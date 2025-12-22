Швеция отпустила подсанкционное российское судно Adler после проверки
Киев • УНН
Шведская таможенная служба отпустила российское грузовое судно Adler, находящееся под санкциями ЕС и США. Прокурор не начал расследование по поводу нарушения санкций, и судну разрешили продолжить свой путь.
Таможенная служба Швеции отпустила подсанкционное российское судно Adler, на борт которого она зашла в минувшие выходные для проведения досмотра, а данные морского наблюдения, полученные в понедельник, свидетельствуют о том, что судно снова движется, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Шведская таможня сообщила в воскресенье, что власти зашли на борт российского грузового судна Adler, которое стало на якорь в шведских водах вблизи Хоганаса на юго-западе Швеции, в пятницу после возникновения проблем с двигателем.
"Прокурор решил не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций, - сказал представитель таможенной службы. - Поэтому судну разрешили продолжить свой путь".
Помимо того, что Adler находится в санкционном списке санкций Европейского Союза, судно и его владельцы M Leasing LLC также подпадают под санкции США, подозреваясь в причастности к перевозке оружия, согласно OpenSanctions, базе данных санкционных компаний и лиц, лиц, представляющих интересы, и списков правительственного наблюдения, пишет издание.
Таможенная служба Швеции отказалась сообщить, какой груз перевозил Adler, который 15 декабря вышел из санкт-петербурга в неизвестном направлении.
Данные отслеживания LSEG показали, что судно двигалось на север вдоль западного побережья Швеции.
В Швеции задержано подсанкционное российское судно Adler: проводится проверка21.12.25, 15:43 • 5334 просмотра