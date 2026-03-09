Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"

Президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции республиканцев в Палате представителей в Дорале, штат Флорида, назвал нынешнюю войну в Иране "краткосрочной экскурсией". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, "наша страна справляется очень хорошо".

Я имею в виду, на уровне, о котором никто не думал. Мы совершили небольшую экскурсию, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от какого-то зла. Я думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная экскурсия - сказал Трамп.

Издание указывает, что заявление президента США прозвучало лишь через несколько часов после того, как министр обороны Пит Хегсет ретвитнул изображение, на котором, в частности, написано: "Мы только начали воевать".

Тем временем неназванный высокопоставленный иранский чиновник сообщил СМИ, что Тегеран готов к длительной войне, и дал понять, что готов продолжать атаки на страны Персидского залива, пытаясь убедить Трампа выйти из конфликта.

Напомним

Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского флота, авиации и производства дронов. Трамп подчеркнул отсутствие у Ирана военного потенциала.

Трамп рассматривает возможность захвата Ормузского пролива из-за нефти