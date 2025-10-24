В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами

Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.