Швеція відпустила підсанкційне російське судно Adler після перевірки
Київ • УНН
Шведська митна служба відпустила російське вантажне судно Adler, яке перебуває під санкціями ЄС та США. Прокурор не розпочав розслідування щодо порушення санкцій, і судну дозволили продовжити свій шлях.
Митна служба Швеції відпустила підсанкційне російське судно Adler, на борт якого вона зайшла минулими вихідними для проведення огляду, а дані морського спостереження, отримані в понеділок, свідчать про те, що судно знову рухається, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Шведська митниця повідомила в неділю, що влада зайшла на борт російського вантажного судна Adler, яке стало на якір у шведських водах поблизу Хоганаса на південному заході Швеції, у п'ятницю після виникнення проблем з двигуном.
"Прокурор вирішив не розпочинати розслідування за підозрою у порушенні санкцій, - сказав речник митної служби. - Тому судну дозволили продовжити свій шлях".
Окрім того, що Adler перебуває у санкційному списку санкцій Європейського Союзу, судно та його власники M Leasing LLC також підпадають під санкції США, підозрюючись у причетності до перевезення зброї, згідно з OpenSanctions, базою даних санкційних компаній та осіб, осіб, що представляють інтереси, та списків урядового спостереження, пише видання.
Митна служба Швеції відмовилася повідомити, який вантаж перевозив Adler, який 15 грудня вийшов з санкт-петербурга в невідомому напрямку.
Дані відстеження LSEG показали, що судно рухалося на північ уздовж західного узбережжя Швеції.
