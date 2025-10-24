НАБУ и САП сообщили о подозрении двум адвокатам в планировании взятки судье и несанкционированном доступе к судебным решениям. Юристы считают, что дело противоречит УПК, а обвинения в коррупции являются юридически шаткими.
ФБР выявило десятки арестов в 11 штатах США, включая тренера Чонси Биллапса и игрока Терри Розье, в масштабном расследовании азартных игр. Скандал подрывает доверие к НБА в начале сезона и на фоне многомиллиардной сделки с медиаправами.
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
В Киеве разоблачена попытка продажи младенца, где представители частной клиники пытались передать новорожденную девочку китайским супругам, несмотря на отсутствие генетической связи с отцом. Супруги вернулись в Китай с сыном, а девочку оставили на няню в арендованной квартире.
Спецоперация Matador с участием Европола и правоохранителей шести стран разоблачила международную группировку, угонявшую автомобили премиум-класса в ЕС. Проведены обыски в Украине, изъяты доказательства и установлены фигуранты, причастные к угону Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других авто.
Компания SpaceX заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Мошеннические сети продолжают процветать в стране, несмотря на жесткие меры.
Грузинская полиция изъяла 250 кг героина, который пытались провезти в страну под видом влажных салфеток. Наркотики нашли в 2907 упаковках гигиенических средств во время проверки в Батуми.
На Львовщине разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Житель Яворовского района спрятал более 400 мобильных телефонов и почти 3 500 флаконов парфюмерии в микроавтобусе.
Бывшему главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО. Он находится под стражей по другому делу, где его подозревают в содействии российскому онлайн-казино, хранении наркотиков и оружия.
Дональд Трамп требует 230 миллионов долларов от Министерства юстиции США, утверждая, что федеральные расследования нарушили его права. Он подал два иска: один в 2023 году по поводу связей с Россией, другой в 2024 году после обыска поместья Мар-а-Лаго.
Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.
Столичные адвокаты, которых НАБУ прослушивало в 2023 году, заявляют, что руководство Бюро пытается запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Адвокаты связывают это с политизацией процесса и нарушением подследственности со стороны НАБУ.
Испанская полиция арестовала семерых человек, которые за два месяца похитили более 1100 стульев из ресторанов Мадрида и пригородов. Похищенные стулья стоимостью 60 000 евро перепродавались в Испании, Марокко и Румынии.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на решение суда об аресте Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток. Кравченко подчеркнул, что "справедливость есть", после того как Печерский районный суд Киева отправил Билоуса под стражу без возможности внесения залога.
ГБР и СБУ сообщили о подозрении двум военным и гражданскому сообщнику, которые похитили 24 тонны дизельного горючего из воинской части на Харьковщине. Они продавали горючее по 35 гривен за литр, нанеся ущерб почти на 1 млн гривен.
Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, без возможности внесения залога. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.
Пятеро мужчин выращивали и сбывали каннабис через мессенджеры и почту. Правоохранители изъяли более 1700 кустов конопли и 15 кг каннабиса.
Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.
Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-художественному руководителю Молодого театра Андрею Белоусу на 22 октября. Прокуратура требует содержания под стражей без залога для подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.
На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.
Эксперт Владимир Бондаренко заявил, что Укрзализныця потеряла 77,4 млн грн на закупках дизтоплива, угля и вагонов, а также опосредованно сотрудничает с россиянами. Это произошло после того, как службу экономической безопасности компании возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев.
Польские и румынские правоохранители разоблачили граждан Украины, которые работали на РФ и планировали ряд диверсий в Европе, пересылая взрывчатку через "Новую почту".
В Печерском суде Киева рассматривают ходатайство о мере пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Белоус отвергает все обвинения, называя их заговорщической кампанией.
В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Рассмотрение ходатайства проходит в закрытом режиме.
СБУ задержала российского агента в Киеве, который корректировал воздушные атаки по Киевской и Полтавской областям. Он искал координаты авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.
Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подаче ходатайства о мере пресечения экс-директору "Молодого театра" Андрею Билоусу, которому объявлено подозрение в сексуальном насилии. Преподавателю инкриминируют преступления по статьям 152 и 153 Уголовного кодекса Украины.
51-летнего Питтаю Мулина, известного как «Chang Yai Modify», задержали за проведение незаконных операций по увеличению пениса в его старой Toyota Corolla. Он рекламировал услуги в TikTok, не имея медицинского образования, и проводил процедуры в антисанитарных условиях.
Агентство внутренней безопасности Польши задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсионных актов. Оперативные мероприятия продолжаются, подтвердил премьер-министр Дональд Туск.
Правоохранители проводят обыски у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Белоуса. Уголовное производство открыто по статье, касающейся сексуального насилия.