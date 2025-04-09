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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28946 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия единственной выступила против пошлин ЕС в ответ на тарифы Трампа

Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.

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Трамп хочет, чтобы Европа платила больше за газ, а ЕС хочет тратить меньше: Politico рассказало детали

Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.

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Жилье в ЕС стремительно дорожает: цены на покупку выросли на 5%, аренда – более чем на 3%

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).

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Сын Трампа посетит Румынию за неделю до новых президентских выборов - СМИ

Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.

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Украина должна была на этой неделе начать переговоры о вступлении в ЕС, Венгрия блокирует этот процесс - СМИ

Украина должна была начать переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе. Венгрия заблокировала этот процесс, но есть надежда на июньский компромисс.

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"Венгрия играет в команде путина": Эстония призывает лишить Орбана права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.

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ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.

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Бельгия не арестует Нетаньяху в случае его визита в страну – Премьер

Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.

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Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом, чтобы обсудить отмену пошлин

Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.

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Украина и Венгрия проведут новый раунд переговоров на следующей неделе - Сибига

Сибига и Сийярто договорились о новом этапе консультаций. Стороны обсудили пути решения проблем в отношениях, Украина ищет решение.

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Сибига и Сийярто планируют встретиться сегодня: глава МИД Украины хочет тщательного обсуждения

Петер Сийярто сообщил о запланированной встрече с Андреем Сибигой 4 апреля. Сибига подтвердил готовность к диалогу.

политика • 4 апреля, 06:24 • 6458 просмотра

Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

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Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.

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Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.

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Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ

Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.

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Молоко в Украине подешевеет: в чем причина

В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.

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Российский "Газпром" увеличит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток"

Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.

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Венгрия требует от ЕС снять санкции с девяти российских олигархов: о ком именно идет речь

Венгрия требует снять санкции с девяти российских олигархов, среди которых Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций против россиян.

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Прекращение огня в Украине под вопросом из-за разногласий в Европе - WP

Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.

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Несмотря на ордер МУС на арест: Нетаньяху посетит Венгрию по приглашению Орбана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.

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Правительство Венгрии перед национальным опросом рассылает гражданам список причин не поддерживать вступление Украины в ЕС

Венгерское правительство призывает граждан высказаться относительно вступления Украины в ЕС, предоставив перечень из семи "рисков", которые включают финансовые, сельскохозяйственные и вопросы безопасности.

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Партия Орбана в Венгрии отстала от главных оппонентов на 5% - опрос

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Эпидемия ящура: Венгрия и Словакия уничтожают тысячи животных из-за вспышки болезни

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Бербок предложила поменять принцип голосования в ЕС на фоне вето Венгрии: о чем идет речь

Анналена Бербок заявила, что ЕС должен перейти к принятию решений квалифицированным большинством голосов в ключевых вопросах внешней политики. Это связано с блокировкой Венгрией вступления Украины.

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ЕС не намерен менять санкционный режим против рф на фоне требований москвы по SWIFT - Euractiv

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Сбои в работе приложения "Укрзализныци": как решить самые распространенные проблемы

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Сийярто в 13-й раз в москве за 3 года: главный дипломат Орбана стремится к рекорду в контактах с кремлем

Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.

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Швеция и страны Балтии попросили Еврокомиссию предоставить конкретные предложения по продвижению вступления Украины в ЕС

Швеция и Северо-Балтийские страны просят Еврокомиссию предоставить предложения для ускорения вступления Украины в ЕС. Венгрия угрожает блокировать переговоры, пока не будут решены вопросы прав венгерского меньшинства.

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