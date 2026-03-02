$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
11:19 • 22 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 746 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 31254 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 63987 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 60994 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 66547 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 74109 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74655 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78100 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79756 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 45891 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 19224 просмотра
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада2 марта, 03:04 • 17749 просмотра
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 14911 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 21326 просмотра
публикации
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 22 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 124100 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 130031 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 111257 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 112203 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Рафаэль Гросси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 67310 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 65113 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 60567 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 58924 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33394 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Украине инвесторы испытывают постоянное напряжение из-за рисков войны, непредсказуемости регуляторной политики и давления силовых органов. Нардеп Нина Южанина отмечает проблемы инвестиционного климата, несмотря на запуск Офисом Генпрокурора платформы "СтопДавление" для борьбы с давлением на бизнес.

Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине

В Украине сохраняется высокий уровень неопределенности для бизнеса, а инвесторы находятся в состоянии постоянного напряжения не только из-за рисков, связанных с войной, но и из-за непредсказуемости регуляторной политики и давления со стороны силовых органов. Об этом в комментарии УНН рассказала член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Вы знаете, в последнее время попадаются на глаза такие заявления должностных лиц, или даже депутатов, что становится страшно, насколько инвесторы сейчас чувствуют опасность относительно их инвестиций в Украине. Не только из-за факторов безопасности, но и из-за какого-то непонятного подхода к распоряжению частным капиталом

- отметила Нина Южанина.

В частности, по ее словам, давление на бизнес со стороны силовиков до сих пор никуда не исчезло.

Мне кажется, это давление никуда не ушло. Оно как было, так и есть

- отметила нардеп.

По ее словам, наряду с угрозой ракетных ударов инвестиционный климат ухудшают дискреционные нормы законодательства и отсутствие стабильных правил игры для частного капитала. Нардеп добавила, что инвесторы активно отслеживают ситуацию в Украине, ведь прямо или косвенно каждый из них может пострадать.

То есть инвестиции могут разлететься от ракетного удара в одно мгновение. Но рядом еще куча нерешенных вопросов, дискреционных моментов в законодательстве в Украине. Поэтому сейчас ситуация такова. Ситуация очень напряженная

- подчеркнула Нина Южанина.

Государство начало слушать бизнес

Для борьбы с давлением правоохранителей на бизнес в Украине Офис Генерального прокурора запустил платформу "СтопДавление" - канал прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой, где предприниматели могут сообщать о попытках незаконного влияния на них со стороны правоохранительных или контролирующих органов.

Как рассказала в интервью УНН Светлана Литвин, заместитель начальника отдела в управлении надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с преступлениями в сфере защиты национальных и международных инвестиций, Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 5 февраля 2026 года через "СтопДавление" поступило 177 обращений, из которых 169 уже рассмотрены.

По результатам проверок в 36 случаях выявлены основания для реагирования и приняты меры, это позволило оперативно восстановить нарушенные права предпринимателей. В 8 уголовных производствах обеспечено принятие решений в порядке ст. 284 УПК Украины. В некоторых случаях мы даже получали письма с благодарностями за проделанную работу, посты в социальных сетях. Это свидетельствует о важности работы портала "СтопДавление" для бизнеса. В то же время в 133 случаях оснований для реагирования не установлено. Объясняется это преимущественно тем, что не подтвердились приведенные заявителями обстоятельства или не были выявлены признаки незаконного давления. Остальные сообщения находятся в работе – их тщательно проверяют, чтобы обеспечить объективное и полное рассмотрение

- отметила Литвин.

Незаконное преследование все еще существует

Несмотря на налаживание коммуникации между бизнесом и государством, все еще есть случаи давления на бизнес со стороны правоохранительных органов и незаконных преследований предпринимателей. Например, речь идет о незаконном преследовании со стороны силовиков ряда компаний, признанных стратегически важными для нашего государства.

Как сообщал УНН, против группы авиационных компаний "Константа", куда входят ООО "Н3ОПЕРЕЙШИНС", ООО "КСЕНА" и ЧАО "Авиакомпания Константа", расследуется ряд уголовных производств, даже поверхностное изучение которых позволяет сделать вывод об их очевидной заказности.

Почти все дела были открыты по заявлениям ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с главным конкурентом группы "Константа" на авиарынке - компанией "Украинские вертолеты". Обе борются за международные контракты по авиаперевозкам, в том числе и по сопровождению миссий ООН в африканские страны.

Заявления о якобы преступлениях подавались сразу во все возможные правоохранительные органы и открытые уголовные производства имеют идентичные фабулы. Например, в конце 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство №12022000000001276. Формально речь идет о якобы пособничестве государству-агрессору и завладении имуществом. Дело было открыто по заявлению председателя уже упомянутого ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского.

В своем заявлении он рассказал о "теории заговора", направленной якобы на ослабление экономической безопасности Украины и захват стратегических предприятий авиаотрасли, в частности ГП "Антонов", которое, кстати, продолжает находиться в государственной собственности. В то же время за почти четыре года следствия никаких фактов, которые бы подтвердили эти утверждения, следствием так и не было установлено.

Несмотря на то, что преступления этой категории относятся к подследственности СБУ, производство до 2025 года расследовало Главное следственное управление Нацполиции, после чего его передали в СБУ. Не исключено, что в полиции просто не захотели брать на себя ответственность за закрытие очевидно заказного производства.

Стоит отметить, что в ходе расследования уголовных дел следователи инициировали масштабные обыски, следствием которых стало изъятие техники и аресты счетов компаний, что фактически парализовало хозяйственную деятельность и привело к срыву контрактов, в том числе и для ВСУ и международных гуманитарных миссий. Очевидно, именно это было целью открытия уголовных дел, а не реальный поиск истины, ведь техника и документация не возвращается компаниям годами.

Аналогичные уголовные производства, открытые заявлениями того же ОО "Совет ветеранов АТО" в СБУ и ГБР, ранее уже были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, по данным УНН, СБУ и ГУР МОУ официально подтвердили отсутствие оснований для применения санкций к группе компаний "Константа".

"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты04.11.25, 08:30 • 79218 просмотров

В компаниях подчеркивают, что все иностранные контрагенты, в частности в ОАЭ, проходили жесткий международный комплаенс, а также финансовый мониторинг государственных банков, который не зафиксировал никаких подозрительных финансовых операций.

Стоит отметить, что ЧАО "Авиакомпания Константа" является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и неприбыльных организаций, а также выполняет заказы для государств-партнеров, в частности из стран НАТО. Компания является одним из ведущих операторов самолетов "Антонов" и эксплуатантом крупнейшего парка Ан-26, что делает ее важной частью украинской авиационной способности. На предприятии создан полный цикл обслуживания самолетов производства ГП "Антонов".

С 2019 года компания является официальным партнером ООН и имеет сертификаты EASA TCO, UK TCO и US FAA, которые подтверждают ее соответствие международным требованиям. Авиакомпании группы также регулярно проходят проверки и аудиты ООН в рамках процедур отбора и надзора за подрядчиками.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитикапубликации
российская пропаганда
Санкции
Техника
Обыск
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Южанина Нина Петровна
Национальная полиция Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Служба безопасности Украины
НАТО
Организация Объединенных Наций
Объединенные Арабские Эмираты
Украина