07:25 • 7964 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 21367 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 34972 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 39000 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 45982 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41220 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 50641 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73139 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 91414 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46067 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Швеция отпустила подсанкционное российское судно Adler после проверки

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Шведская таможенная служба отпустила российское грузовое судно Adler, находящееся под санкциями ЕС и США. Прокурор не начал расследование по поводу нарушения санкций, и судну разрешили продолжить свой путь.

Швеция отпустила подсанкционное российское судно Adler после проверки

Таможенная служба Швеции отпустила подсанкционное российское судно Adler, на борт которого она зашла в минувшие выходные для проведения досмотра, а данные морского наблюдения, полученные в понедельник, свидетельствуют о том, что судно снова движется, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шведская таможня сообщила в воскресенье, что власти зашли на борт российского грузового судна Adler, которое стало на якорь в шведских водах вблизи Хоганаса на юго-западе Швеции, в пятницу после возникновения проблем с двигателем.

"Прокурор решил не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций, - сказал представитель таможенной службы. - Поэтому судну разрешили продолжить свой путь".

Помимо того, что Adler находится в санкционном списке санкций Европейского Союза, судно и его владельцы M Leasing LLC также подпадают под санкции США, подозреваясь в причастности к перевозке оружия, согласно OpenSanctions, базе данных санкционных компаний и лиц, лиц, представляющих интересы, и списков правительственного наблюдения, пишет издание.

Таможенная служба Швеции отказалась сообщить, какой груз перевозил Adler, который 15 декабря вышел из санкт-петербурга в неизвестном направлении.

Данные отслеживания LSEG показали, что судно двигалось на север вдоль западного побережья Швеции.

В Швеции задержано подсанкционное российское судно Adler: проводится проверка21.12.25, 15:43

Юлия Шрамко

