07:25 • 7392 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 20621 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 34254 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 38307 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 45419 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 40951 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 50381 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 73067 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 90818 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 46038 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Швеція відпустила підсанкційне російське судно Adler після перевірки

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Шведська митна служба відпустила російське вантажне судно Adler, яке перебуває під санкціями ЄС та США. Прокурор не розпочав розслідування щодо порушення санкцій, і судну дозволили продовжити свій шлях.

Швеція відпустила підсанкційне російське судно Adler після перевірки
svt.se

Митна служба Швеції відпустила підсанкційне російське судно Adler, на борт якого вона зайшла минулими вихідними для проведення огляду, а дані морського спостереження, отримані в понеділок, свідчать про те, що судно знову рухається, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Шведська митниця повідомила в неділю, що влада зайшла на борт російського вантажного судна Adler, яке стало на якір у шведських водах поблизу Хоганаса на південному заході Швеції, у п'ятницю після виникнення проблем з двигуном.

"Прокурор вирішив не розпочинати розслідування за підозрою у порушенні санкцій, - сказав речник митної служби. - Тому судну дозволили продовжити свій шлях".

Окрім того, що Adler перебуває у санкційному списку санкцій Європейського Союзу, судно та його власники M Leasing LLC також підпадають під санкції США, підозрюючись у причетності до перевезення зброї, згідно з OpenSanctions, базою даних санкційних компаній та осіб, осіб, що представляють інтереси, та списків урядового спостереження, пише видання.

Митна служба Швеції відмовилася повідомити, який вантаж перевозив Adler, який 15 грудня вийшов з санкт-петербурга в невідомому напрямку.

Дані відстеження LSEG показали, що судно рухалося на північ уздовж західного узбережжя Швеції.

У Швеції затримали підсанкційне російське судно Adler: проводиться перевірка21.12.25, 15:43 • 5324 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Обшук
Європейський Союз
Швеція
Сполучені Штати Америки