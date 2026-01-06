Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»

lionsgate.com

Кристен Стюарт недавно рассказала Entertainment Tonight, что она "хотела бы" срежиссировать перезапуск "Сумерек" (Twilight), романтического фильма о вампирах 2008 года, который дал начало ее карьере, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

"Я бы с удовольствием... посмотрите. Мне нравится то, что сделала Кэтрин [Хардвик], мне нравится то, что сделал Крис [Вайц], мне нравится то, что все режиссеры сделали с этими фильмами, - сказала Стюарт. - Они были такими самими собой, странными и немного чудаковатыми, и просто такими живыми в то время, когда они еще не совсем понимали, кто они такие, до того, как стали знаменитыми."

Стюарт сказала, что в идеале она получила бы "огромный бюджет" и "кучу любви и поддержки" от фанатов для гипотетического проекта.

"Да, конечно, я сделаю ремейк", – добавила она. "Я сделаю это! Я полна решимости!"

Стюарт снялась во франшизе "Сумерки" вместе с Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером. Оригинал 2008 года породил четыре фильма-продолжения в 2009-2012 годах. Франшиза собрала более 3 миллиардов долларов в мировом прокате.

Хотя Стюарт рада вернуться в Форкс, штат Вашингтон, Паттинсон, возможно, не так быстро согласится, пишет издание. В 2022 году он рассказал GQ, что провел большую часть времени на съемочной площадке "Сумерек", "разъяренный", потому что студия не соглашалась с его видением фильма.

Недавно Стюарт дебютировала как режиссер с фильмом "Хронология воды" (The Chronology of Water). В главных ролях снялись Имоджен Путс, Тора Берч и Джим Белуши. Фильм рассказывает о женщине, которая преодолевает детскую травму с помощью плавания и слова на письме. Благодаря этому фильму Стюарт попала в ежегодный список 10 режиссеров, за которыми стоит следить в 2026 году по версии Variety.

