиники, что "что-то не так", ее направляли на дополнительные обследования: УЗИ, анализы и другие процедуры, однако причину нагноения в Odrex выявить так и не смогли. Именно поэтому женщина обратилась в другую больницу. 

Правду я узнала только в другой клинике. Другой врач увидел, что бинт из дренажа остался внутри и был затолкнут глубже. В другой больнице мне его просто вымыли перекисью водорода. Все это время я пила сильные антибиотики. Фактически, именно они спасли мне жизнь. У меня сохранилась аудиозапись разговора с гинекологом Odrex. Я держу ее как напоминание о том, что со мной произошло

-  пишет анонимно женщина.

"Выписали после инсульта так и не долечив"

Еще одна история, которую опубликовали журналисты – это рассказ сына пациентки, которую госпитализировали в Odrex в августе 2025 года с инсультом по программе НСЗУ. Как отмечает мужчина в своем анонимном сообщении, его мать пенсионерка с сахарным диабетом. Поэтому, понимая все риски – семья сразу отметила, что несмотря на то, что мать попала в больницу по программе НСЗУ, они готовы оплачивать все необходимые процедуры. Однако уже через три дня женщину выписали домой. Сын утверждает, что на момент выписки мать почти не говорила, имела проблемы с памятью и оставалась крайне слабой. 

После возвращения домой ей резко стало хуже: рвота, температура, тяжелое состояние. Мы дважды вызывали скорую, но нам сказали: "Вас только что выписали из Odrex – значит, все хорошо

- отмечает сын пациентки.

Только в другом медучреждении женщину согласились принять. Там, по словам семьи, диагностировали повторный инсульт.

Врачи прямо сказали, что Odrex не имели права выписывать ее так рано. Из-за потерянного времени последствия оказались необратимыми. Мама почти не говорит, имеет серьезные проблемы с памятью. Результат лечения в Odrex – инвалидность первой группы. Когда маме стало плохо, я пытался связаться с врачом Odrex: звонил, писал, просил совета. В ответ был полный игнор

- жалуется мужчина.

"Залечили до смерти"

Третья история касается реабилитации после инсульта в 2024 году. Семья пациента в своем анонимном сообщении отмечает, что мужчина находился в клинике с конца сентября до конца ноября 2024 года. За этот период, по словам автора, семья потратила более $10 тыс.

Параллельно пациенту, как утверждается в истории, назначали большое количество антибиотиков и других препаратов. После этого, по словам семьи, у мужчины появились галлюцинации. Параллельно он жаловался на сильную боль в желудке. Однако, как указано в сообщении, дополнительных обследований Odrex не проводили.

Его привязали к кровати и объяснили нам, что он "жалуется без причины" и имеет "плохой характер". После многочисленных жалоб его перевели в реабилитационный центр Святого Иоанна. Там врачи пытались исправить последствия чрезмерного медикаментозного лечения в Odrex, но состояние здоровья быстро ухудшалось. 25 декабря 2024 года, на Рождество, он умер. Причина смерти – внутреннее кровотечение

- рассказывает семья умершего.

Семья также заявляет, что после смерти Odrex якобы отказывалась предоставлять полный перечень назначенных препаратов и окончательные финансовые документы. По их словам, получить их удалось только после многочисленных обращений.

ВажноРедакция УНН публикует эти истории со ссылкой на СМИ. Описанные события являются позицией авторов анонимных сообщений. Все детали воспроизведены в соответствии с оригинальными публикациями. Редакция не верифицировала каждый отдельный факт и призывает компетентные органы провести официальную проверку. На момент публикации официального ответа клиники относительно приведенных случаев редакция УНН не получила. 

Напомним

Толчком к началу активного публичного освещения "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники бизнесмена Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины), двум врачам. 

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента Аднана Кивана. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным СМИ, обвиняемый хирург не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачами, по данным журналистов, был проведен ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Среди них, очевидно, химиотерапия, которую проводила онколог Марина Белоцерковская.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex