У Швеції затримали підсанкційне російське судно Adler: проводиться перевірка
Київ • УНН
Шведські митники затримали російський вантажний корабель Adler, власник якого експортує зброю до рф. Судно стало на якір 20 грудня через збій двигуна, а 21 грудня розпочалася перевірка вантажу. Компанія M Leasing LLC, якій належить Adler, перебуває під санкціями США та ЄС за перевезення північнокорейських боєприпасів для РФ.
Деталі
Судно ще у 20 грудня вранці встало на якір у водах Швеції поблизу Геганеса після того, як у нього стався збій у роботі двигуна.
Влада країни у ніч на 21 грудня вирішила перевірити корабель. Рейд проводився під керівництвом Митної служби, яка звернулася за допомогою до Берегової охорони. За даними SVT, у перевірці також брали участь бійці Національного загону спецпризначення. Також до перевірки залучені поліція та прокуратура.
У неділю, 21 грудня, вранці перевірка судна продовжилась. За словами речника Митної служби Мартіна Геглунда, висадка шведських представників на борт пройшла спокійно, а екіпаж був ввічливим.
Adler належить російській компанії M Leasing LLC, яка знаходиться у санкційних списках США та Євросоюзу через те, що її кораблі перевозять північнокорейські боєприпаси, які РФ потім використовує у війні проти України.
Судно вийшло з санкт-петербурга 15 грудня. Кінцевий пункт призначення невідомий.
Нагадаємо
17 грудня військово-морські сили та прикордонна служба Швеції повідомляли про присутність російських військових на суднах, які підозрюють у перевезенні російської нафти. Також фіксується зростання військової активності РФ поблизу ключових морських маршрутів, де діє від 500 до 1000 таких суден.