11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
9 марта, 11:13
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
11:25
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
08:20
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 66555 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 69855 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 11:13
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады

Киев • УНН

 3974 просмотра

Член оборонного комитета ВР Геннадий Касай призывает упростить требования к резидентам Defence City. Уточнения, в частности, требует норма о наличии уголовных дел.

Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады

Законодательство в части требований к потенциальным резидентам спецрежима Defence City, призванного создать благоприятные условия для развития и масштабирования оборонного производства, необходимо упростить. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

Контекст

Как писал ранее УНН, представители рынка ОПК отмечают, что сейчас законодательство относительно Defence City имеет некоторые противоречия и не учитывает реалий сегодняшнего дня, что значительно усложняет предприятиям присоединение к спецрежиму.

В частности, речь идет о требовании проведения аудита без уточнения за какой период и кем он должен проводиться. Кроме того, требует уточнения сумма оборота для потенциальных резидентов Defence City для того, чтобы малые и средние производители могли присоединиться к спецрежиму.

Также требует уточнения и норма, которая предусматривает отсутствие уголовных производств, в которых бы фигурировал потенциальный резидент. Этот пункт, по мнению игроков рынка, не соответствует современным реалиям, когда уголовный процесс используется как инструмент давления на бизнес и не всегда является обоснованным.

Практика открытия уголовных дел, к сожалению, часто носит формальный характер: производства регистрируются по заявлениям конкурентов или в рамках проверок, после чего могут годами "висеть" без активных следственных действий. Часто уголовный процесс некоторые недобросовестные правоохранители могут использовать как элемент давления на бизнес

- рассказал в комментарии УНН глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

Еще одним пунктом, который мог бы значительно поддержать отечественный ОПК, может стать отмена НДС на комплектующие украинского производства, как это сделано для импортных деталей.

Детали

"Я думаю, что это все (законодательство относительно Defence City - ред.) надо упрощать. Знаю, что понемногу заработал закон, но есть вопросы… Упростить, потому что совершенно неверно так делать в части уголовных дел (требование об отсутствии уголовных производств, в которых бы фигурировали потенциальные резиденты - ред.), потому что действительно у нас уголовное производство открывается очень легко. К сожалению, ответственности мало. А предприятия должны работать уже сегодня. Нужно их поддержать", - отметил Геннадий Касай.

По его словам, пока к нему не обращались игроки рынка ОПК с соответствующими инициативами, однако в случае такой инициативы нардеп отметил, что готов ее поддержать.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования относительно раскрытия информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Defence City
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина