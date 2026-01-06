Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 2158 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 2216 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 16551 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 28497 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 34945 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 61133 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 110614 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 52944 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 51665 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47150 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
97%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 19272 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 20349 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 25865 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 21211 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 22875 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 3248 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 42264 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 110590 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 66127 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 130407 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 184 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 25089 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 69500 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 62887 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 58473 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook
The Economist

Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Кристен Стюарт говорит, что она «хотела бы» срежиссировать перезапуск «Сумерек».

Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»
lionsgate.com

Кристен Стюарт недавно рассказала Entertainment Tonight, что она "хотела бы" срежиссировать перезапуск "Сумерек" (Twilight), романтического фильма о вампирах 2008 года, который дал начало ее карьере, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

"Я бы с удовольствием... посмотрите. Мне нравится то, что сделала Кэтрин [Хардвик], мне нравится то, что сделал Крис [Вайц], мне нравится то, что все режиссеры сделали с этими фильмами, - сказала Стюарт. - Они были такими самими собой, странными и немного чудаковатыми, и просто такими живыми в то время, когда они еще не совсем понимали, кто они такие, до того, как стали знаменитыми."

Стюарт сказала, что в идеале она получила бы "огромный бюджет" и "кучу любви и поддержки" от фанатов для гипотетического проекта.

"Да, конечно, я сделаю ремейк", – добавила она. "Я сделаю это! Я полна решимости!"

Стюарт снялась во франшизе "Сумерки" вместе с Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером. Оригинал 2008 года породил четыре фильма-продолжения в 2009-2012 годах. Франшиза собрала более 3 миллиардов долларов в мировом прокате.

Хотя Стюарт рада вернуться в Форкс, штат Вашингтон, Паттинсон, возможно, не так быстро согласится, пишет издание. В 2022 году он рассказал GQ, что провел большую часть времени на съемочной площадке "Сумерек", "разъяренный", потому что студия не соглашалась с его видением фильма.

Недавно Стюарт дебютировала как режиссер с фильмом "Хронология воды" (The Chronology of Water). В главных ролях снялись Имоджен Путс, Тора Берч и Джим Белуши. Фильм рассказывает о женщине, которая преодолевает детскую травму с помощью плавания и слова на письме. Благодаря этому фильму Стюарт попала в ежегодный список 10 режиссеров, за которыми стоит следить в 2026 году по версии Variety.

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе21.04.25, 11:54 • 63329 просмотров

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм
Роберт Паттинсон