ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины

Русская православная церковь (РПЦ) все активнее используется Кремлем для сакрализации войны против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале видео с новыми иконами, на которых изображены участники войны - десантники 76-й дивизии воздушно-десантных войск РФ, погибшие в войне против Украины в 2023 году. Эти иконы были размещены в храме.

Через подобные практики РПЦ пытается сакрализовать войну, придать ей религиозный смысл. Используя церковную символику, власти стремятся создать моральное и духовное оправдание не только убийств украинцев, но и больших потерь РФ на фронте, чтобы уменьшить общественное недовольство войной - считают в ЦПД.

Там добавляют, что размещение на иконах образов участников войны превращает религиозный символ в инструмент политической пропаганды.

"Это в очередной раз подтверждает, что русская православная церковь не имеет ничего общего с верой - это лишь один из государственных институтов в военной машине Кремля", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В РФ к пропаганде войны среди российских детей привлекают не только так называемых ветеранов "СВО", но и священников Русской православной церкви.

