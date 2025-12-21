В Швеции задержано подсанкционное российское судно Adler: проводится проверка
Киев • УНН
Шведские таможенники задержали российский грузовой корабль Adler, владелец которого экспортирует оружие в РФ. Судно стало на якорь 20 декабря из-за сбоя двигателя, а 21 декабря началась проверка груза. Компания M Leasing LLC, которой принадлежит Adler, находится под санкциями США и ЕС за перевозку северокорейских боеприпасов для РФ.
Шведские таможенники задержали российский грузовой корабль Adler, компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. На борту проводят проверку груза. Об этом сообщает Expressen, пишет УНН.
Детали
Судно еще 20 декабря утром встало на якорь в водах Швеции вблизи Хеганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя.
Власти страны в ночь на 21 декабря решили проверить корабль. Рейд проводился под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране. По данным SVT, в проверке также участвовали бойцы Национального отряда спецназначения. Также к проверке привлечены полиция и прокуратура.
В воскресенье, 21 декабря, утром проверка судна продолжилась. По словам представителя Таможенной службы Мартина Хеглунда, высадка шведских представителей на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.
Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза из-за того, что ее корабли перевозят северокорейские боеприпасы, которые РФ затем использует в войне против Украины.
Судно вышло из Санкт-Петербурга 15 декабря. Конечный пункт назначения неизвестен.
Напомним
17 декабря военно-морские силы и пограничная служба Швеции сообщали о присутствии российских военных на судах, которые подозревают в перевозке российской нефти. Также фиксируется рост военной активности РФ вблизи ключевых морских маршрутов, где действует от 500 до 1000 таких судов.