"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Конкурентная борьба между украинскими авиакомпаниями переросла в настоящие "войны" с привлечением силовиков, что привело к арестам техники, обыскам и блокированию выполнения оборонных контрактов. Такая ситуация грозит срывом государственных заказов и уничтожением части производственных мощностей украинского авиабизнеса, который продолжает работать даже во время войны.

"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты

Украинская авиационная отрасль, несмотря на войну и ограничения на гражданские перевозки, сохраняет деловую активность и выполняет важные функции в оборонном секторе. Однако уже третий год на рынке продолжается конфликт, угрожающий его дестабилизации. И это не просто бизнес-споры, а мощное давление на других игроков со стороны одной компании, к которому присоединились и силовики. 

Привлечение правоохранителей существенно изменило баланс сил, и теперь аресты бортов, остановка ремонта боевой техники могут привести не только к срыву выполнения государственных контрактов, но и к уничтожению трети мощностей и возможностей отечественного авиастроения. В истоках и развитии конфликта разбирался УНН.

Компания "Украинские вертолеты" или с чего начался конфликт?

Началось все в июне 2022 года, когда правоохранители задержали конечного бенефициара компании "Украинские вертолеты" Владимира Ткаченко. Основанием для задержания стало то, что компания после начала полномасштабного вторжения не вернула 10 арендованных у Нацгвардии вертолетов.  Хотя по договору была обязана это сделать после введения в стране военного положения. 

Для лучшего понимания ситуации стоит разобраться в том, кто же руководит "Украинскими вертолетами". Председателем совета директоров и конечным бенефициаром компании является Владимир Ткаченко.

Исполнительным директором в компании работает Сергей Букорос, который ранее руководил Управлением правового обеспечения Генерального штаба и юридической службы Вооруженных сил Украины.

Еще одним исполнительным директором является Сергей Яровой, который ранее работал заместителем у двух министров внутренних дел и отвечал за Нацгвардию.

Исполнительным директором компании "Украинские вертолеты" также указана Гончарова Елена Валентиновна. Нам удалось найти ее декларацию за 2023 год, поданную ею как начальником отдела Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В ней среди прочего она указала, что получила зарплату в размере 369 580 гривен и  "иное дополнительное благо" в размере 43 479 гривен от "Украинских вертолетов".

Директором ООО "Вертолетный тренировочный центр" (дочерней компании "Украинских вертолетов") является Стороженко Юрий Алексеевич, который в свое время возглавлял Винницкую и Тернопольскую таможни

В "Украинских вертолетах" работают и другие лица, которые, по данным СМИ, с  опытом руководящей работы в МВД, ВСУ, налоговой, Укроборонпроме, а также имеют разветвленные связи в украинской судебной системе.

Поэтому очевидно, подбирая менеджмент в свою компанию, Владимир Ткаченко делает ставку на связи кандидатов с силовым блоком и причастными органами.

Этим и объясняется легкость, с которой "Украинские вертолеты" получили в аренду вертолеты у Нацгвардии, а также Вооруженных сил Украины еще в 2002 году, а затем с легкостью продлевали действие контрактов.

Уничтожение конкурентов руками следователей

После того как арендованные "Украинскими вертолетами" вертолеты все же удалось частично (без одной уничтоженной машины) вернуть Нацгвардии, Владимир Ткаченко, очевидно, решил укрепить свое положение на украинском авиарынке и сохранить сотрудничество с ООН путем уничтожения конкурентов. Под удар попала группа компаний "Константа", куда входят "Авиакомпания Константа", "H3Operations" и "Ксена". 

С того времени на эти компании посыпались уголовные производства, открытые по заявлениям ГО, подконтрольных менеджменту "Украинских вертолетов". 

Например, в 2022 году против компаний из группы "Константа" следственным управлением Нацпола было открыто 3 уголовных дела. 

В частности, уголовное производство № ​​62022100110000071 от 18.07.2022 года против компании "H3Operations" было начато из-за возможного сговора с таможенниками для ввоза товара двойного назначения без необходимой разрешительной документации и уплаты пошлин. Речь шла о ввозе в Украину вертолета Ми-8МТВ-1. Примечательно, что аналогичное дело расследовалось ранее и против компании "Украинские вертолеты", но благодаря связям Ткаченко в правоохранительных органах его удалось закрыть. Поэтому, очевидно, решили сэкономить силы и заменить только названия компаний в фабуле.

Еще одно уголовное производство № 12022000000001276 было открыто 25.11.2022 года против "Константы" из-за якобы умышленной помощи государству-агрессору путем подготовки и передачи материальных ресурсов. Возглавил следственную группу А.А. Жигун. Как и в первом случае, здесь также была использована фабула, по которой проводилось расследование против "Украинских вертолетов".

Не менее странным оказалось и уголовное производство №12022000000000266, открытое 29.03.2022 года против этой же авиакомпании следователем А.В.Сукачом. Речь шла о якобы подаче документов о трудоустройстве для выезда мужчин призывного возраста в военное время. Хотя известно, что украинские экипажи "Константы" за границей регулярно участвуют в международных миссиях по тушению лесных пожаров, а также участвуют в миссиях ООН. В этом уголовном производстве также упоминается компания "МС Авиа-Грейд", которая работает в Украине и к которой группа "Константа" уже не имеет никакого отношения.

Еще одно уголовное производство №22023000000000628 было открыто СБУ 21.06.2023 года против "Авиакомпании Константа" из-за якобы пособничества государству-агрессору.

