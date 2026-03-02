Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине

В Украине сохраняется высокий уровень неопределенности для бизнеса, а инвесторы находятся в состоянии постоянного напряжения не только из-за рисков, связанных с войной, но и из-за непредсказуемости регуляторной политики и давления со стороны силовых органов. Об этом в комментарии УНН рассказала член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Вы знаете, в последнее время попадаются на глаза такие заявления должностных лиц, или даже депутатов, что становится страшно, насколько инвесторы сейчас чувствуют опасность относительно их инвестиций в Украине. Не только из-за факторов безопасности, но и из-за какого-то непонятного подхода к распоряжению частным капиталом - отметила Нина Южанина.

В частности, по ее словам, давление на бизнес со стороны силовиков до сих пор никуда не исчезло.

Мне кажется, это давление никуда не ушло. Оно как было, так и есть - отметила нардеп.

По ее словам, наряду с угрозой ракетных ударов инвестиционный климат ухудшают дискреционные нормы законодательства и отсутствие стабильных правил игры для частного капитала. Нардеп добавила, что инвесторы активно отслеживают ситуацию в Украине, ведь прямо или косвенно каждый из них может пострадать.

То есть инвестиции могут разлететься от ракетного удара в одно мгновение. Но рядом еще куча нерешенных вопросов, дискреционных моментов в законодательстве в Украине. Поэтому сейчас ситуация такова. Ситуация очень напряженная - подчеркнула Нина Южанина.

Государство начало слушать бизнес

Для борьбы с давлением правоохранителей на бизнес в Украине Офис Генерального прокурора запустил платформу "СтопДавление" - канал прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой, где предприниматели могут сообщать о попытках незаконного влияния на них со стороны правоохранительных или контролирующих органов.

Как рассказала в интервью УНН Светлана Литвин, заместитель начальника отдела в управлении надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с преступлениями в сфере защиты национальных и международных инвестиций, Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 5 февраля 2026 года через "СтопДавление" поступило 177 обращений, из которых 169 уже рассмотрены.

По результатам проверок в 36 случаях выявлены основания для реагирования и приняты меры, это позволило оперативно восстановить нарушенные права предпринимателей. В 8 уголовных производствах обеспечено принятие решений в порядке ст. 284 УПК Украины. В некоторых случаях мы даже получали письма с благодарностями за проделанную работу, посты в социальных сетях. Это свидетельствует о важности работы портала "СтопДавление" для бизнеса. В то же время в 133 случаях оснований для реагирования не установлено. Объясняется это преимущественно тем, что не подтвердились приведенные заявителями обстоятельства или не были выявлены признаки незаконного давления. Остальные сообщения находятся в работе – их тщательно проверяют, чтобы обеспечить объективное и полное рассмотрение - отметила Литвин.

Незаконное преследование все еще существует

Несмотря на налаживание коммуникации между бизнесом и государством, все еще есть случаи давления на бизнес со стороны правоохранительных органов и незаконных преследований предпринимателей. Например, речь идет о незаконном преследовании со стороны силовиков ряда компаний, признанных стратегически важными для нашего государства.

Как сообщал УНН, против группы авиационных компаний "Константа", куда входят ООО "Н3ОПЕРЕЙШИНС", ООО "КСЕНА" и ЧАО "Авиакомпания Константа", расследуется ряд уголовных производств, даже поверхностное изучение которых позволяет сделать вывод об их очевидной заказности.

Почти все дела были открыты по заявлениям ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с главным конкурентом группы "Константа" на авиарынке - компанией "Украинские вертолеты". Обе борются за международные контракты по авиаперевозкам, в том числе и по сопровождению миссий ООН в африканские страны.

Заявления о якобы преступлениях подавались сразу во все возможные правоохранительные органы и открытые уголовные производства имеют идентичные фабулы. Например, в конце 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство №12022000000001276. Формально речь идет о якобы пособничестве государству-агрессору и завладении имуществом. Дело было открыто по заявлению председателя уже упомянутого ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского.

В своем заявлении он рассказал о "теории заговора", направленной якобы на ослабление экономической безопасности Украины и захват стратегических предприятий авиаотрасли, в частности ГП "Антонов", которое, кстати, продолжает находиться в государственной собственности. В то же время за почти четыре года следствия никаких фактов, которые бы подтвердили эти утверждения, следствием так и не было установлено.

Несмотря на то, что преступления этой категории относятся к подследственности СБУ, производство до 2025 года расследовало Главное следственное управление Нацполиции, после чего его передали в СБУ. Не исключено, что в полиции просто не захотели брать на себя ответственность за закрытие очевидно заказного производства.

Стоит отметить, что в ходе расследования уголовных дел следователи инициировали масштабные обыски, следствием которых стало изъятие техники и аресты счетов компаний, что фактически парализовало хозяйственную деятельность и привело к срыву контрактов, в том числе и для ВСУ и международных гуманитарных миссий. Очевидно, именно это было целью открытия уголовных дел, а не реальный поиск истины, ведь техника и документация не возвращается компаниям годами.

Аналогичные уголовные производства, открытые заявлениями того же ОО "Совет ветеранов АТО" в СБУ и ГБР, ранее уже были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, по данным УНН, СБУ и ГУР МОУ официально подтвердили отсутствие оснований для применения санкций к группе компаний "Константа".

"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты

В компаниях подчеркивают, что все иностранные контрагенты, в частности в ОАЭ, проходили жесткий международный комплаенс, а также финансовый мониторинг государственных банков, который не зафиксировал никаких подозрительных финансовых операций.

Стоит отметить, что ЧАО "Авиакомпания Константа" является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и неприбыльных организаций, а также выполняет заказы для государств-партнеров, в частности из стран НАТО. Компания является одним из ведущих операторов самолетов "Антонов" и эксплуатантом крупнейшего парка Ан-26, что делает ее важной частью украинской авиационной способности. На предприятии создан полный цикл обслуживания самолетов производства ГП "Антонов".

С 2019 года компания является официальным партнером ООН и имеет сертификаты EASA TCO, UK TCO и US FAA, которые подтверждают ее соответствие международным требованиям. Авиакомпании группы также регулярно проходят проверки и аудиты ООН в рамках процедур отбора и надзора за подрядчиками.