Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"

19:48 • 7776 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
19:03 • 15617 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 18002 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 25461 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 31788 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 20917 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 46440 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 31088 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 47300 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65631 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 23139 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 31947 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 11845 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 10755 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 10191 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 32009 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 43097 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 46446 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 48593 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 114784 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 9550 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 10208 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 10797 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 11887 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 23177 просмотра
Фильм
Техника
Социальная сеть
Золото
Сериал

Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Президент США заявил об успешном завершении операции против Ирана. Тегеран в ответ объявил о готовности к длительной войне и новым атакам.

Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"

Президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции республиканцев в Палате представителей в Дорале, штат Флорида, назвал нынешнюю войну в Иране "краткосрочной экскурсией". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, "наша страна справляется очень хорошо".

Я имею в виду, на уровне, о котором никто не думал. Мы совершили небольшую экскурсию, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от какого-то зла. Я думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная экскурсия

- сказал Трамп.

Издание указывает, что заявление президента США прозвучало лишь через несколько часов после того, как министр обороны Пит Хегсет ретвитнул изображение, на котором, в частности, написано: "Мы только начали воевать".

Тем временем неназванный высокопоставленный иранский чиновник сообщил СМИ, что Тегеран готов к длительной войне, и дал понять, что готов продолжать атаки на страны Персидского залива, пытаясь убедить Трампа выйти из конфликта.

Напомним

Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского флота, авиации и производства дронов. Трамп подчеркнул отсутствие у Ирана военного потенциала.

Трамп рассматривает возможность захвата Ормузского пролива из-за нефти09.03.26, 22:46 • 2210 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран