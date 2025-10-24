$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16641 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29295 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23550 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28128 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24647 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41023 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41023 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36453 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36845 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Новости по теме
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении двум адвокатам в планировании взятки судье и несанкционированном доступе к судебным решениям. Юристы считают, что дело противоречит УПК, а обвинения в коррупции являются юридически шаткими.

Общество • 24 октября, 16:47 • 19346 просмотра
Скандал с азартными играми в НБА подорвал доверие к лиге на старте нового сезона – Bloomberg

ФБР выявило десятки арестов в 11 штатах США, включая тренера Чонси Биллапса и игрока Терри Розье, в масштабном расследовании азартных игр. Скандал подрывает доверие к НБА в начале сезона и на фоне многомиллиардной сделки с медиаправами.

Спорт • 24 октября, 15:13 • 2386 просмотра
Создали схему по незаконному отмыванию криптовалюты: в Винницкой области двум мужчинам объявили о подозренииVideo

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.

Общество • 24 октября, 12:49 • 2102 просмотра
В Киеве разоблачена попытка продажи младенца: под подозрением представители частной клиникиPhoto

В Киеве разоблачена попытка продажи младенца, где представители частной клиники пытались передать новорожденную девочку китайским супругам, несмотря на отсутствие генетической связи с отцом. Супруги вернулись в Китай с сыном, а девочку оставили на няню в арендованной квартире.

Общество • 24 октября, 11:54 • 3204 просмотра
В 4-х областях Украины разоблачены участники сети угона автомобилей премиум-классаPhoto

Спецоперация Matador с участием Европола и правоохранителей шести стран разоблачила международную группировку, угонявшую автомобили премиум-класса в ЕС. Проведены обыски в Украине, изъяты доказательства и установлены фигуранты, причастные к угону Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других авто.

Криминал и ЧП • 24 октября, 09:14 • 2974 просмотра
SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступникамиPhoto

Компания SpaceX заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Мошеннические сети продолжают процветать в стране, несмотря на жесткие меры.

Новости Мира • 24 октября, 00:01 • 3308 просмотра
В Грузию ввезли 250 кг героина под видом влажных салфетокVideo

Грузинская полиция изъяла 250 кг героина, который пытались провезти в страну под видом влажных салфеток. Наркотики нашли в 2907 упаковках гигиенических средств во время проверки в Батуми.

Криминал и ЧП • 23 октября, 17:08 • 3154 просмотра
Контрабанда на 17 млн грн: на Львовщине телефоны и парфюмерия перевозились под видом колбасных изделийPhoto

На Львовщине разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Житель Яворовского района спрятал более 400 мобильных телефонов и почти 3 500 флаконов парфюмерии в микроавтобусе.

Общество • 23 октября, 14:41 • 2966 просмотра
Экс-главе КРАИЛ Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО

Бывшему главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО. Он находится под стражей по другому делу, где его подозревают в содействии российскому онлайн-казино, хранении наркотиков и оружия.

Криминал и ЧП • 23 октября, 08:26 • 2766 просмотра
Трамп требует сотни миллионов от Минюста США, обвиняя правительство в "заговоре против него" – Bloomberg

Дональд Трамп требует 230 миллионов долларов от Министерства юстиции США, утверждая, что федеральные расследования нарушили его права. Он подал два иска: один в 2023 году по поводу связей с Россией, другой в 2024 году после обыска поместья Мар-а-Лаго.

Политика • 22 октября, 19:57 • 4981 просмотра
Во Франции задержали трех заключенных за угрозы смерти Николя Саркози в тюрьме Ла-Санте

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.

Криминал и ЧП • 22 октября, 18:11 • 3809 просмотра
Эксклюзив
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto

Столичные адвокаты, которых НАБУ прослушивало в 2023 году, заявляют, что руководство Бюро пытается запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Адвокаты связывают это с политизацией процесса и нарушением подследственности со стороны НАБУ.

Общество • 22 октября, 16:59 • 52575 просмотра
Испанская полиция арестовала банду, похитившую 1100 стульев из ресторанов

Испанская полиция арестовала семерых человек, которые за два месяца похитили более 1100 стульев из ресторанов Мадрида и пригородов. Похищенные стулья стоимостью 60 000 евро перепродавались в Испании, Марокко и Румынии.

Новости Мира • 22 октября, 15:48 • 3322 просмотра
Справедливость есть: Генпрокурор Кравченко отреагировал на решение суда об аресте режиссера Билоуса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на решение суда об аресте Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток. Кравченко подчеркнул, что "справедливость есть", после того как Печерский районный суд Киева отправил Билоуса под стражу без возможности внесения залога.

