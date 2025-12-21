$42.340.00
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 104574 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 76240 перегляди
У Швеції затримали підсанкційне російське судно Adler: проводиться перевірка

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Шведські митники затримали російський вантажний корабель Adler, власник якого експортує зброю до рф. Судно стало на якір 20 грудня через збій двигуна, а 21 грудня розпочалася перевірка вантажу. Компанія M Leasing LLC, якій належить Adler, перебуває під санкціями США та ЄС за перевезення північнокорейських боєприпасів для РФ.

У Швеції затримали підсанкційне російське судно Adler: проводиться перевірка

Шведські митники затримали російський вантажний корабель Adler, компанія-власник якого займається експортом зброї до рф. На борту проводять перевірку вантажу. Про це повідомляє Еxpressen, пише УНН.

Деталі

Судно ще у 20 грудня вранці встало на якір у водах Швеції поблизу Геганеса після того, як у нього стався збій у роботі двигуна.

Влада країни у ніч на 21 грудня вирішила перевірити корабель. Рейд проводився під керівництвом Митної служби, яка звернулася за допомогою до Берегової охорони. За даними SVT, у перевірці також брали участь бійці Національного загону спецпризначення. Також до перевірки залучені поліція та прокуратура.

Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися07.12.25, 01:29 • 8653 перегляди

У неділю, 21 грудня, вранці перевірка судна продовжилась. За словами речника Митної служби Мартіна Геглунда, висадка шведських представників на борт пройшла спокійно, а екіпаж був ввічливим.

Adler належить російській компанії M Leasing LLC, яка знаходиться у санкційних списках США та Євросоюзу через те, що її кораблі перевозять північнокорейські боєприпаси, які РФ потім використовує у війні проти України.

Судно вийшло з санкт-петербурга 15 грудня. Кінцевий пункт призначення невідомий.

Нагадаємо

17 грудня військово-морські сили та прикордонна служба Швеції повідомляли про присутність російських військових на суднах, які підозрюють у перевезенні російської нафти. Також фіксується зростання військової активності РФ поблизу ключових морських маршрутів, де діє від 500 до 1000 таких суден.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Північна Корея
Швеція
Сполучені Штати Америки
Україна