В Венгрии нашли зарытые в лесу миллионы: расследуют коррупцию во времена Орбана

В Венгрии правоохранители обнаружили и изъяли около 19,5 миллиона долларов наличными в рамках масштабного антикоррупционного расследования в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Сестака, работавшего в правительстве экс-премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и Reuters.

Деньги нашли закопанными в лесах, спрятанными в хозяйственных помещениях, на складах и в жилых домах.

Подробности

По информации Национального управления по возврату и защите активов Венгрии, масштабные обыски продолжались в течение двух дней, 12 и 13 ноября, в Будапеште и трех областях страны.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили значительные суммы наличных, которые хранились в специально оборудованных тайниках. Часть денег была закопана непосредственно в лесных массивах, другую спрятали в сельскохозяйственных зданиях, складских помещениях и жилой недвижимости. Также следователи обнаружили дорогие сейфы, установленные в отдаленных местах. Согласно официальным данным, общая сумма изъятых средств составляет:

5 млрд 71 млн 632 тыс. венгерских форинтов;

2 млн 658 тыс. 350 евро;

1 млн 257 тыс. 100 долларов США.

В пересчете общая стоимость обнаруженных наличных составляет примерно 19,5 миллиона долларов.

Изъятые средства передали в Государственное казначейство Венгрии. Как сообщил министр финансов Андраш Карман, для их пересчета потребовалось восемь часов непрерывной работы 12 сотрудников казначейства, которые использовали пять специальных машин для подсчета банкнот.

Антикоррупционное ведомство также обнародовало видеозаписи следственных действий. На кадрах видны большие стопки упакованных купюр, а также работа правоохранителей, которые ночью раскапывают землю в лесной местности.

В чем подозревают бывшего министра

Изъятие денег произошло в рамках уголовного производства в отношении Миклоша Сестака, занимавшего должность министра национального развития Венгрии с 2014 по 2018 год в правительстве Виктора Орбана. Следствие подозревает бывшего высокопоставленного чиновника в получении взяток и незаконных вознаграждений на общую сумму более 37,2 миллиона долларов.

По версии правоохранителей, коррупционные схемы могли быть связаны с закупками транспортных средств для государственной автобусной компании Венгрии, а также с реализацией государственных строительных проектов. В частности, расследуется возможная закупка подержанных автобусов по искусственно завышенным ценам. Правоохранители проверяют возможность получения незаконной финансовой выгоды должностными лицами, причастными к заключению соответствующих контрактов.

Сестака взяли под стражу в конце сентября 2026 года. Бывший министр отрицает свою причастность к противоправной деятельности. Его адвокат Габор Папп не ответил на запрос Reuters относительно последних результатов обысков.

Реакция премьер-министра Венгрии

Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал обнаружение спрятанных миллионов важным результатом антикоррупционной кампании, которую его правительство начало после прихода к власти. По словам главы правительства, масштабы изъятых средств свидетельствуют о необходимости дальнейшего расследования возможных злоупотреблений государственными ресурсами при предыдущей власти.

Мадьяр выступил с резкой критикой бывшей правящей коалиции «Фидес» и Христианско-демократической народной партии, возглавляемой Орбаном.

«Это официально означает конец мафии «Фидес» — ХДНП!» — заявил премьер-министр.

В другом сообщении в социальных сетях Мадьяр назвал Орбана главой мафиозной структуры, а его партию — преступной организацией.

Масштабная антикоррупционная кампания после смены власти

Нынешнее расследование стало частью более широкой кампании по проверке деятельности должностных лиц, занимавших высокие государственные должности на протяжении 16-летнего правления Виктора Орбана.

В апреле 2026 года правоцентристская проевропейская партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром одержала убедительную победу на парламентских выборах, завершив длительный период пребывания Орбана у власти. Одним из ключевых предвыборных обещаний Мадяра было расследование предполагаемой коррупции, возвращение незаконно присвоенных государственных активов и привлечение к ответственности должностных лиц, причастных к возможным финансовым злоупотреблениям. Для этого новое правительство создало Национальное управление по возврату и защите активов. Ведомство получило широкие полномочия по расследованию коррупционных правонарушений и возврату государственных средств.

Антикоррупционная кампания, которую Мадяр назвал операцией «Чистилище», уже затронула ряд бывших высокопоставленных чиновников. В частности, в рамках отдельного расследования под стражу был взят бывший глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи. Следствие проверяет возможное неправомерное использование активов фонда центрального банка, которому ранее передали государственное имущество на сумму 288 миллиардов форинтов, или примерно 818 миллионов долларов.

Кроме того, под стражей находятся другие бывшие правительственные чиновники времён Орбана. Они отрицают обвинения в коррупционных правонарушениях. В начале ноября правоохранители также задержали младшего брата экс-премьера Арона Орбана в рамках отдельного производства по делу о предполагаемой торговле людьми и злоупотреблении влиянием.

Что говорит сам Виктор Орбан

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не комментировал непосредственно последнее изъятие почти 20 миллионов долларов.

В то же время ранее он неоднократно заявлял, что расследования в отношении представителей его политического окружения носят политический характер. Орбан обвиняет действующую власть в использовании правоохранительных органов для преследования оппонентов и устранения его из политической жизни страны. По его мнению, задержания бывших чиновников являются частью кампании политического давления.

Несмотря на эти заявления, правительство Мадяра продолжает проверку возможных коррупционных схем, связанных с государственными закупками, строительством и управлением бюджетными ресурсами.

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