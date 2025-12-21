В Швеции задержано подсанкционное российское судно Adler: проводится проверка

$42.340.00
Эксклюзив
12:47 • 3448 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 11041 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 14698 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 29162 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 57744 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 63333 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40471 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35874 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36603 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40923 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Эксклюзивы
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 12254 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 16200 просмотра
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентовPhoto21 декабря, 06:10 • 8866 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 13752 просмотра
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса09:37 • 5228 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 304 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 33979 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 63333 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 104123 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 75864 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 13687 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 15459 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 27706 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 44505 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 33629 просмотра
В Швеции задержано подсанкционное российское судно Adler: проводится проверка

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Шведские таможенники задержали российский грузовой корабль Adler, владелец которого экспортирует оружие в РФ. Судно стало на якорь 20 декабря из-за сбоя двигателя, а 21 декабря началась проверка груза. Компания M Leasing LLC, которой принадлежит Adler, находится под санкциями США и ЕС за перевозку северокорейских боеприпасов для РФ.

В Швеции задержано подсанкционное российское судно Adler: проводится проверка

Шведские таможенники задержали российский грузовой корабль Adler, компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. На борту проводят проверку груза. Об этом сообщает Expressen, пишет УНН.

Детали

Судно еще 20 декабря утром встало на якорь в водах Швеции вблизи Хеганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя.

Власти страны в ночь на 21 декабря решили проверить корабль. Рейд проводился под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране. По данным SVT, в проверке также участвовали бойцы Национального отряда спецназначения. Также к проверке привлечены полиция и прокуратура.

Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться07.12.25, 01:29 • 8653 просмотра

В воскресенье, 21 декабря, утром проверка судна продолжилась. По словам представителя Таможенной службы Мартина Хеглунда, высадка шведских представителей на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза из-за того, что ее корабли перевозят северокорейские боеприпасы, которые РФ затем использует в войне против Украины.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 15 декабря. Конечный пункт назначения неизвестен.

Напомним

17 декабря военно-морские силы и пограничная служба Швеции сообщали о присутствии российских военных на судах, которые подозревают в перевозке российской нефти. Также фиксируется рост военной активности РФ вблизи ключевых морских маршрутов, где действует от 500 до 1000 таких судов.

