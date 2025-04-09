Евросоюз вероятно прекратит действие антикризисных мер для экономики Украины 5 июня. Причиной стали протесты фермеров и правительств ряда стран ЕС из-за наплыва дешевой украинской продукции.
Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
В Закарпатье заработал новый пункт пропуска «Велика Паладь – Нодьгодош». Он рассчитан на легковые авто и пешеходов и увеличит пропускную способность границы.
Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Украина должна была начать переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе. Венгрия заблокировала этот процесс, но есть надежда на июньский компромисс.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.
Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.
Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.
Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.
Сибига и Сийярто договорились о новом этапе консультаций. Стороны обсудили пути решения проблем в отношениях, Украина ищет решение.
Петер Сийярто сообщил о запланированной встрече с Андреем Сибигой 4 апреля. Сибига подтвердил готовность к диалогу.
Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.
Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.
Венгрия требует снять санкции с девяти российских олигархов, среди которых Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций против россиян.
Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.
Венгерское правительство призывает граждан высказаться относительно вступления Украины в ЕС, предоставив перечень из семи "рисков", которые включают финансовые, сельскохозяйственные и вопросы безопасности.
Партия "Tisza" лидирует среди уверенных избирателей с 40%, тогда как "Fidesz" имеет 35%. Большинство венгров (55%) хотят смены правительства после 2026 года.
В Венгрии и Словакии зафиксирована вспышка ящура, что привело к массовому уничтожению скота. Власти принимают строгие меры, включая установление зон безопасности и запрет на перемещение животных.
Анналена Бербок заявила, что ЕС должен перейти к принятию решений квалифицированным большинством голосов в ключевых вопросах внешней политики. Это связано с блокировкой Венгрией вступления Украины.
SWIFT не сможет подключить банки рф, пока ЕС не изменит санкционное законодательство.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.
Швеция и Северо-Балтийские страны просят Еврокомиссию предоставить предложения для ускорения вступления Украины в ЕС. Венгрия угрожает блокировать переговоры, пока не будут решены вопросы прав венгерского меньшинства.