Поводом для открытия дела стала закупка деталей российского производства к советским вертолетам. И никого не остановило, что детали были изготовлены еще до начала войны и приобретены в третьих странах. При этом специалисты отмечают, что аналогов комплектующих к такой технике не существует и детали нужно искать по всему миру. Более того, военные эксперты и эксперты в сфере безопасности отмечают, что РФ активно противодействует таким закупкам и делает все возможное, чтобы украинские компании не могли найти необходимые компоненты.

Но именно открытие этого уголовного производства было необходимо "Украинским вертолетам", чтобы инициировать процесс введения санкционных ограничений против группы компаний "Константа" и таким образом, руками правоохранителей, убрать основного конкурента с рынка раз и навсегда. Активная медиакампания является этому подтверждением.

К уголовному преследованию компаний группы "Константа" попытались привлечь и Государственное бюро расследований. В апреле 2023 года было открыто производство №62023000000000305 против "Авиакомпании Константа" из-за якобы препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Однако правоохранители быстро поняли, что стали инструментом в конкурентной борьбе и закрыли дело за отсутствием состава преступления. Интересно, что именно "Украинские вертолеты" попали в громкий скандал из-за препятствования армии, так как отказались возвращать ВСУ боевые вертолеты, взятые в аренду у воинских частей, о чем упоминалось ранее.

Еще два дела против компаний из группы "Константа" открыло уже Бюро экономической безопасности в 2024 и 2025 годах. Оба уголовных производства №72024001120000033 и № 72025001220000034 были открыты против компании "H3Operations" с разницей ровно в год. Очевидной целью было блокирование любой хозяйственной деятельности, что в авиационной сфере равносильно уничтожению компании.

Как минимум наличие 6 уголовных производств против одних и тех же компаний должно было бы насторожить прокуроров, однако никаких замечаний или проверок со стороны процессуальных руководителей, очевидно, проведено не было.

Такая ситуация позволила владельцу "Украинских вертолетов" быстро понять, что со своими разветвленными связями в правоохранительных органах уголовные дела в дальнейшем можно использовать не только для личной мести, но и для уничтожения конкурентов на рынке авиастроения.

"МС Авиа-Грейд" под давлением правоохранителей

Под удар также попала компания ООО НПФ "МС Авиа-Грейд", к управлению которой группа "Константа" не имеет никакого отношения с 2023 года. Количество уголовных дел, то, что их открывали одни и те же следователи фактически в один день, свидетельствуют о том, что "Украинские вертолеты" осуществляли систематическое давление на бизнес руками правоохранителей с целью выжить с рынка конкурентов. Ведь "МС Авиа-Грейд" - одно из немногих в Украине предприятий, которое может выполнять сложные работы по ремонту и модернизации и вооружению вертолетов по государственным контрактам.

Так, с 2021 года против "МС Авиа-Грейд" было открыто 12 (!!!) уголовных производств. При этом половина из них находились у следователя Государственного бюро расследований Александра Победнова. Одно уголовное дело №62023000000000305, открытое из-за якобы препятствования деятельности ВСУ, уже закрыто за отсутствием состава преступления. Еще два производства объединены в одно.

Еще 4 дела открыты различными подразделениями Национальной полиции. 

Два производства были открыты СБУ. Об одном уголовном деле уже упоминалось выше - оно было открыто с целью введения санкций против группы компаний "Константа". Еще одно - №22024000000000418 было начато украинской спецслужбой из-за якобы повреждения  радиостанции одного из вертолетов и завышения стоимости работ по его модернизации.

Большинство дел против "МС Авиа-Грейд" фактически лежат мертвым грузом, а для того, чтобы предприятие "не расслаблялось", туда периодически приходят с обысками силовики. 

Более того, после открытия уголовных производств в первую очередь арестовывали имущество компании и вертолеты, которые она ремонтировала и модернизировала. Так под арест попали, в частности, боевые вертолеты, которые модернизировало и ремонтировало МС "Авиа-Грейд" и которые могли бы выполнять боевые задачи, вместо того чтобы пылиться в ангарах. 

Был даже случай, когда из-за изъятия первичной документации по ремонту вертолетов во время одного из обысков предприятие долгое время не могло вернуть вертолет силам Нацгвардии и в итоге он был уничтожен в результате вражеского обстрела. Стоит отметить, что следователи сознательно затягивали вопрос возврата ремонтной документации, ведь она касалась ремонта вертолетов, которые уже эксплуатировались и налетали более 500 часов.

Около двух десятков уголовных дел, открытых одними и теми же следователями, которые годами не расследуются, ярко свидетельствуют о давлении на бизнес и попытках любой ценой уничтожить конкурента.

На этом фоне неизбежно возникают вопросы: могут ли бизнес-интересы преобладать над потребностями обороны? И почему силовики, вместо эффективного выполнения своих обязанностей, отрабатывают чьи-то заказы, фактически блокируя выполнение государственных контактов? Как все эти события коррелируются с заявленным курсом нового Генерального прокурора Руслана Кравченко – остановить давление правоохранителей на бизнес? Почему в первую очередь не проводится ревизия уголовных дел против предприятий, которые выполняют оборонные заказы и обеспечивают армии боеспособность?

Эта неконкурентная борьба уже вышла за пределы бизнес-спора и создает угрозу подрыва национальной безопасности.

Лилия Подоляк