Криминал и ЧП • 22 октября, 14:22 • 2342 просмотра
Похитили 24 тонны горючего, нанеся ущерб почти на 1 млн гривен: на Харьковщине задержали двух военных и гражданскогоPhoto

ГБР и СБУ сообщили о подозрении двум военным и гражданскому сообщнику, которые похитили 24 тонны дизельного горючего из воинской части на Харьковщине. Они продавали горючее по 35 гривен за литр, нанеся ущерб почти на 1 млн гривен.

Общество • 22 октября, 13:00 • 2536 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса

Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, без возможности внесения залога. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Общество • 22 октября, 12:50 • 10316 просмотра
Вырастили в подвале каннабис на более чем 3 млн грн: во Львове разоблачена группа наркодельцовPhoto

Пятеро мужчин выращивали и сбывали каннабис через мессенджеры и почту. Правоохранители изъяли более 1700 кустов конопли и 15 кг каннабиса.

Общество • 22 октября, 12:00 • 2379 просмотра
В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами

Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.

Криминал и ЧП • 22 октября, 10:26 • 2383 просмотра
Избрание меры пресечения режиссеру Белоусу: суд отложил заседание до завтраPhoto

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-художественному руководителю Молодого театра Андрею Белоусу на 22 октября. Прокуратура требует содержания под стражей без залога для подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.

Общество • 21 октября, 14:52 • 3337 просмотра
Продавали "энергетически заряженные" амулеты: на Киевщине разоблачили мошенников-экстрасенсов

На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.

Общество • 21 октября, 14:23 • 2984 просмотра
Экс-детектива НАБУ, возглавившего экономбезопасность в Укрзализныце, могут привлечь к ответственности: ущерб государству достиг 77 млн – эксперт

Эксперт Владимир Бондаренко заявил, что Укрзализныця потеряла 77,4 млн грн на закупках дизтоплива, угля и вагонов, а также опосредованно сотрудничает с россиянами. Это произошло после того, как службу экономической безопасности компании возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев.

Общество • 21 октября, 13:42 • 2456 просмотра
В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Польские и румынские правоохранители разоблачили граждан Украины, которые работали на РФ и планировали ряд диверсий в Европе, пересылая взрывчатку через "Новую почту".

Новости Мира • 21 октября, 12:52 • 2806 просмотра
Режиссер Белоус впервые прокомментировал скандал с обвинением в сексуальном насилии: что сказал

В Печерском суде Киева рассматривают ходатайство о мере пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Белоус отвергает все обвинения, называя их заговорщической кампанией.

Общество • 21 октября, 12:37 • 3543 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения режиссеру Белоусу в закрытом режимеPhoto

В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Рассмотрение ходатайства проходит в закрытом режиме.

Общество • 21 октября, 11:47 • 2773 просмотра
"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки

СБУ задержала российского агента в Киеве, который корректировал воздушные атаки по Киевской и Полтавской областям. Он искал координаты авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.

Криминал и ЧП • 21 октября, 10:52 • 2607 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Криминал и ЧП • 21 октября, 10:26 • 23915 просмотра
"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подаче ходатайства о мере пресечения экс-директору "Молодого театра" Андрею Билоусу, которому объявлено подозрение в сексуальном насилии. Преподавателю инкриминируют преступления по статьям 152 и 153 Уголовного кодекса Украины.

Криминал и ЧП • 21 октября, 09:30 • 2831 просмотра
Делал операции по увеличению пениса в старой Toyota: в Таиланде арестовали "мобильного хирурга"

51-летнего Питтаю Мулина, известного как «Chang Yai Modify», задержали за проведение незаконных операций по увеличению пениса в его старой Toyota Corolla. Он рекламировал услуги в TikTok, не имея медицинского образования, и проводил процедуры в антисанитарных условиях.

Новости Мира • 21 октября, 08:47 • 3130 просмотра
Польша задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

Агентство внутренней безопасности Польши задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсионных актов. Оперативные мероприятия продолжаются, подтвердил премьер-министр Дональд Туск.

Новости Мира • 21 октября, 08:07 • 3167 просмотра
Эксклюзив
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски

Правоохранители проводят обыски у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Белоуса. Уголовное производство открыто по статье, касающейся сексуального насилия.

Общество • 21 октября, 05:35 • 21583 просмотра